Prima casa, sostituzione dell'abitazione e credito d'imposta: cosa succede quando l'immobile da vendere è stato formato dall'unione di due appartamenti acquistati con regole fiscali diverse?

La risposta dell'Agenzia delle Entrate del 4 giugno 2026, n. 117 affronta proprio questa fattispecie e arriva a una conclusione interessante per molti contribuenti: il nuovo acquisto agevolato è possibile anche se l'abitazione preposseduta deriva dalla fusione di una porzione acquistata con i benefici prima casa e di una acquistata senza agevolazioni.

Diverso, invece, il trattamento del credito d'imposta, che resta limitato alle imposte effettivamente versate in regime agevolato.

Una distinzione che, come evidenziato dall'Agenzia, assume particolare rilevanza quando l'immobile da sostituire è il risultato di operazioni di ampliamento effettuate nel corso degli anni mediante l'acquisto di unità immobiliari contigue.

Prima casa e fusione di immobili: quando è possibile il nuovo acquisto agevolato

Il quesito sottoposto al Fisco riguarda una coppia che nel 1986 aveva acquistato un'abitazione beneficiando delle agevolazioni prima casa e che, nel 2004, aveva acquistato anche l'appartamento confinante per ampliare la propria abitazione principale.

Quest'ultimo acquisto era stato assoggettato a tassazione ordinaria. All'epoca, infatti, non erano ancora stati emanati i documenti di prassi che avrebbero successivamente riconosciuto la possibilità di applicare l'agevolazione anche all'acquisto di immobili contigui destinati all'ampliamento della casa già posseduta.

Dopo aver proceduto alla fusione catastale delle due unità immobiliari, i contribuenti hanno manifestato l'intenzione di acquistare una nuova abitazione nello stesso comune di residenza, impegnandosi a vendere entro due anni quella attualmente posseduta.

Da qui il quesito rivolto all'Amministrazione finanziaria: la presenza di una porzione acquistata senza agevolazione impedisce di accedere nuovamente al beneficio prima casa? E, soprattutto, il credito d'imposta prima casa può essere calcolato anche tenendo conto delle imposte versate per quell'acquisto effettuato in regime ordinario?

Nuovo acquisto prima casa: cosa prevede il comma 4-bis della Nota II-bis

Per rispondere al quesito, l'Agenzia ha richiamato il sistema delineato dalla Nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, che disciplina le condizioni necessarie per accedere alle agevolazioni prima casa.

Accanto ai requisiti ordinari, assume particolare rilievo il comma 4-bis della Nota II-bis, introdotto dalla Legge n. 208/2015 e successivamente modificato dalla Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025). La disposizione consente infatti al contribuente di acquistare una nuova abitazione con l'aliquota agevolata anche quando risulti ancora proprietario di una precedente casa acquistata con i medesimi benefici, purché quest'ultima venga alienata entro due anni dal nuovo acquisto.

La finalità della norma è quella di agevolare il cambio di abitazione senza costringere il contribuente a vendere preventivamente l'immobile già posseduto, concedendo un periodo di tempo entro il quale completare l'operazione di sostituzione.

Il caso esaminato dal Fisco

Partendo da questa finalità, l'Agenzia ha osservato che il meccanismo previsto dal comma 4-bis mira sostanzialmente a consentire la sostituzione della prima casa, purché al termine del periodo previsto dalla legge il contribuente non risulti titolare, nello stesso comune, di più abitazioni acquistate con le agevolazioni fiscali.

Alla luce di questa impostazione, l'Amministrazione finanziaria ha confermato che anche nel caso in esame il nuovo acquisto possa beneficiare dell'agevolazione prima casa.

L'elemento decisivo, infatti, non è il fatto che l'immobile da alienare sia composto da una parte acquistata con agevolazione e da una acquistata senza beneficio, bensì l'impegno a cedere entro due anni l'unica abitazione risultante dalla fusione delle due unità immobiliari.

In altri termini, la circostanza che una porzione dell'immobile sia stata acquistata nel 2004 senza applicazione del regime agevolato non impedisce ai contribuenti di accedere nuovamente alle agevolazioni prima casa per il nuovo acquisto.

Credito d'imposta prima casa: quali imposte rilevano se l'immobile è stato acquistato solo in parte con agevolazione

Se sul fronte dell'agevolazione l'interpretazione dell'Agenzia è favorevole, più rigorosa è invece la posizione assunta con riferimento al credito d'imposta prima casa previsto dall'articolo 7 della Legge n. 448/1998.

Secondo il Fisco, infatti, il credito può essere riconosciuto esclusivamente in relazione alle imposte corrisposte per un precedente acquisto che abbia effettivamente beneficiato delle agevolazioni prima casa.

Per questa ragione, nel caso esaminato, il credito dovrà essere determinato facendo riferimento soltanto all'imposta versata per la porzione acquistata nel 1986 con il regime agevolato, mentre resta esclusa l'imposta di registro corrisposta in misura ordinaria per l'acquisto dell'immobile contiguo effettuato nel 2004.

L'Agenzia respinge inoltre l'argomento proposto dall'istante secondo cui i contribuenti non avevano potuto usufruire dell'agevolazione sul secondo acquisto esclusivamente per una questione temporale, essendo intervenuti i chiarimenti di prassi soltanto l'anno successivo.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, infatti, ciò che assume rilevanza ai fini del credito non è la potenziale spettanza del beneficio, ma la sua effettiva applicazione in sede di acquisto. Di conseguenza, l'imposta versata in regime ordinario non può essere recuperata attraverso il meccanismo del credito d'imposta.

Nuovo acquisto agevolato e credito d'imposta: i chiarimenti operativi dell'Agenzia delle Entrate

La risposta n. 117/2026 offre un chiarimento importante per tutti i contribuenti che nel corso degli anni hanno ampliato la propria abitazione mediante l'acquisto di immobili contigui e che oggi intendono procedere all'acquisto di una nuova casa.

L'Agenzia conferma infatti che il meccanismo della sostituzione della prima casa continua a operare anche quando l'immobile da alienare deriva dalla fusione di unità acquistate con regimi fiscali differenti, purché la vendita intervenga entro il termine di due anni previsto dalla legge.

Il chiarimento più rilevante riguarda però il credito d'imposta. Pur riconoscendo la possibilità di accedere nuovamente alle agevolazioni prima casa, l'Agenzia conferma infatti che il beneficio può essere commisurato esclusivamente alle imposte versate in occasione di acquisti che abbiano effettivamente fruito del regime agevolato. Restano quindi escluse le imposte corrisposte in misura ordinaria per l'acquisto dell'immobile contiguo, anche se, alla luce dell'evoluzione della prassi amministrativa, oggi quella stessa operazione potrebbe beneficiare delle agevolazioni prima casa.