Prezzari dei lavori pubblici: la Legge di Bilancio 2026 prova a cambiare approccio
Dal prezzario nazionale all’Osservatorio MIT, cosa c’è davvero dietro il nuovo art. 99-ter del disegno di Legge di Bilancio per il 2026
Il prezzario nazionale: riferimento, non imposizione
Il primo comma dell’art. 99-ter prevede l’adozione di
un prezzario nazionale dei lavori pubblici,
aggiornato annualmente e redatto in coerenza con i criteri
dell’Allegato I.14.
Non si tratta di un listino vincolante, né di uno strumento sostitutivo dei prezzari regionali. La funzione è dichiaratamente diversa: fornire un riferimento tecnico comune, utile a rendere confrontabili le scelte.
Il passaggio decisivo riguarda l’individuazione
delle soglie di variazione territoriale. Il
prezzario nazionale non dice quale deve essere il prezzo, ma
delimita un perimetro entro cui il prezzo è fisiologico.
Al di fuori di quel perimetro, l’autonomia resta, ma diventa motivata. Le Regioni, le Province autonome e le stazioni appaltanti che adottano prezzari speciali sono chiamate a spiegare, in modo puntuale, le ragioni degli scostamenti.
