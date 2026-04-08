La locazione dell’immobile già posseduto non basta a far scattare nuovamente l’agevolazione “prima casa”. L’indisponibilità dell’abitazione, se dipende da una scelta del proprietario, non può essere utilizzata per aggirare i requisiti previsti dalla normativa.

A ribadirlo è l’ordinanza della Corte di Cassazione 17 febbraio 2026, n. 3596, che interviene sul perimetro applicativo della Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986 e sulla possibilità di qualificare come “inidoneo” un immobile che, pur non essendo utilizzato direttamente, resta nella piena disponibilità giuridica del contribuente.

​Prima casa: no a nuove agevolazioni se si possiede già una casa ed è affittata

Il caso nasce dalla revoca dell’agevolazione “prima casa” su un acquisto immobiliare effettuato nel 2021, a seguito della quale l’Agenzia delle Entrate ha recuperato le imposte ritenute dovute.

La contribuente risultava infatti già proprietaria di un altro immobile nello stesso Comune e ha contestato la revoca sostenendo che tale abitazione non fosse idonea a soddisfare le esigenze abitative familiari, anche perché concessa in locazione a terzi, ritenendo quindi applicabili i benefici fiscali al nuovo acquisto.

Una tesi che non è stata accolta né dai giudici tributari né, in ultima istanza, dalla Corte di Cassazione, che ha confermato la legittimità dell’operato dell’Amministrazione finanziaria.

Il quadro normativo: cosa prevede la disciplina “prima casa”

La questione si inserisce nel perimetro della Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, che disciplina le condizioni per l’applicazione dell’aliquota agevolata in sede di acquisto.

Tra i requisiti principali, la norma prevede che l’acquirente non sia titolare, nello stesso Comune, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su altra casa di abitazione idonea a soddisfare le esigenze abitative.

È proprio su questo concetto di “idoneità” che si concentra gran parte del contenzioso. La disposizione, infatti, non si limita a richiedere la mera titolarità di un immobile, ma introduce un criterio qualitativo che impone di valutare se quell’abitazione sia effettivamente utilizzabile.

Il meccanismo agevolativo si articola in tre passaggi fondamentali che è utile tenere distinti:

le condizioni di accesso , tra cui, oltre alla residenza nel Comune (o al suo trasferimento entro 18 mesi), proprio l’assenza di altri immobili abitativi idonei nello stesso territorio comunale;

, tra cui, oltre alla residenza nel Comune (o al suo trasferimento entro 18 mesi), proprio l’assenza di altri immobili abitativi idonei nello stesso territorio comunale; le cause di decadenza , che scattano, ad esempio, in caso di trasferimento dell’immobile entro cinque anni senza riacquisto di altra abitazione principale, con il conseguente recupero delle imposte;

, che scattano, ad esempio, in caso di trasferimento dell’immobile entro cinque anni senza riacquisto di altra abitazione principale, con il conseguente recupero delle imposte; il meccanismo del riacquisto entro due anni, che consente di evitare la decadenza qualora il contribuente, dopo aver ceduto l’immobile agevolato, acquisti entro 24 mesi un’altra abitazione da destinare a propria residenza.

La questione in esame rientra proprio nell’ambito delle condizioni di accesso, rispetto alle quali la giurisprudenza ha progressivamente chiarito che l’idoneità deve essere oggettiva e non può essere esclusa sulla base di scelte discrezionali del contribuente.

La locazione non rende l’immobile “inidoneo”

In relazione all’“inidoneità” dell’immobile ai fini dell’agevolazione “prima casa”, la Corte chiarisce che questo concetto non può essere esteso fino a ricomprendere situazioni di indisponibilità temporanea riconducibili alla volontà del contribuente.

In continuità con un orientamento già consolidato, i giudici affermano che non rientra nell’inidoneità oggettiva la circostanza che l’immobile sia locato a terzi. Si tratta, infatti, di una indisponibilità solo giuridica e temporanea, che deriva da una scelta discrezionale del proprietario e non da una condizione intrinseca dell’immobile.

In altri termini, non si può invocare come causa ostativa ciò che dipende da una propria decisione.

Perché un immobile possa essere considerato inidoneo, è necessario che il limite all’utilizzo sia oggettivo e non rimovibile con una scelta del proprietario, motivo per cui devono sussistere elementi strutturali, funzionali o giuridici che impediscano stabilmente l’utilizzo dell’abitazione.

Un principio operativo chiaro

La decisione si inserisce in un orientamento ormai consolidato, ribadendo che la casa già posseduta e concessa in locazione continua a rilevare come immobile idoneo ai fini dell’agevolazione “prima casa”.

La sua indisponibilità non è sufficiente a superare il requisito previsto dalla normativa, perché dipende da una scelta del contribuente.

Ed è proprio su questo punto che si gioca la corretta impostazione di molte operazioni immobiliari, soprattutto quando si valuta la possibilità di accedere nuovamente al beneficio fiscale.

Conclusioni: quando l’immobile già posseduto blocca il beneficio

Il ricorso è stato ritenuto infondato e in parte inammissibile, con conferma della legittimità del recupero delle somme dovute.

Chi possiede già un’abitazione nello stesso Comune non può ottenere nuovamente l’agevolazione “prima casa” semplicemente perché quell’immobile è locato e quindi non disponibile nell’immediato.

La disponibilità, in questo contesto, non è un dato meramente fattuale ma deve essere letta alla luce della causa che la determina: se dipende da una scelta del contribuente, non assume rilevanza ai fini del beneficio fiscale.