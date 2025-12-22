Prezzari dei lavori pubblici: la Legge di Bilancio 2026 prova a cambiare approccio
Dal prezzario nazionale all’Osservatorio MIT, cosa c’è davvero dietro il nuovo art. 99-ter del disegno di Legge di Bilancio per il 2026
La disciplina transitoria sui SAL: un intervento pesante
Il comma 4 incide direttamente sui contratti di lavori pubblici
banditi entro il 30 giugno 2023.
Per le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal 1° gennaio 2026 fino alla fine dei lavori, i SAL dovranno essere adottati applicando i prezzari regionali aggiornati, anche in deroga alle clausole contrattuali o agli indici inflattivi previsti dal contratto.
Il riconoscimento dei maggiori importi avviene però in misura parziale:
- 90% per i contratti con offerte presentate entro il 31 dicembre 2021;
- 80% per quelli con offerte presentate tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023.
È una scelta che tenta di tenere insieme equilibrio contrattuale e sostenibilità della spesa, ma che sposta sulle stazioni appaltanti una responsabilità gestionale molto rilevante.
I commi successivi chiariscono come coprire gli oneri della revisione prezzi: utilizzo degli imprevisti fino al 70%, impiego dei ribassi d’asta e obbligo di attivare tempestivamente le procedure di reintegro quando le risorse disponibili raggiungono l’80%.
Il messaggio è esplicito: la revisione prezzi non è un automatismo, ma una scelta da governare all’interno del quadro economico e della programmazione, anche attraverso rimodulazioni degli interventi.
