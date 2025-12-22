Prezzari dei lavori pubblici: la Legge di Bilancio 2026 prova a cambiare approccio
Dal prezzario nazionale all’Osservatorio MIT, cosa c’è davvero dietro il nuovo art. 99-ter del disegno di Legge di Bilancio per il 2026
Considerazioni finali
L’art. 99-ter non risolve tutti i problemi, ma prova a cambiare
approccio. Meno interventi emergenziali, più struttura; meno
discrezionalità silenziosa, più responsabilità tecnica.
Se l’Osservatorio funzionerà davvero e se il prezzario nazionale sarà costruito con dati solidi e aggiornamenti credibili, il sistema dei prezzari potrebbe finalmente uscire dalla logica della deroga continua.
Dal 2026 il tema dei prezzi nei lavori pubblici non viene più trattato come una parentesi straordinaria, ma come una questione ordinaria di governo dei contratti. Ed è, probabilmente, il segnale più interessante che arriva da questa norma.
