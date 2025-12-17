Il quadro normativo di riferimento

La disciplina dell’agevolazione “prima casa” trova il suo fondamento nella Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, che individua le condizioni soggettive e oggettive per l’applicazione dell’imposta di registro in misura agevolata.

In via generale, la Nota II-bis subordina il beneficio al rispetto di una serie di requisiti che devono essere espressamente dichiarati nell’atto di compravendita:

l’immobile, innanzitutto, non deve rientrare tra le abitazioni di lusso ;

; l’acquirente non deve essere titolare, esclusivo o in comunione con il coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su altra casa di abitazione situata nello stesso Comune.

A ciò si aggiunge il divieto di cumulo del beneficio: l’agevolazione non può essere richiesta da chi abbia già acquistato, su tutto il territorio nazionale, un altro immobile fruendo delle agevolazioni “prima casa”, salvo che quest’ultimo venga alienato entro l’anno dal nuovo acquisto.

Accanto a questi presupposti strutturali, la Nota II-bis ha tradizionalmente ancorato l’accesso al beneficio a un collegamento territoriale con il Comune in cui è situato l’immobile, individuato, in via ordinaria, nella residenza dell’acquirente o nell’impegno a trasferirla entro 18 mesi dall’acquisto. Ed

È proprio su questo specifico requisito che è intervenuta la riforma del 2023.

Con l’art. 2, comma 1, del D.L. n. 69/2023, il legislatore ha introdotto una disciplina speciale per i soggetti che si sono trasferiti all’estero per ragioni di lavoro, attenuando il tradizionale vincolo del trasferimento della residenza.

In tali ipotesi, l’agevolazione può essere riconosciuta anche in assenza del trasferimento della residenza nel Comune dell’immobile, purché il contribuente abbia risieduto in Italia o svolto un’attività in Italia per almeno cinque anni prima dell’acquisto.

Su questo requisito si è soffermata la circolare del 16 febbraio 2024 n. 3/E, che ha chiarito come il quinquennio non debba essere necessariamente continuativo e come la verifica debba essere condotta in termini sostanziali, valorizzando il percorso complessivo del contribuente. Resta tuttavia centrale il significato da attribuire al termine “attività”, che la normativa non definisce in modo puntuale.

È in questo quadro che si inserisce la risposta del Fisco al caso in esame, che riconosce rilevanza anche alle attività di studio, valorizzando il legame sostanziale con il territorio in cui il contribuente ha svolto il proprio percorso formativo.