Considerazioni finali

L’art. 99-ter non risolve tutti i problemi, ma prova a cambiare approccio. Meno interventi emergenziali, più struttura; meno discrezionalità silenziosa, più responsabilità tecnica.

Se l’Osservatorio funzionerà davvero e se il prezzario nazionale sarà costruito con dati solidi e aggiornamenti credibili, il sistema dei prezzari potrebbe finalmente uscire dalla logica della deroga continua.

Dal 2026 il tema dei prezzi nei lavori pubblici non viene più trattato come una parentesi straordinaria, ma come una questione ordinaria di governo dei contratti. Ed è, probabilmente, il segnale più interessante che arriva da questa norma.