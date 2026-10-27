Una stazione appaltante può individuare le caratteristiche di una fornitura attraverso specifiche tecniche tanto dettagliate da corrispondere, di fatto, a un solo prodotto disponibile sul mercato? E quando un concorrente propone una soluzione diversa, sostenendo che sia comunque in grado di soddisfare le esigenze dell’amministrazione, la commissione può escluderla perché non rispetta esattamente i parametri del capitolato?

Le due domande riguardano momenti diversi della gara, ma sono legate dal principio di equivalenza, che permette agli operatori economici di proporre prodotti con caratteristiche differenti da quelle richieste, purché siano in grado di assicurare prestazioni sostanzialmente corrispondenti, senza che la mancata coincidenza con ogni singolo parametro possa tradursi automaticamente in una causa di esclusione.

Con la sentenza del 21 ottobre 2026, n. 5855, il TAR Campania, Napoli, sez. I, ha affrontato il rapporto tra specifiche tecniche ed equivalenza funzionale, respingendo l'impugnazione del bando e annullando, invece, l'esclusione di un concorrente che aveva offerto un prodotto non perfettamente conforme al capitolato, ma la cui idoneità non era stata valutata dalla stazione appaltante.

A determinare il diverso esito delle impugnazioni è stata la mancata applicazione di una regola che la stessa amministrazione aveva espressamente richiamato nella documentazione di gara, consentendo la partecipazione con prodotti equivalenti, salvo poi escludere un'offerta senza verificare se le differenze riscontrate incidessero effettivamente sulle prestazioni richieste.

Principio di equivalenza negli appalti: quando è illegittima l’esclusione dalla gara?

La controversia nasce da una procedura aperta, suddivisa in 80 lotti e aggiudicata con il criterio del minor prezzo, per la fornitura mediante accordo quadro di miscele nutrizionali destinate alle aziende sanitarie della Regione Campania. Uno dei lotti prevedeva un prodotto dietetico liquido descritto attraverso indicazioni particolarmente dettagliate sulla composizione nutrizionale e sulle percentuali dei singoli componenti.

Secondo l'operatore ricorrente, la combinazione di questi requisiti finiva per riprodurre sostanzialmente la composizione di un unico prodotto disponibile sul mercato, impedendo alle altre imprese di partecipare con soluzioni differenti e configurando un possibile “bando fotografia”, in contrasto con i principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità, oltre che con l'art. 79 e l'Allegato II.5 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'operatore aveva comunque presentato un'offerta, successivamente esclusa dal Seggio di Conformità Tecnica per alcune difformità rispetto ai parametri del capitolato, nonostante avesse prodotto una dichiarazione di equivalenza nella quale illustrava le caratteristiche del prodotto e sosteneva che, pur avendo una composizione diversa, fosse idoneo a soddisfare le medesime esigenze cliniche.

L'esclusione è stata quindi impugnata con motivi aggiunti, contestando alla stazione appaltante di non aver esaminato la documentazione presentata a sostegno dell'equivalenza funzionale, mentre la gara è proseguita fino all'aggiudicazione dell'intera fornitura all'unico operatore rimasto, provvedimento successivamente contestato dalla ricorrente.

Principio di equivalenza: quando il bando non è immediatamente escludente

L'art. 79 del D.Lgs. n. 36/2023 rinvia all'Allegato II.5 per la disciplina delle specifiche tecniche, che devono essere collegate all'oggetto dell'appalto, proporzionate alle sue finalità e formulate in modo da garantire pari accesso agli operatori economici, evitando ostacoli ingiustificati alla concorrenza, pur lasciando alle stazioni appaltanti la possibilità di individuare con precisione le caratteristiche delle prestazioni richieste.

La descrizione del prodotto può quindi comprendere requisiti molto dettagliati, purché la loro applicazione non impedisca di valutare soluzioni che, pur presentando caratteristiche differenti, siano capaci di soddisfare le stesse esigenze dell'amministrazione.

Nel caso esaminato, il disciplinare prevedeva che la documentazione tecnica rispettasse, a pena di esclusione, le caratteristiche minime stabilite negli atti di gara, precisando però che tale verifica dovesse avvenire nel rispetto del principio di equivalenza, una previsione che il TAR ha considerato determinante per interpretare le prescrizioni tecniche senza attribuire a ogni singolo parametro un valore rigidamente escludente.

Le finalità cliniche della fornitura erano infatti ricavabili dalla documentazione di gara e consentivano di valutare anche prodotti con una composizione differente, purché idonei a soddisfare le prestazioni richieste, sicché la descrizione dettagliata del prodotto non impediva, da sola, la partecipazione di altri concorrenti.

Su queste basi il ricorso contro il bando è stato respinto, senza che ciò significhi considerare sempre legittime le prescrizioni tecniche particolarmente restrittive, perché nella procedura esaminata la possibilità di applicare effettivamente il principio di equivalenza escludeva che la descrizione del prodotto costituisse, già al momento della pubblicazione della gara, un ostacolo ingiustificato alla partecipazione.

Il TAR ha inoltre ricordato, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 5 giugno 2026, n. 4508, che il principio di equivalenza ha carattere eterointegrativo, trovando applicazione anche quando non sia espressamente previsto dalla documentazione di gara o richiesto dal concorrente, mentre il richiamo contenuto nel disciplinare rafforzava un obbligo già derivante dalla disciplina dei contratti pubblici, vincolando ulteriormente la stazione appaltante a valutare le offerte secondo un criterio che non poteva essere ignorato nella successiva verifica dei prodotti.

Esclusione per difformità tecniche: quando è necessaria la verifica di equivalenza

La verifica effettuata dal Seggio di Conformità Tecnica si era limitata a confrontare la composizione del prodotto offerto con quella indicata nel capitolato, riportando i componenti mancanti e le percentuali che non rispettavano gli intervalli previsti, senza svolgere alcuna valutazione sull'idoneità del prodotto a soddisfare le esigenze cliniche della fornitura, nonostante il concorrente avesse espressamente sostenuto l'equivalenza funzionale della soluzione proposta.

Il TAR ha censurato questa omissione, ricordando che l'equivalenza deve essere accertata sulla base della conformità sostanziale e funzionale delle prestazioni, senza fermarsi alla coincidenza formale dei parametri tecnici, poiché la diversa composizione di un prodotto non comporta necessariamente che le sue prestazioni siano inadeguate rispetto alle esigenze per le quali l'amministrazione ha previsto la fornitura.

La commissione conserva la propria discrezionalità tecnica e può escludere un prodotto quando le differenze riscontrate non consentano di soddisfare le prestazioni richieste, ma deve arrivare a questa conclusione attraverso una valutazione dell'equivalenza, spiegando perché le caratteristiche offerte non siano sufficienti e dando conto degli elementi eventualmente presentati dal concorrente.

Nel caso esaminato, la commissione non aveva neppure preso in considerazione la dichiarazione di equivalenza, che conteneva un confronto tra le specifiche richieste e quelle del prodotto proposto, accompagnato dalle ragioni a sostegno della sua corrispondenza funzionale, mentre la motivazione dell'esclusione riportava soltanto le difformità riscontrate, senza alcuna spiegazione sulla capacità del prodotto di soddisfare comunque le esigenze della fornitura.

Per i giudici, l'esclusione avrebbe potuto essere disposta soltanto dopo aver valutato l'eventuale equivalenza funzionale, motivando le ragioni per cui il prodotto non fosse ritenuto idoneo, fermo restando che la dichiarazione presentata dall'operatore non obbligava la commissione ad ammettere l'offerta, ma imponeva di esaminare gli elementi forniti prima di formulare un giudizio negativo.

Annullamento dell'esclusione: obblighi della commissione e nuova valutazione dell'offerta

Il TAR ha quindi disposto l'annullamento dell'esclusione, demandando alla stazione appaltante una nuova valutazione del prodotto che tenga conto del principio di equivalenza e degli elementi presentati dal concorrente, senza che da questa decisione derivi un'automatica riammissione alla gara.

I giudici non hanno accertato che il prodotto fosse effettivamente equivalente a quello richiesto, ma soltanto che l'amministrazione non aveva svolto la verifica necessaria prima di escluderlo, lasciando alla commissione il compito di riesaminare l'offerta e stabilire se le sue caratteristiche consentano di soddisfare le esigenze funzionali della fornitura.

La nuova valutazione potrà essere eventualmente preceduta dalla richiesta di chiarimenti all'operatore e dovrà concludersi con una determinazione adeguatamente motivata, che potrà portare tanto all'ammissione quanto alla conferma dell'esclusione, purché quest'ultima sia fondata su un esame sostanziale delle prestazioni e non sulla sola rilevazione delle difformità rispetto al capitolato.

Il giudice non si è quindi sostituito alla valutazione tecnica dell'amministrazione e non ha accolto la richiesta di disporre una consulenza tecnica d'ufficio, poiché l'accertamento dell'effettiva equivalenza del prodotto compete anzitutto alla commissione nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica.

Equivalenza funzionale e obbligo di motivazione: le indicazioni per le stazioni appaltanti

La sentenza conferma che le stazioni appaltanti possono definire anche specifiche tecniche particolarmente dettagliate, purché non introducano ostacoli ingiustificati alla concorrenza e consentano di valutare prodotti funzionalmente equivalenti. La possibilità di proporre soluzioni alternative deve però trovare riscontro nella successiva verifica delle offerte, perché la commissione non può limitarsi a rilevare gli scostamenti rispetto al capitolato senza esaminare le prestazioni assicurate dal prodotto.

Quando il concorrente fornisce elementi per dimostrarne l'equivalenza, l'eventuale esclusione deve essere preceduta da una valutazione sostanziale e accompagnata da una motivazione che spieghi perché le differenze riscontrate impediscano di soddisfare le esigenze della fornitura. Rimane ferma la discrezionalità tecnica della commissione, così come la possibilità di escludere prodotti effettivamente inidonei, ma la difformità dai parametri del capitolato non può sostituire il giudizio sull'equivalenza funzionale.