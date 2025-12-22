Prezzari dei lavori pubblici: la Legge di Bilancio 2026 prova a cambiare approccio
Dal prezzario nazionale all’Osservatorio MIT, cosa c’è davvero dietro il nuovo art. 99-ter del disegno di Legge di Bilancio per il 2026
L’Osservatorio: il dato al centro del sistema
Accanto al prezzario nazionale viene istituito, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’Osservatorio sperimentale per il monitoraggio dei prezzari delle opere pubbliche.
La funzione dell’Osservatorio è tutt’altro che formale: raccolta
e analisi dei dati, confronto delle dinamiche di mercato,
monitoraggio dell’aggiornamento dei prezzari regionali e speciali,
verifica – a campione – della congruità nell’applicazione ai
contratti di importo superiore a 100 milioni di euro.
Inoltre, su proposta delle stazioni appaltanti, l’Osservatorio potrà esprimere pareri non vincolanti sulla congruità dei costi dei progetti di fattibilità tecnica ed economica finanziati con risorse statali o europee.
Non è una centralizzazione delle decisioni, ma una centralizzazione dell’informazione. Ed è una differenza tutt’altro che marginale.
