La disciplina transitoria sui SAL: un intervento pesante

Il comma 4 incide direttamente sui contratti di lavori pubblici banditi entro il 30 giugno 2023.

Per le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal 1° gennaio 2026 fino alla fine dei lavori, i SAL dovranno essere adottati applicando i prezzari regionali aggiornati, anche in deroga alle clausole contrattuali o agli indici inflattivi previsti dal contratto.

Il riconoscimento dei maggiori importi avviene però in misura parziale:

90% per i contratti con offerte presentate entro il 31 dicembre 2021;

80% per quelli con offerte presentate tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023.

È una scelta che tenta di tenere insieme equilibrio contrattuale e sostenibilità della spesa, ma che sposta sulle stazioni appaltanti una responsabilità gestionale molto rilevante.

I commi successivi chiariscono come coprire gli oneri della revisione prezzi: utilizzo degli imprevisti fino al 70%, impiego dei ribassi d’asta e obbligo di attivare tempestivamente le procedure di reintegro quando le risorse disponibili raggiungono l’80%.

Il messaggio è esplicito: la revisione prezzi non è un automatismo, ma una scelta da governare all’interno del quadro economico e della programmazione, anche attraverso rimodulazioni degli interventi.