Nel nuovo Codice dei contratti pubblici, il principio di fiducia non è una norma di contorno. La sua collocazione all’art. 2 del D.Lgs. n. 36/2023, subito dopo il principio del risultato, fa capire che il legislatore ha voluto assegnargli un ruolo strutturale nella lettura e nell’applicazione dell’impianto normativo. Non è un richiamo di stile né un enunciato “di principio”, ma un criterio che incide sul modo in cui si esercita il potere amministrativo nei contratti pubblici.

Il Codice del 2023 prende le mosse da una criticità ben nota nella prassi: un sistema spesso appesantito da troppo formalismo e, insieme, da una crescente fatica decisionale delle stazioni appaltanti, anche per il timore della responsabilità. In questo quadro, il principio di fiducia è pensato come una leva per uscire da un approccio troppo difensivo, riportando al centro la capacità di valutazione e di scelta dei funzionari pubblici.

Detto in modo chiaro: la fiducia non è un “liberi tutti”. Non è un affidamento incondizionato e non è un ammorbidimento delle regole. L’art. 2 ne fissa il perimetro, collegandola all’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione e degli operatori economici. È una fiducia che vive dentro il rispetto delle norme e funziona come criterio interpretativo e applicativo, non come deroga implicita ai vincoli dell’evidenza pubblica.

Un passaggio particolarmente delicato riguarda la responsabilità amministrativa. Il Codice indica quando la violazione delle regole può integrare colpa grave e, allo stesso tempo, chiarisce quando l’errore non è imputabile al funzionario, soprattutto se la scelta è stata assunta sulla base di indirizzi giurisprudenziali prevalenti o di pareri delle autorità competenti. In questa prospettiva, la fiducia lavora come fattore di equilibrio tra tutela dell’interesse pubblico e serenità dell’azione amministrativa.

Non sorprende, quindi, che il principio di fiducia sia diventato rapidamente uno dei riferimenti più usati nella prassi applicativa, nei chiarimenti ministeriali e nella giurisprudenza amministrativa. Dalla verifica dei requisiti alla valutazione delle offerte, dalla gestione delle irregolarità formali fino ai confini delle cause di esclusione non automatiche, l’art. 2 viene richiamato per orientare le decisioni verso soluzioni coerenti con il risultato, la proporzionalità e la ragionevolezza.

Questo articolo propone una lettura organica del principio di fiducia negli appalti pubblici, chiarendone il fondamento normativo, il rapporto con gli altri principi del Codice e le principali ricadute operative emerse nella prassi e nella giurisprudenza più recente. L’obiettivo non è “semplificare” la norma o ridurne la complessità, ma offrire una chiave di lettura concreta: capire come e fino a dove il principio di fiducia può incidere sull’attività delle stazioni appaltanti e sul comportamento degli operatori economici.

Principio di fiducia nel Codice dei contratti: perché l’art. 2 è una norma chiave

Dal Codice “difensivo” al Codice del risultato

Uno degli elementi di maggiore discontinuità introdotti dal D.Lgs. n. 36/2023 riguarda il modo di intendere il ruolo dell’amministrazione nel procedimento di gara. Il nuovo Codice si allontana da un’impostazione centrata su autotutela e controllo formale, per affermare un modello in cui l’esercizio del potere amministrativo è dichiaratamente orientato al conseguimento del risultato.

In questo cambio di prospettiva, il principio di fiducia è centrale. È il presupposto che consente ai funzionari di assumere decisioni motivate e responsabili senza vivere ogni scelta discrezionale come un rischio personale “a prescindere”. Non si tratta di ridurre la legalità, ma di spostare il baricentro dell’azione amministrativa: meno difesa procedurale, più capacità di far funzionare davvero le procedure di affidamento ed esecuzione.

Formalismo e paura della firma: cosa cambia nel 2023

Il richiamo espresso alla fiducia è anche una risposta a una criticità ormai strutturale del sistema degli appalti: l’uso eccessivamente rigido delle regole procedurali. Nel tempo, il timore della responsabilità amministrativa e contabile ha spinto verso un approccio prudenziale estremo, spesso tradotto in inerzia decisionale o in un’applicazione meccanica delle norme.

È qui che si inserisce la “paura della firma”, con effetti evidenti sulla qualità e sulla tempestività delle decisioni. Il Codice del 2023 prende atto di questa deriva e interviene sul piano dei principi: l’esercizio del potere non può essere bloccato solo dal timore delle conseguenze, se le scelte sono assunte nel rispetto delle regole, delle competenze e delle cautele esigibili nel caso concreto.

Fiducia e buon andamento: la leva che rende possibile decidere

Nel nuovo assetto normativo, la fiducia non è un valore accessorio: è un presupposto dell’azione amministrativa efficace. L’art. 2 chiarisce che attribuzione ed esercizio del potere si fondano sulla fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.

Questa impostazione consente di riconoscere dignità giuridica alle valutazioni tecniche e alle scelte discrezionali, purché sorrette da un’istruttoria adeguata e da motivazioni coerenti. La fiducia non elimina controlli e non attenua i doveri di diligenza: piuttosto, evita che il rispetto delle regole finisca per diventare un ostacolo al buon andamento.

Art. 2 D.Lgs. 36/2023: cosa dice davvero il principio di fiducia

Fiducia reciproca tra amministrazione e operatori economici

Il primo comma dell’art. 2 chiarisce un punto decisivo: la fiducia non è un concetto unilaterale. Si fonda sulla reciproca fiducia tra amministrazione, funzionari pubblici e operatori economici. Il Codice, quindi, non disegna un rapporto basato soltanto sul controllo, ma un sistema in cui tutti sono chiamati a muoversi secondo legittimità, trasparenza e correttezza.

Questo supera una lettura tradizionale che concentrava l’attenzione quasi esclusivamente sull’azione amministrativa, lasciando l’operatore economico in una posizione quasi “passiva”. Al contrario, il principio di fiducia presuppone che anche l’operatore partecipi con un atteggiamento responsabile e collaborativo, rispettando le regole di gara e assumendosi la responsabilità delle dichiarazioni rese e delle scelte compiute.

La fiducia reciproca diventa così la base di un rapporto più equilibrato: l’amministrazione non è chiamata a diffidare “per default” dell’operatore, ma non rinuncia ai controlli. È un equilibrio sostanziale, non costruito su automatismi o presunzioni.

Legittimità, trasparenza e correttezza: la fiducia ha condizioni precise

Nel testo dell’art. 2, la fiducia è legata ai caratteri dell’azione amministrativa: legittimità, trasparenza e correttezza. Detto altrimenti: la fiducia non opera “nonostante” le regole, ma proprio perché le regole sono rispettate.

L’esercizio del potere è meritevole di fiducia quando si colloca dentro un perimetro chiaro e verificabile: rispetto delle norme, coerenza procedimentale, motivazioni comprensibili. Qui la fiducia non significa “meno controlli”, ma riconoscimento della legittimità di scelte discrezionali assunte in modo trasparente e corretto.

Sul piano pratico, questo aiuta a distinguere tra irregolarità meramente formali e violazioni sostanziali, tra decisioni discutibili ma motivate e comportamenti che escono dal quadro normativo. La fiducia non attenua il rigore: orienta l’applicazione verso una valutazione meno meccanica e più consapevole.

Il legame con il principio del risultato: fiducia come strumento operativo

Il secondo comma dell’art. 2 rende esplicito il collegamento con il principio del risultato e attribuisce alla fiducia una funzione strumentale. L’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari sono finalizzate all’acquisizione e all’esecuzione delle prestazioni secondo il risultato atteso, non alla sola osservanza formale del procedimento.

Questo collegamento fa capire bene come va letto l’art. 2: la fiducia serve a creare le condizioni perché le decisioni si assumano e si portino a compimento, evitando che l’azione amministrativa resti bloccata da eccessi di prudenza.

Nel disegno del Codice, fiducia e risultato lavorano insieme: la prima legittima l’esercizio consapevole del potere, il secondo è il criterio di valutazione finale. Ed è qui che si coglie la portata dell’art. 2: non una norma “di cornice”, ma un principio che incide sul modo di amministrare i contratti pubblici.

Autonomia decisionale e fiducia: cosa cambia per i funzionari pubblici

Discrezionalità amministrativa e valutazioni tecniche: spazio e limiti

Il comma 2 dell’art. 2 assegna al principio di fiducia una funzione chiara: favorire e valorizzare l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici, soprattutto nelle valutazioni e nelle scelte che accompagnano le fasi di acquisizione ed esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il Codice riconosce che l’attività amministrativa non può essere ridotta a una sequenza di automatismi. Le valutazioni tecniche, gli apprezzamenti discrezionali e le scelte comparative sono elementi fisiologici del procedimento. Il principio di fiducia legittima l’esercizio consapevole della discrezionalità, purché fondato su un’istruttoria adeguata e su motivazioni coerenti con il quadro normativo.

La fiducia, quindi, non attenua doveri di diligenza e perizia. Serve a evitare che ogni scelta non vincolata venga automaticamente letta come un errore o come un rischio personale per il funzionario.

Decisione e responsabilità: l’equilibrio riscritto dal Codice

Il legame tra fiducia e autonomia decisionale si riflette sul tema della responsabilità amministrativa. Il comma 3 dell’art. 2 chiarisce quando la violazione delle regole può integrare colpa grave e quando, invece, l’errore non è imputabile al funzionario.

Il Codice qualifica come colpa grave la violazione di norme di diritto e degli autovincoli amministrativi, la palese violazione delle regole di prudenza, perizia e diligenza, oppure l’omissione di cautele, verifiche e informazioni preventive normalmente esigibili in relazione al caso concreto e alle competenze dell’agente pubblico. Al tempo stesso, esclude la colpa grave quando la violazione o l’omissione deriva dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.

Questo impianto delimita meglio l’area del rischio decisionale: il funzionario non deve “azzerare” l’errore, ma operare in modo consapevole dentro un quadro normativo e interpretativo definito. In questo senso, il principio di fiducia tutela l’azione amministrativa corretta e motivata.

Stop all’amministrazione difensiva: fiducia come presidio, non come scudo

La valorizzazione dell’autonomia decisionale si inserisce in una strategia più ampia: superare l’amministrazione “difensiva”, fatta di cautele formali e di inerzia decisionale. Il principio di fiducia serve a contrastare questa deriva, riportando la responsabilità al suo significato corretto: capacità di assumere scelte motivate, non semplice esposizione al rischio.

La fiducia non giustifica comportamenti arbitrari e non attenua obblighi di trasparenza e correttezza. Contribuisce, però, a creare le condizioni per un’azione amministrativa più efficace. E la possibilità di richiamare orientamenti giurisprudenziali consolidati e pareri qualificati rafforza questo impianto, offrendo un quadro di riferimento più stabile.

Il superamento dell’amministrazione difensiva è uno degli obiettivi più significativi del Codice. Ed è proprio attraverso il principio di fiducia che il legislatore prova a restituire all’amministrazione la capacità di decidere, governare le procedure e perseguire il risultato nel rispetto delle regole.

Colpa grave e responsabilità amministrativa: la “regola” dell’art. 2, comma 3

Quando la violazione integra colpa grave

Il comma 3 dell’art. 2 interviene su uno dei profili più delicati: la definizione della colpa grave ai fini della responsabilità amministrativa. Il legislatore tipizza le condotte rilevanti, superando approcci indeterminati che hanno alimentato incertezza applicativa e timori diffusi tra i funzionari pubblici.

Costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli autovincoli amministrativi, nonché la palese violazione delle regole di prudenza, perizia e diligenza. Non ogni irregolarità o errore ha rilievo sul piano della responsabilità: rilevano solo le condotte in evidente contrasto con il quadro normativo e con gli standard professionali esigibili.

Questa impostazione distingue meglio tra errore fisiologico (legato alla discrezionalità) e comportamento gravemente negligente, riducendo il rischio di una responsabilità sganciata dalla qualità effettiva dell’azione amministrativa.

Cautele, verifiche e informazioni “esigibili” nel caso concreto

Un passaggio centrale è il riferimento al caso concreto e alle competenze dell’agente pubblico. La valutazione della colpa grave non può prescindere dal contesto né basarsi su parametri astratti.

Rientrano nell’area della colpa grave le omissioni di cautele, verifiche e informazioni preventive normalmente richieste, purché esigibili in relazione al ruolo e alle competenze del soggetto agente. Il richiamo alla normalità delle cautele richieste ancora il giudizio di responsabilità a criteri coerenti con la funzione esercitata.

In questo modo, il Codice esclude implicitamente che possano integrare colpa grave comportamenti che, pur non perfetti, si collocano dentro un esercizio diligente e ragionevole del potere.

Indirizzi giurisprudenziali e pareri: quando la colpa grave è esclusa

Di particolare impatto è l’esclusione della colpa grave quando la violazione o l’omissione deriva dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti. È una previsione che riconosce valore all’affidamento del funzionario su fonti interpretative qualificate.

Il legislatore prende atto della complessità del quadro normativo e chiarisce che l’adesione a orientamenti consolidati o a pareri istituzionali non può trasformarsi, ex post, in un fattore di responsabilità. L’azione amministrativa fondata su interpretazioni ragionevoli e condivise è tutelata anche se, successivamente, il quadro interpretativo cambia.

La norma contribuisce così a creare un contesto decisionale più stabile: il funzionario può fare riferimento a indirizzi affidabili senza temere che un’evoluzione successiva si traduca automaticamente in contestazione di colpa grave.

Fiducia e responsabilità: perché cambia il confine del rischio decisionale

Nel suo complesso, l’art. 2, comma 3, ridisegna i confini della responsabilità amministrativa inserendo il principio di fiducia come criterio di lettura dell’azione del funzionario pubblico. La responsabilità non viene eliminata: viene riportata entro un perimetro più coerente con la natura discrezionale dell’attività amministrativa.

Il principio di fiducia sposta l’attenzione dalla ricerca dell’errore formale alla qualità dell’azione amministrativa, alle motivazioni e alla ragionevolezza delle scelte. In questo modo la responsabilità torna a tutelare l’interesse pubblico senza trasformarsi in un fattore di paralisi decisionale.

È in questo equilibrio tra regole, discrezionalità e responsabilità che si misura uno degli effetti più concreti del principio di fiducia: amministrare i contratti pubblici in modo consapevole e orientato al risultato, senza che ogni decisione diventi un rischio personale “a prescindere”.

Fiducia nel sistema dei principi: risultato, accesso al mercato, proporzionalità

Fiducia e risultato: un binomio che guida l’interpretazione

Nel Codice dei contratti pubblici, il principio di fiducia non opera da solo: si inserisce in un sistema di principi connessi. Il legame più evidente è con il principio del risultato, richiamato dallo stesso art. 2, che attribuisce alla fiducia una funzione strumentale rispetto al perseguimento dell’interesse pubblico.

La fiducia valorizza l’autonomia decisionale dei funzionari perché orientata al risultato finale dell’azione amministrativa. Non legittima scelte arbitrarie: riconosce che il corretto svolgimento delle procedure e l’efficace esecuzione dei contratti richiedono decisioni motivate e assunte nel merito, non paralizzate da eccessi di cautela formale.

In questo equilibrio, fiducia e risultato si rafforzano: la fiducia crea le condizioni per decidere, il risultato diventa il parametro con cui valutare la qualità dell’azione amministrativa. È questa relazione che consente di superare una lettura puramente procedurale senza mettere in discussione il rispetto delle regole.

Fiducia e accesso al mercato: evitare barriere solo formali

Il principio di fiducia incide anche sull’interpretazione delle regole di accesso al mercato. Il nuovo Codice mira a una partecipazione effettiva degli operatori economici, evitando che barriere procedurali o letture eccessivamente restrittive comprimano la concorrenza.

In questo quadro, la fiducia sostiene un rapporto più equilibrato tra stazione appaltante e operatori: correttezza delle dichiarazioni, trasparenza delle offerte, leale collaborazione nelle fasi della procedura. L’amministrazione resta tenuta a verificare requisiti e serietà dell’offerta, ma è chiamata a farlo senza un atteggiamento pregiudizialmente diffidente o orientato all’esclusione automatica.

La fiducia, quindi, non attenua i controlli: orienta le verifiche verso una valutazione sostanziale, coerente con l’obiettivo di garantire accesso reale e competizione effettiva.

Ragionevolezza e proporzionalità: come si applica la fiducia nella pratica

Il principio di fiducia si intreccia con proporzionalità e ragionevolezza. Le decisioni devono essere adottate considerando la concreta incidenza delle irregolarità e l’effettivo pregiudizio per gli interessi tutelati dalla procedura.

La fiducia contrasta applicazioni eccessivamente rigide che finiscono per sanzionare comportamenti privi di reale rilievo sostanziale. L’azione amministrativa deve calibrare la risposta in modo proporzionato, evitando automatismi non giustificati dalla tutela dell’interesse pubblico.

In questo intreccio si consolida una distinzione fondamentale: irregolarità formali vs violazioni sostanziali, errori emendabili vs comportamenti incompatibili con la correttezza della procedura. È qui che il sistema dei principi trova una delle sue espressioni più concrete.

Fiducia nella gara: cosa deve fare la stazione appaltante nelle scelte chiave

Verifica dei requisiti: controlli sì, ma senza meccanismi automatici

Il principio di fiducia incide sulle modalità con cui la stazione appaltante svolge la verifica dei requisiti di partecipazione. Il Codice non elimina i controlli, ma ne orienta l’esercizio verso una logica sostanziale, fondata sull’affidamento nell’operatore che agisce in modo trasparente e corretto.

In questa prospettiva, la verifica non è solo un momento “repressivo”, ma una fase istruttoria che accerta l’effettiva idoneità dell’operatore. Il principio di fiducia aiuta a evitare letture eccessivamente formalistiche delle dichiarazioni, valorizzando la coerenza complessiva del comportamento dell’operatore e la ragionevolezza delle verifiche svolte.

L’affidamento non è mai incondizionato: la stazione appaltante deve effettuare le verifiche previste, ma secondo criteri di proporzionalità e correttezza, evitando automatismi non giustificati dall’interesse pubblico.

Verifica di anomalia: valutazioni tecniche e motivazione

Un ambito in cui la fiducia si vede bene è la verifica di anomalia dell’offerta. È una fase fatta di valutazioni tecniche complesse, in cui l’amministrazione esercita discrezionalità sulla base delle giustificazioni dell’operatore.

Il principio di fiducia legittima questo spazio valutativo, riconoscendo che la congruità dell’offerta non può essere accertata attraverso criteri rigidi o predeterminati. La stazione appaltante deve svolgere un’istruttoria adeguata e motivare, ma non può sostituire il giudizio tecnico con automatismi.

Qui la fiducia non abbassa i controlli: valorizza la competenza tecnica e impedisce che ogni scelta valutativa venga trattata come sospetta solo perché non univoca.

Cause di esclusione non automatiche: giudizio sostanziale sull’affidabilità

Il principio di fiducia è centrale nella gestione delle cause di esclusione non automatiche. La stazione appaltante deve compiere una valutazione sostanziale del comportamento dell’operatore, evitando esclusioni basate su meri profili formali o su automatismi non previsti.

In queste ipotesi occorre verificare l’incidenza reale della condotta sull’affidabilità dell’operatore e sulla regolarità della procedura. Il principio di fiducia orienta questa valutazione, consentendo di distinguere tra irregolarità prive di rilievo sostanziale e situazioni che compromettono effettivamente la correttezza del rapporto contrattuale.

La fiducia, dunque, non si traduce in un favor indiscriminato per l’operatore economico ma impone motivazioni fondate su elementi concreti e verificabili.

Contraddittorio procedimentale: perché è un passaggio decisivo

Il contraddittorio è uno degli strumenti attraverso cui il principio di fiducia diventa prassi. Dare all’operatore la possibilità di chiarire, integrare o giustificare la propria posizione consente decisioni più consapevoli.

Il contraddittorio non è un passaggio formale: è una fase istruttoria essenziale, utile per evitare esclusioni sproporzionate o decisioni basate su presupposti incompleti. Inoltre, rende l’azione amministrativa più trasparente e motivata, riduce il rischio di contenzioso e rafforza la legittimità delle scelte.

La fiducia vale anche per gli operatori economici? Doveri, limiti, autoresponsabilità

Fiducia reciproca: non è un principio “a senso unico”

Il principio di fiducia non riguarda solo la pubblica amministrazione. L’art. 2 parla di reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, dei funzionari e degli operatori economici. Il rapporto fiduciario, quindi, opera in entrambe le direzioni.

Questo dato esclude una lettura “a senso unico”: la fiducia non tutela l’operatore in modo automatico, non legittima comportamenti opportunistici e non alleggerisce gli obblighi di chi partecipa alla gara. Presuppone, al contrario, condotte leali, trasparenti e corrette.

La fiducia è un elemento di equilibrio: impone obblighi simmetrici e non trasferisce sull’amministrazione tutto il peso del buon funzionamento della procedura.

Autoresponsabilità nelle gare: dichiarazioni e offerta senza scorciatoie

Il riconoscimento della fiducia in capo all’operatore si collega al principio di autoresponsabilità. Partecipare a una gara comporta oneri dichiarativi, informativi e collaborativi che non possono essere scaricati sulla stazione appaltante.

L’operatore deve formulare offerte chiare e coerenti e rendere dichiarazioni veritiere e tempestive sul possesso dei requisiti. La fiducia non può essere invocata per sanare carenze imputabili a scelte consapevoli o a negligenze, né per giustificare errori che incidono sulla par condicio.

Qui la fiducia non attenua l’autoresponsabilità: la rafforza.

Correttezza professionale e affidamento: quando la fiducia si rompe

Il principio di fiducia incontra limiti netti quando entra in gioco la correttezza professionale. L’affidamento dell’amministrazione presuppone dichiarazioni complete e accurate, conformi alle regole di gara.

Non rientrano nell’ambito di tutela comportamenti ambigui, dichiarazioni reticenti o condotte idonee a falsare il confronto concorrenziale. In questi casi, l’eventuale affidamento soggettivo dell’operatore non prevale sull’esigenza di regolarità della procedura e di parità di trattamento.

La fiducia non è uno scudo generalizzato: valorizza i comportamenti corretti. Fuori da quel perimetro, prevale la tutela dell’interesse pubblico e dell’integrità della gara.

Errori e irregolarità nelle offerte: quando la fiducia evita esclusioni sproporzionate

Errori materiali ed equivalenza: forma e sostanza dell’offerta

Il principio di fiducia è spesso richiamato nella gestione degli errori materiali nelle offerte. In presenza di irregolarità evidenti e immediatamente riconoscibili, che non incidono sul contenuto sostanziale dell’offerta né alterano il confronto concorrenziale, la stazione appaltante deve valutare se l’errore sia davvero ostativo o se rientri in un profilo meramente formale.

Qui la fiducia si intreccia con il principio di equivalenza dell’offerta e spinge verso una lettura sostanziale della proposta. Non per “salvare” l’offerta a ogni costo, ma per evitare esclusioni fondate su incongruenze che non compromettono comprensibilità, serietà e coerenza complessiva.

Offerta economica: discordanza tra cifre e lettere e volontà negoziale

Un caso ricorrente nella prassi riguarda la discordanza tra cifre e lettere nell’indicazione dell’offerta economica. Anche qui, il principio di fiducia impone di verificare se la volontà negoziale dell’operatore sia comunque desumibile dal complesso dell’offerta.

Non si tratta di applicare meccanismi rigidi: serve una valutazione concreta che distingua tra errori materiali riconoscibili e situazioni che generano incertezza sull’importo offerto. Se la discordanza non incide sulla par condicio e non compromette la trasparenza, la fiducia orienta verso una soluzione sostanziale. Se l’ambiguità è insanabile, la fiducia non può supplire.

Offerta tecnica ed economica: commistione e verifica dell’incidenza reale

La commistione tra offerta tecnica ed economica è un altro banco di prova. La separazione tra i due contenuti resta una regola a tutela di trasparenza e imparzialità.

Tuttavia, non ogni riferimento economico inserito nell’offerta tecnica conduce automaticamente all’esclusione. Il principio di fiducia impone di verificare l’incidenza concreta sul giudizio della commissione: elementi marginali e non condizionanti non possono essere trattati come violazioni “automaticamente espulsive”.

Anche qui, l’esclusione deve derivare da una valutazione sostanziale dell’effettiva incidenza dell’irregolarità sul corretto svolgimento della procedura.

Congruità e anomalia: no esclusioni senza contraddittorio

Nella verifica della congruità, la fiducia è decisiva. La valutazione di anomalia comporta discrezionalità tecnica e non può essere compressa da automatismi.

Il Codice impone un confronto effettivo con l’operatore, che deve poter giustificare voci di costo e scelte organizzative. Il principio di fiducia rafforza questo impianto, escludendo l’idea di un’esclusione senza un’istruttoria completa e senza contraddittorio.

La congruità va valutata nel suo insieme: sostenibilità economica, affidabilità dell’operatore, coerenza complessiva. Non per singole voci isolate o parametri astratti.

Il confine del formalismo: quando può cedere e quando no

Il tema degli errori e delle irregolarità mostra bene il confine tra forma e sostanza. Il formalismo cede solo quando l’irregolarità non incide su par condicio, trasparenza e affidabilità dell’offerta.

Il principio di fiducia consente di evitare esclusioni sproporzionate e di ricondurre l’azione amministrativa a criteri di ragionevolezza e proporzionalità. Ma incontra un limite invalicabile quando l’errore compromette la chiarezza dell’offerta o altera il confronto concorrenziale.

Qui sta la misura corretta: non sanatoria generalizzata, ma criterio interpretativo che distingue tra irregolarità formali e violazioni sostanziali, nel rispetto dell’interesse pubblico e delle regole di gara.

Principio di fiducia tra MIT e giurisprudenza: come si sta consolidando l’interpretazione

Chiarimenti MIT: fiducia, autonomia decisionale e principio del risultato

I chiarimenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno contribuito a definire la portata operativa del principio di fiducia, chiarendo che non è una disposizione meramente programmatica ma un criterio interpretativo che incide sull’azione amministrativa.

Dalle indicazioni ministeriali emerge una lettura connessa all’autonomia decisionale dei funzionari e alla necessità di superare approcci eccessivamente difensivi, valorizzando valutazioni sostanziali e decisioni motivate, soprattutto nei casi di poteri discrezionali e valutazioni tecniche.

In questa prospettiva, la fiducia orienta l’interpretazione in coerenza con il principio del risultato e ribadisce che la responsabilità amministrativa non può trasformarsi in paralisi quando le decisioni sono assunte nel rispetto delle regole e degli indirizzi consolidati.

Giurisprudenza amministrativa: fiducia come criterio di lettura delle gare

Parallelamente, la giurisprudenza amministrativa ha iniziato a dare contenuto applicativo al principio di fiducia, usandolo come chiave di lettura delle fattispecie concrete: errori formali, valutazioni tecniche, cause di esclusione non automatiche.

Il principio viene richiamato per giustificare un approccio meno meccanico alle regole di gara, valorizzando l’istruttoria e la coerenza delle motivazioni. In generale, si riconosce maggiore spazio alle valutazioni discrezionali quando sono sorrette da un percorso decisionale trasparente e ragionevole.

Resta fermo un punto: la fiducia non può legittimare violazioni sostanziali o aggirare vincoli normativi espressi. È criterio interpretativo, non deroga generalizzata.

Criteri ricorrenti: istruttoria, motivazione, valutazione sostanziale

Dall’analisi congiunta di chiarimenti ministeriali e giurisprudenza emergono alcune linee di tendenza: centralità della motivazione e dell’istruttoria; distinzione tra irregolarità formali e violazioni sostanziali; attenzione agli effetti concreti sul risultato e sulla parità di trattamento.

In questo quadro, la fiducia non riduce la legalità: ne modifica la logica applicativa, spostando l’attenzione dal rispetto formale alla qualità complessiva dell’azione amministrativa. È qui che il principio trova la sua affermazione pratica come strumento di equilibrio tra rigore normativo ed effettività dell’azione pubblica.

Limiti del principio di fiducia: cosa non consente di fare l’art. 2

Nessuna deroga implicita: fiducia dentro le regole

Il principio di fiducia è centrale, ma non introduce deroghe implicite. L’art. 2 colloca la fiducia dentro un’azione legittima, trasparente e corretta, escludendo letture che la trasformino in un modo per attenuare vincoli normativi.

La fiducia orienta l’azione amministrativa, ma non consente di disapplicare norme di legge, autovincoli o prescrizioni della lex specialis. In presenza di violazioni espresse o inosservanze che incidono su interessi tutelati direttamente, non può essere invocata per giustificare scelte contra legem.

Nessuna sanatoria: gli errori sostanziali restano fuori

Altro limite chiaro: la fiducia non è una sanatoria degli errori sostanziali. Può incidere su irregolarità formali o marginali, ma non copre carenze che compromettono validità dell’offerta, par condicio o affidabilità dell’operatore.

Errori che incidono sul contenuto essenziale dell’offerta, sulla chiarezza della proposta economica o tecnica, o sul possesso dei requisiti restano fuori dall’ambito di operatività del principio. Qui prevale la tutela dell’interesse pubblico e dell’integrità della procedura.

Fiducia come criterio interpretativo: mai come scorciatoia procedimentale

Nel Codice, la fiducia è criterio interpretativo, non scorciatoia. Orienta verso soluzioni ragionevoli e proporzionate, ma non sostituisce istruttoria, motivazione e rispetto delle regole.

Applicarla correttamente richiede qualità decisionale: istruttorie complete, motivazioni chiare, scelte coerenti con il risultato. Solo con questi presupposti la fiducia svolge la funzione che il legislatore le attribuisce.

Come applicare il principio di fiducia: indicazioni operative per stazioni appaltanti e imprese

Per le stazioni appaltanti: istruttoria, motivazione, proporzionalità

Per le stazioni appaltanti, la fiducia non introduce nuovi adempimenti, ma cambia l’approccio. L’azione amministrativa è chiamata a superare la logica difensiva: le decisioni vanno assunte e motivate nel merito, senza rifugiarsi in automatismi o formalismi privi di utilità reale.

Applicare correttamente la fiducia significa investire su istruttoria, motivazioni e proporzionalità. Il rispetto delle regole resta imprescindibile, ma il potere valutativo deve essere esercitato in coerenza con il risultato, distinguendo tra irregolarità formali e violazioni sostanziali.

La fiducia non riduce il controllo: ne cambia la logica, rendendolo più mirato e più aderente alla sostanza delle decisioni e alla loro incidenza sull’interesse pubblico.

Per gli operatori economici: trasparenza, correttezza, autoresponsabilità

Per gli operatori economici, la fiducia non è una tutela automatica. Valorizza i comportamenti corretti e responsabili. Partecipare alle gare richiede assunzione piena di responsabilità, sia nella fase dichiarativa sia nella formulazione dell’offerta.

La fiducia rafforza l’esigenza di trasparenza, chiarezza e coerenza, ma non può essere invocata per sanare carenze imputabili a negligenze, ambiguità o scelte consapevolmente rischiose. L’operatore corretto trova nella fiducia un equilibrio nel rapporto con l’amministrazione; chi si colloca fuori da quel perimetro non può invocarne la protezione.

La fiducia, in sintesi, non premia l’errore: premia la qualità del comportamento.

Fiducia come chiave di lettura del Codice 2023: cosa tenere fermo

Nel complesso, il principio di fiducia è una delle chiavi di lettura del Codice del 2023. Non è una clausola di stile: incide sul modo in cui le regole vengono applicate in tutte le fasi del ciclo dell’appalto.

La fiducia orienta l’azione amministrativa verso decisioni motivate, proporzionate e orientate al risultato, senza indebolire le garanzie. E richiama tutti i soggetti coinvolti, amministrazioni e operatori, a un esercizio responsabile dei rispettivi ruoli, fondato su correttezza e trasparenza.

È in questo equilibrio tra regole, discrezionalità e responsabilità che si coglie la portata del principio: non una semplificazione impropria, ma uno strumento per rendere il Codice realmente applicabile nella pratica.