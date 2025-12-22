sed edilizia espositori
grafill editoria tecnica
systab consolidamento fondazioni

Prezzari dei lavori pubblici: la Legge di Bilancio 2026 prova a cambiare approccio

Dal prezzario nazionale all’Osservatorio MIT, cosa c’è davvero dietro il nuovo art. 99-ter del disegno di Legge di Bilancio per il 2026

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 22/12/2025

Considerazioni finali

L’art. 99-ter non risolve tutti i problemi, ma prova a cambiare approccio. Meno interventi emergenziali, più struttura; meno discrezionalità silenziosa, più responsabilità tecnica.
Se l’Osservatorio funzionerà davvero e se il prezzario nazionale sarà costruito con dati solidi e aggiornamenti credibili, il sistema dei prezzari potrebbe finalmente uscire dalla logica della deroga continua.

Dal 2026 il tema dei prezzi nei lavori pubblici non viene più trattato come una parentesi straordinaria, ma come una questione ordinaria di governo dei contratti. Ed è, probabilmente, il segnale più interessante che arriva da questa norma.

© Riproduzione riservata
Tag:
LAVORI PUBBLICI Prezzario lavori pubblici Codice Appalti 2023

INDICE

1
Prezzari dei lavori pubblici: la Legge di Bilancio 2026 prova a cambiare approccio
2
Il prezzario nazionale: riferimento, non imposizione
3
L’Osservatorio
4
La disciplina transitoria sui SAL
5
Le ricadute operative
6
Considerazioni finali
STS piani di abbonamento

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026