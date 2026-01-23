Hai appena superato l'esame di Stato, ti sei iscritto all'Albo e stai per firmare il tuo primo incarico. Poi qualcuno ti dice: "Devi fare la polizza RC Professionale, è obbligatoria". E lì inizia il panico. Quanto costa? Cosa devo scegliere? Massimale, retroattività, franchigia... sembrano parole in codice. Tranquillo: in questo articolo ti spiego tutto quello che avrei voluto sapere io quando ho iniziato, senza giri di parole e con cifre concrete. Perché la prima polizza può sembrare una seccatura burocratica, ma se la scegli male rischi di pagarla cara. Letteralmente.

In breve: i 3 pilastri della RC Professionale

Prima di entrare nei dettagli, ecco cosa devi assolutamente capire:

1. Massimale = quanto paga la compagnia al massimo se combini un guaio. Se scegli 250.000 € e il danno è 400.000 €, i 150.000 € che mancano li metti tu. Di tasca tua.

2. Retroattività = da quale data nel passato sei coperto. Se la polizza parte dal 2026 con retroattività 2026, gli errori che hai fatto nel 2025 durante il tirocinio non sono coperti. Mai.

3. Franchigia/Scoperto = la parte che paghi sempre tu per ogni sinistro. Franchigia = importo fisso (es. 500 €). Scoperto = percentuale (es. 10% del danno). Non sono la stessa cosa.

Se hai capito questi tre concetti, sei già più preparato del 70% dei tuoi colleghi. Adesso vediamo i dettagli.

Perché ti serve una polizza (anche se lavori poco)

"Ma io faccio due pratiche l'anno, che mi può succedere?"

Te lo dico io cosa può succedere: una pratica catastale sbagliata che blocca una compravendita da 300.000 €. Un errore di calcolo su una ristrutturazione che costa 50.000 € di rifacimento. Una direzione lavori "leggera" su un cantiere dove poi crolla un controsoffitto.

Il punto è questo: il rischio non dipende da quanti incarichi fai, ma dal valore delle operazioni su cui metti la firma. Un solo progetto può esporti a richieste che non potresti pagare in dieci anni di lavoro.

E poi c'è l'obbligo di legge: l'art. 5 del DPR 137/2012 impone a tutti gli iscritti agli Albi di avere una polizza RC Professionale. Se non ce l'hai, l'Ordine può sanzionarti. Nei casi gravi, anche sospenderti.

Riferimenti normativi

Okay, devo darti qualche riferimento normativo, ma te la faccio semplice:

Art. 1218 Codice Civile: se non fai bene il tuo lavoro, devi risarcire il cliente. Questo è il cuore della responsabilità contrattuale.

se non fai bene il tuo lavoro, devi risarcire il cliente. Questo è il cuore della responsabilità contrattuale. Art. 2043 Codice Civile: se danneggi qualcuno (anche uno che non è tuo cliente), devi risarcirlo. Responsabilità extracontrattuale, quella verso i terzi.

se danneggi qualcuno (anche uno che non è tuo cliente), devi risarcirlo. Responsabilità extracontrattuale, quella verso i terzi. Art. 2236 Codice Civile: se il problema tecnico era davvero difficile, rispondi solo per dolo o colpa grave. Ma attenzione: i giudici interpretano questa norma in modo molto stretto. Non contarci troppo.

se il problema tecnico era davvero difficile, rispondi solo per dolo o colpa grave. Ma attenzione: i giudici interpretano questa norma in modo molto stretto. Non contarci troppo. Artt. 1882 e seguenti: regolano il contratto di assicurazione. L'assicuratore ti "tiene indenne" da quello che devi pagare ai danneggiati. Tradotto: paga lui al posto tuo, nei limiti del massimale.

Fine della parte noiosa. Promesso.

Massimale: come sceglierlo senza buttare soldi

Ecco la domanda da un milione di euro (letteralmente): quanto massimale mi serve?

La risposta onesta: dipende da cosa fai. Ma ti do dei riferimenti concreti:

Cosa fai prevalentemente Massimale minimo suggerito Solo pratiche catastali, APE, piccole consulenze 250.000 € Progettazione residenziale (villette, appartamenti) 500.000 € Direzione lavori, anche su piccoli cantieri 500.000 - 1.000.000 € Lavori pubblici, anche piccoli importi 1.000.000 € Coordinamento sicurezza (CSP/CSE) Estensione specifica + massimale adeguato

Regola pratica: guarda il valore dell'opera più grande su cui potresti lavorare nel prossimo anno. Il massimale dovrebbe coprire almeno quel valore.

Quanto costa in più un massimale più alto? Meno di quanto pensi. Passare da 250.000 € a 500.000 € può costare 50-100 € in più all'anno. Passare da 500.000 € a 1.000.000 €, altri 80-150 €. Parliamo di un caffè a settimana per dormire sonni più tranquilli.

Retroattività: l'errore che ti costa caro

Questo è il punto dove la maggior parte dei giovani professionisti viene fregata, spesso senza saperlo.

Come funziona: le polizze RC Professionali sono quasi tutte in regime "claims made". Significa che la polizza paga se la richiesta di risarcimento arriva mentre la polizza è attiva. Ma solo se l'errore è stato commesso dopo una certa data, la famosa "retroattività".

Esempio pratico:

Stipuli la polizza a gennaio 2026 con retroattività gennaio 2026

A marzo 2026 un cliente ti contesta un errore che hai fatto a settembre 2025 durante il tirocinio

La polizza NON paga, perché l'errore è precedente alla retroattività

Cosa chiedere: retroattività illimitata, o almeno coincidente con la data del tuo primo incarico (anche da tirocinante, se firmavi elaborati).

Se la compagnia offre solo retroattività limitata (es. 2-3 anni), chiedi quanto costa estenderla. Di solito non è un salasso e ti evita brutte sorprese.

Franchigia vs scoperto: la differenza che fa la differenza

Sembrano la stessa cosa, ma i soldi che ti escono di tasca sono molto diversi.

Franchigia = importo fisso

Danno da 10.000 €, franchigia 1.000 € → paghi 1.000 €, la polizza paga 9.000 €

Danno da 100.000 €, franchigia 1.000 € → paghi 1.000 €, la polizza paga 99.000 €

Scoperto = percentuale del danno

Danno da 10.000 €, scoperto 10% → paghi 1.000 €, la polizza paga 9.000 €

Danno da 100.000 €, scoperto 10% → paghi 10.000 €, la polizza paga 90.000 €

Vedi la differenza? Con lo scoperto, più è grosso il danno, più paghi tu.

Alcune polizze hanno entrambi: franchigia + scoperto. Altre hanno lo scoperto con minimo e massimo (es. "10% del danno, minimo 500 €, massimo 5.000 €").

Consiglio: non scegliere la polizza solo perché ha il premio più basso. Guarda anche franchigia e scoperto. A volte risparmi 100 € di premio ma ti ritrovi con 2.000 € di franchigia invece di 500 €.

Cosa fare se hai già commesso un errore prima di assicurarti

Domanda scomoda ma legittima: "Ho fatto una cosa che forse non andava bene, e non ho ancora la polizza. Posso assicurarmi adesso?"

Risposta onesta: puoi stipulare la polizza, ma quell'errore specifico, se già lo conosci o sospetti, non sarà coperto.

Le polizze coprono solo "sinistri non noti" e "circostanze non conosciute" al momento della stipula. Se sai di aver sbagliato qualcosa e poi stipuli la polizza sperando che copra quel problema, non funziona così. È considerata una circostanza nota, e sarà esclusa.

Cosa fare concretamente:

Stipula comunque la polizza (per i futuri errori che non conosci) Per l'errore che già conosci, valuta se informare il cliente e gestire la situazione direttamente Se la cosa è seria, parlane con un legale prima di fare mosse

Nota importante: questo non significa che devi "confessare" tutto alla compagnia. Ma nel questionario di stipula ti chiederanno se sei a conoscenza di fatti o circostanze che potrebbero dar luogo a richieste di risarcimento. Se rispondi no sapendo che è sì, la polizza può essere annullata per dichiarazioni false.

Checklist: documenti da preparare prima di chiedere preventivi

Prima di contattare compagnie o intermediari, prepara queste informazioni. Velocizzerai tutto e otterrai preventivi più precisi.

Data di iscrizione all'Albo Data del primo incarico professionale (anche tirocinio con firma) Elenco delle attività che svolgi (progettazione, DL, catasto, sicurezza, ecc.) Fatturato dell'ultimo anno (o stima per l'anno in corso se sei nuovo) Valore medio e massimo delle opere su cui lavori Se lavori con altri: forma giuridica (singolo, associato, STP, dipendente) Storico sinistri: hai mai ricevuto richieste di risarcimento? Eventuali contestazioni o situazioni "sospette" in corso Requisiti specifici richiesti da committenti (es. massimale minimo per gare) Budget massimo per il premio annuale

FAQ per giovani professionisti

1. Quanto costa davvero una polizza RC Professionale per chi inizia? Per un giovane professionista con fatturato sotto i 50.000 € e massimale da 250.000-500.000 €, il premio parte da circa 200-350 € all'anno. Con massimali più alti (1 milione) si va sui 350-600 €. Dipende dalla compagnia, dalle attività dichiarate e dalla zona geografica.

2. Posso fare la polizza dello studio dove collaboro? Se sei collaboratore o associato, verifica di essere nominativamente incluso nella polizza dello studio e che il massimale sia adeguato anche considerando gli altri professionisti coperti. Se sei in partita IVA e lavori per lo studio, spesso ti serve comunque una polizza tua.

3. Le polizze degli Ordini o delle Casse convengono? Spesso sono convenienti come prezzo base, ma leggi bene le condizioni. A volte hanno massimali bassi, retroattività limitata o esclusioni importanti. Confronta sempre con almeno 2-3 preventivi da altri canali.

4. Devo assicurarmi anche se faccio solo APE o pratiche catastali? Sì. L'obbligo riguarda tutti gli iscritti all'Albo che esercitano la professione. Anche un errore su un APE può generare contestazioni (es. classe energetica sbagliata che influisce sul prezzo di vendita).

5. Se sbaglio qualcosa, devo dirlo subito alla compagnia? Sì. Le polizze prevedono un termine per la denuncia del sinistro o della "circostanza" (fatto che potrebbe portare a una richiesta). Di solito è entro 30-60 giorni da quando ne vieni a conoscenza. Denunciare in ritardo può compromettere la copertura.

Conclusione: cosa fare domani mattina

Assicurarsi non è complicato se sai cosa cercare. Ricapitoliamo:

Massimale adeguato al valore delle opere su cui lavori Retroattività illimitata o dal primo incarico Franchigia/scoperto ragionevoli, non solo premio basso Tutte le attività incluse, specialmente se fai il coordinatore Confronta almeno 2-3 preventivi prima di decidere

Non scegliere la polizza come scegli l'abbonamento Netflix. È una delle poche cose che può salvarti il patrimonio e la carriera. Prenditi mezza giornata, fai i conti, chiedi preventivi. Il tuo "io" del futuro ti ringrazierà.

Hai dubbi sulla tua prima polizza? Scrivi alla rubrica "L'esperto risponde" su LavoriPubblici.it oppure accedi a RC Smart per il tuo primo preventivo.