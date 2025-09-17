Saie La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti
blumatica corso formativo fondamenti bim
geosec crepe nei muri
SAIE La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti

Principio di equivalenza e requisiti tecnici minimi: la sostanza prevale sulla forma

Il TAR Lazio conferma la centralità del principio di equivalenza: le caratteristiche minime vanno lette in chiave funzionale, evitando esclusioni automatiche che limitano ingiustificatamente la concorrenza

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 17/09/2025

Quando una stazione appaltante può ritenere equivalente un prodotto che non riproduce alla lettera le caratteristiche minime del capitolato? Fino a che punto il principio di equivalenza può spingersi senza scivolare nell’“aliud pro alio”? E qual è il limite tra requisiti funzionali e requisiti strutturali?

Sono questi i nodi affrontati dal TAR Lazio con la sentenza 12 settembre 2025, n. 16215, che si inserisce nel solco della giurisprudenza volta ad ampliare la concorrenza senza sacrificare le esigenze tecniche delle amministrazioni.

Principio di equivalenza: il TAR sui requisiti tecnici minimi dell’offerta

La controversia trae origine da una gara indetta per la fornitura di dispositivi medici suddivisa in più lotti. L’offerta risultata aggiudicataria, pur non riproducendo pedissequamente tutte le caratteristiche di minima indicate, è stata ritenuta conforme dalla commissione di gara.

L’impresa seconda classificata ha contestato l’aggiudicazione, sostenendo che il prodotto offerto non rispettava i requisiti essenziali e che la valutazione di equivalenza operata dall’amministrazione fosse in realtà un’elusione delle prescrizioni tecniche.

Da qui il ricorso, che però il TAR ha ritenuto infondato. Vediamo il perché.

© Riproduzione riservata
Tag:
LAVORI PUBBLICI Appalti pubblici Codice Appalti Codice dei contratti Codice Appalti 2023

Documenti Allegati

INDICE

1
Principio di equivalenza e requisiti tecnici minimi: la sostanza prevale sulla forma
2
Il quadro normativo di riferimento
3
La decisione del TAR
4
Conclusioni operative
Impianti fv a terra: la nuova soluzione sun ballast

IL NOTIZIOMETRO

1
EDILIZIA - 11/09/2025
Ante ’67: Google Earth per provare la data di costruzione dell'immobile
2
EDILIZIA - 08/09/2025
Salva Casa e pergotenda: ecco quando non è edilizia libera e si commette reato
3
EDILIZIA - 15/09/2025
Abusi edilizi e sanatoria: le conferme del Consiglio di Stato sulla doppia conformità
4
LAVORI PUBBLICI - 08/09/2025
Struttura di supporto al RUP: chiarimenti MIT su interni, esterni e utilizzo delle risorse
5
LAVORI PUBBLICI - 09/09/2025
RUP, progettista e direttore dei lavori: i limiti al cumulo di funzioni nel Codice dei contratti
6
EDILIZIA - 16/09/2025
SCIA edilizia: annullamento d’ufficio oltre 12 mesi, la sentenza del Consiglio di Stato