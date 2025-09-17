Quando una stazione appaltante può ritenere equivalente un prodotto che non riproduce alla lettera le caratteristiche minime del capitolato? Fino a che punto il principio di equivalenza può spingersi senza scivolare nell’“aliud pro alio”? E qual è il limite tra requisiti funzionali e requisiti strutturali?

Sono questi i nodi affrontati dal TAR Lazio con la sentenza 12 settembre 2025, n. 16215, che si inserisce nel solco della giurisprudenza volta ad ampliare la concorrenza senza sacrificare le esigenze tecniche delle amministrazioni.

Principio di equivalenza: il TAR sui requisiti tecnici minimi dell’offerta

La controversia trae origine da una gara indetta per la fornitura di dispositivi medici suddivisa in più lotti. L’offerta risultata aggiudicataria, pur non riproducendo pedissequamente tutte le caratteristiche di minima indicate, è stata ritenuta conforme dalla commissione di gara.

L’impresa seconda classificata ha contestato l’aggiudicazione, sostenendo che il prodotto offerto non rispettava i requisiti essenziali e che la valutazione di equivalenza operata dall’amministrazione fosse in realtà un’elusione delle prescrizioni tecniche.

Da qui il ricorso, che però il TAR ha ritenuto infondato. Vediamo il perché.