Prezzari dei lavori pubblici: la Legge di Bilancio 2026 prova a cambiare approccio

Dal prezzario nazionale all’Osservatorio MIT, cosa c’è davvero dietro il nuovo art. 99-ter del disegno di Legge di Bilancio per il 2026

di Redazione tecnica - 22/12/2025

L’Osservatorio: il dato al centro del sistema

Accanto al prezzario nazionale viene istituito, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’Osservatorio sperimentale per il monitoraggio dei prezzari delle opere pubbliche.

La funzione dell’Osservatorio è tutt’altro che formale: raccolta e analisi dei dati, confronto delle dinamiche di mercato, monitoraggio dell’aggiornamento dei prezzari regionali e speciali, verifica – a campione – della congruità nell’applicazione ai contratti di importo superiore a 100 milioni di euro.
Inoltre, su proposta delle stazioni appaltanti, l’Osservatorio potrà esprimere pareri non vincolanti sulla congruità dei costi dei progetti di fattibilità tecnica ed economica finanziati con risorse statali o europee.

Non è una centralizzazione delle decisioni, ma una centralizzazione dell’informazione. Ed è una differenza tutt’altro che marginale.

LAVORI PUBBLICI Prezzario lavori pubblici Codice Appalti 2023

INDICE

1
Prezzari dei lavori pubblici: la Legge di Bilancio 2026 prova a cambiare approccio
2
Il prezzario nazionale: riferimento, non imposizione
3
L’Osservatorio
4
La disciplina transitoria sui SAL
5
Le ricadute operative
6
Considerazioni finali
