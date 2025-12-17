Prima casa per iscritti AIRE: il Fisco sulle attività rilevanti per accedere alle agevolazioni
Con la risposta n. 312/2025, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il percorso scolastico e universitario può rilevare ai fini della Nota II-bis per i contribuenti trasferiti all’estero per lavoro
La posizione dell’Agenzia delle Entrate
Nel ricostruire il quadro applicativo, l’Agenzia delle Entrate ribadisce innanzitutto che il trasferimento all’estero deve essere avvenuto per ragioni di lavoro e che tale condizione deve sussistere già al momento dell’acquisto dell’immobile.
Quanto al requisito dei cinque anni di residenza o attività svolta in Italia, l’Amministrazione adotta un’interpretazione ampia del concetto di “attività”, coerente con la prassi precedente. In tale nozione rientrano anche le attività non remunerate, comprese quelle di studio, inclusi i percorsi universitari.
Sulla base di questa impostazione, l’Agenzia conclude che, in presenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla Nota II-bis, l’agevolazione “prima casa” può essere riconosciuta anche nel caso di acquisto di un immobile situato nel Comune in cui il contribuente ha svolto l’intero percorso scolastico e universitario.
La risposta chiarisce inoltre che, in tali ipotesi, non è richiesto né il trasferimento della residenza nel Comune dell’immobile né la sua destinazione ad abitazione principale, restando fermi gli ulteriori presupposti previsti dalla disciplina agevolativa.
Sicuramente un chiarimento che amplia le possibilità di accesso all’agevolazione “prima casa” per i contribuenti iscritti all’AIRE, ma richiede, come sempre, una verifica puntuale dei requisiti e una particolare attenzione alla coerenza delle dichiarazioni rese in sede di acquisto, considerato che la spettanza del beneficio resta subordinata ai controlli dell’Amministrazione finanziaria.
Documenti AllegatiRisposta
