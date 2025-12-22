L’Osservatorio: il dato al centro del sistema

Accanto al prezzario nazionale viene istituito, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’Osservatorio sperimentale per il monitoraggio dei prezzari delle opere pubbliche.

La funzione dell’Osservatorio è tutt’altro che formale: raccolta e analisi dei dati, confronto delle dinamiche di mercato, monitoraggio dell’aggiornamento dei prezzari regionali e speciali, verifica – a campione – della congruità nell’applicazione ai contratti di importo superiore a 100 milioni di euro.

Inoltre, su proposta delle stazioni appaltanti, l’Osservatorio potrà esprimere pareri non vincolanti sulla congruità dei costi dei progetti di fattibilità tecnica ed economica finanziati con risorse statali o europee.

Non è una centralizzazione delle decisioni, ma una centralizzazione dell’informazione. Ed è una differenza tutt’altro che marginale.