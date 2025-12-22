Le ricadute operative: cosa cambia per chi lavora sui prezzari

Letto dal punto di vista di chi predispone, aggiorna o utilizza i prezzari, il nuovo assetto produce un effetto molto concreto: aumenta il peso delle scelte tecniche.

Il prezzario nazionale diventa il termine di confronto. Non impone valori, ma rende le scelte leggibili, confrontabili e difendibili. Le soglie di variazione funzionano come benchmark: entro quei margini ci si muove in un’area fisiologica; fuori da quei margini serve una motivazione vera, tecnica, documentabile.

Per progettisti, RUP e direttori dei lavori questo significa una cosa molto semplice: il prezzario non è più solo un allegato al progetto, ma un atto che accompagna l’intero ciclo dell’opera e che deve reggere anche il controllo successivo.