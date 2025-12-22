Il prezzario nazionale: riferimento, non imposizione

Il primo comma dell’art. 99-ter prevede l’adozione di un prezzario nazionale dei lavori pubblici, aggiornato annualmente e redatto in coerenza con i criteri dell’Allegato I.14.

Non si tratta di un listino vincolante, né di uno strumento sostitutivo dei prezzari regionali. La funzione è dichiaratamente diversa: fornire un riferimento tecnico comune, utile a rendere confrontabili le scelte.

Il passaggio decisivo riguarda l’individuazione delle soglie di variazione territoriale. Il prezzario nazionale non dice quale deve essere il prezzo, ma delimita un perimetro entro cui il prezzo è fisiologico.

Al di fuori di quel perimetro, l’autonomia resta, ma diventa motivata. Le Regioni, le Province autonome e le stazioni appaltanti che adottano prezzari speciali sono chiamate a spiegare, in modo puntuale, le ragioni degli scostamenti.