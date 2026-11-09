Cosa succede se un contribuente vende un'abitazione acquistata con le agevolazioni “prima casa” prima che siano trascorsi cinque anni? È possibile evitare la decadenza dal beneficio fiscale acquistando una nuova abitazione all'estero? E se il nuovo immobile viene acquistato prima di vendere quello agevolato in Italia, quali termini devono essere rispettati per non dover restituire le maggiori imposte, con sanzioni e interessi?

A chiarire ogni dubbio in merito è l'Agenzia delle Entrate, con la risposta del 5 novembre 2026, n. 200, che esamina il caso di un contribuente residente all'estero intenzionato a vendere un'abitazione acquistata in Italia con IVA agevolata al 4%, dopo aver già acquistato un nuovo immobile da destinare a propria abitazione principale.

La soluzione fornita dall'Amministrazione finanziaria passa attraverso il coordinamento tra le disposizioni che disciplinano la decadenza dalle agevolazioni “prima casa” e quelle che consentono di acquistare una nuova abitazione prima di vendere quella precedentemente agevolata, tenendo conto anche delle modifiche introdotte dalla Legge n. 207/2024, che ha esteso da uno a due anni il termine previsto per la vendita del precedente immobile.

Prima casa acquistata in Italia e nuova abitazione all'estero: le indicazioni del Fisco

La vicenda riguarda un cittadino italiano residente all'estero che, nel 2025, ha acquistato insieme al coniuge un'abitazione in Italia, beneficiando dell'IVA agevolata al 4% prevista dal numero 21 della Tabella A, parte II, allegata al d.P.R. n. 633/1972, per poi procedere, a pochi mesi di distanza, all'acquisto di un secondo immobile situato all'estero e destinato a diventare la loro abitazione principale.

L'atto notarile stipulato nel 2025 ha determinato l'immediato trasferimento della proprietà dell'immobile estero, mentre la consegna materiale dell'abitazione è prevista soltanto nel 2026, quando i coniugi potranno acquisirne la disponibilità, destinarla a propria dimora abituale e procedere successivamente alla vendita dell'immobile italiano.

La vendita avverrebbe, dunque, prima del decorso dei cinque anni dall'acquisto agevolato in Italia, ma entro due anni dall'acquisizione della proprietà dell'abitazione estera, ed è su questa successione di operazioni che il contribuente chiede all'Agenzia di pronunciarsi, volendo sapere se sia possibile conservare l'agevolazione IVA originariamente fruita senza incorrere nella decadenza prevista dalla normativa.

Vendita prima casa entro 5 anni: decadenza e termini per il riacquisto

La disciplina di riferimento è contenuta nella nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, le cui disposizioni trovano applicazione anche agli acquisti soggetti a IVA in virtù del richiamo contenuto nel numero 21 della Tabella A, parte II, allegata al d.P.R. n. 633/1972.

Il comma 4 prevede che il trasferimento dell'immobile agevolato, a titolo oneroso o gratuito, prima del decorso di cinque anni comporti, in linea generale, la decadenza dal beneficio, con il recupero delle maggiori imposte dovute e l'applicazione delle sanzioni e degli interessi; nel caso degli acquisti soggetti a IVA, il recupero riguarda la differenza tra l'imposta calcolata applicando l'aliquota dovuta in assenza dell'agevolazione e quella effettivamente versata, oltre alla sanzione del 30% della differenza.

La stessa disposizione consente, tuttavia, di evitare la decadenza quando il contribuente, entro un anno dalla vendita, acquista un altro immobile da destinare a propria abitazione principale, mentre il successivo comma 4-bis disciplina una situazione differente, nella quale il nuovo acquisto precede la vendita dell'abitazione già agevolata.

Quest'ultima disposizione, introdotta dall'articolo 1, comma 55, della Legge n. 208/2015, permette infatti di beneficiare nuovamente delle agevolazioni “prima casa” pur possedendo un immobile precedentemente acquistato con lo stesso regime fiscale, purché siano rispettate le ulteriori condizioni previste dalla legge e l'abitazione già agevolata venga alienata entro il termine stabilito, elevato da uno a due anni dall'articolo 1, comma 116, della Legge n. 207/2024.

La differenza tra le due disposizioni riguarda sia la durata del termine sia la successione delle operazioni immobiliari, perché nel primo caso il contribuente vende e successivamente riacquista entro un anno, mentre nel secondo acquista prima la nuova abitazione agevolata e dispone di due anni per vendere quella precedente.

Nel caso sottoposto all'Agenzia, però, il nuovo acquisto avviene all'estero e non beneficia del regime fiscale italiano, per cui occorre stabilire se il meccanismo previsto dal comma 4-bis possa essere utilizzato anche per conservare l'agevolazione precedentemente fruita sull'immobile italiano.

Prima casa all'estero: quando si conservano le agevolazioni fiscali

La possibilità di evitare la decadenza acquistando una nuova abitazione principale all'estero era già stata riconosciuta dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 31/E del 7 giugno 2010, nella quale era stato precisato che il beneficio può essere conservato anche quando l'immobile acquistato dopo la vendita infraquinquennale si trova fuori dal territorio nazionale, purché venga effettivamente destinato a dimora abituale e sussistano strumenti di cooperazione amministrativa che consentano di verificarne l'utilizzo.

Questo orientamento, successivamente richiamato anche nelle risposte n. 126/2021 e n. 29/2025, riguardava però l'ipotesi nella quale il contribuente vende prima l'abitazione agevolata e successivamente ne acquista un'altra, mentre nella vicenda esaminata con la risposta n. 200/2026 il nuovo acquisto precede la vendita dell'immobile italiano.

L'Agenzia risolve la questione attraverso una lettura logico-sistematica dei commi 4 e 4-bis della nota II-bis, considerando che il meccanismo introdotto da quest'ultima disposizione consente di sostituire l'abitazione precedentemente agevolata attraverso il nuovo acquisto e la successiva alienazione, senza imporre al contribuente di vendere necessariamente prima l'immobile già posseduto.

Richiamando anche la risposta n. 551/2021, l'Amministrazione ritiene quindi che il contribuente possa conservare il beneficio originario quando acquista una nuova abitazione da destinare a dimora principale e vende successivamente quella agevolata entro due anni dal nuovo acquisto, riconoscendo la stessa possibilità anche quando il secondo immobile è situato all'estero.

La conclusione deriva dal coordinamento tra le due disposizioni, attraverso il quale l'Agenzia riconosce la possibilità di evitare la decadenza anche quando la sostituzione dell'abitazione avviene acquistando prima la nuova casa all'estero e vendendo successivamente quella italiana, mentre il termine annuale previsto per il riacquisto successivo alla vendita continua a trovare applicazione alla diversa fattispecie disciplinata dal comma 4.

Acquisto all'estero: da quando decorrono i 2 anni e quali documenti servono

Una volta riconosciuta la possibilità di conservare l'agevolazione, occorre considerare sia il termine entro il quale deve essere venduto l'immobile italiano sia quello relativo all'effettiva destinazione della nuova abitazione estera, soprattutto quando il trasferimento della proprietà e la consegna materiale avvengono in momenti differenti.

Nel caso esaminato, infatti, i coniugi diventano proprietari dell'immobile estero nel 2025, mentre ne acquisiranno la disponibilità soltanto nel 2026, ma il termine biennale decorre dalla data dell'acquisto e non da quella della consegna, considerato che l'atto notarile ha già prodotto l'immediato trasferimento della proprietà.

Nelle conclusioni della risposta, l'Agenzia precisa inoltre che il contribuente può evitare la decadenza soltanto se l'immobile acquistato all'estero viene effettivamente destinato ad abitazione principale entro due anni dal suo acquisto, per cui, nella fattispecie esaminata, non sarà sufficiente vendere l'abitazione italiana entro il termine biennale, ma occorrerà anche dimostrare che quella estera sia stata utilizzata come dimora abituale entro il medesimo periodo.

A questo scopo, al momento della vendita dell'immobile italiano il contribuente dovrà fornire all'ufficio competente documentazione idonea a comprovare sia l'acquisto della nuova abitazione sia la sua effettiva destinazione abitativa, producendo, ad esempio, la copia dell'atto notarile e la documentazione relativa alle forniture domestiche di luce, acqua e gas, che l'Agenzia indica tra gli elementi utilizzabili per dimostrare l'effettivo utilizzo dell'immobile.

Per la fattispecie esaminata, l'Amministrazione richiede inoltre che i documenti siano muniti di apostille e tradotti in lingua italiana, richiamando la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, senza che la loro produzione impedisca all'ufficio di verificare la sussistenza delle condizioni richieste e di valutare l'idoneità delle prove fornite.

Vendita entro 5 anni e acquisto all'estero: come evitare la decadenza

Acquistare una nuova abitazione all'estero prima di vendere quella agevolata in Italia non comporta quindi necessariamente la perdita dei benefici fiscali, neppure quando la vendita avviene prima che siano trascorsi cinque anni dal primo acquisto, purché l'immobile italiano venga alienato entro due anni dal nuovo acquisto e l'abitazione estera sia effettivamente destinata a dimora abituale entro lo stesso termine.

Il coordinamento tra i commi 4 e 4-bis della nota II-bis consente infatti di conservare l'agevolazione originaria anche quando il nuovo acquisto precede la vendita, senza modificare il termine annuale previsto per la diversa ipotesi di riacquisto successivo all'alienazione dell'immobile agevolato.

Resta fondamentale dimostrare che la nuova abitazione sia stata effettivamente destinata a dimora abituale, perché il semplice acquisto di un immobile all'estero, anche se seguito dalla vendita di quello italiano entro due anni, non è sufficiente a escludere la decadenza, che potrà essere evitata soltanto rispettando le condizioni individuate dall'Agenzia e fornendo la documentazione necessaria per consentirne la verifica.