Nel D.Lgs. n. 36/2023, nuovo Codice dei contratti pubblici, il principio del risultato non è una dichiarazione di intenti né una formula di apertura priva di effetti concreti. La sua collocazione all’art. 1 del Codice è tutt’altro che casuale e segnala con chiarezza la volontà del legislatore di attribuirgli una funzione centrale, destinata a orientare l’intero sistema degli appalti pubblici.

Il risultato diventa il punto di riferimento dell’azione amministrativa: affidare ed eseguire il contratto con tempestività e con il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. Principi che non vengono ridimensionati, ma riletti in una chiave funzionale, come strumenti necessari per conseguire l’interesse pubblico sostanziale.

Il Codice prende così le distanze da una visione esclusivamente procedurale dell’attività contrattuale, che in passato ha spesso trasformato le regole in un fine autonomo. Il principio del risultato non elimina le garanzie, ma chiarisce che le regole hanno senso nella misura in cui contribuiscono a produrre un esito utile, verificabile e coerente con l’interesse della collettività.

A partire da questa impostazione, l’art. 1 assume il ruolo di norma di sistema, destinata a incidere non solo sull’interpretazione delle singole disposizioni, ma anche sul modo stesso di concepire l’azione amministrativa in materia di contratti pubblici.

L’art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023: analisi sistematica della norma

Affidamento ed esecuzione del contratto: la centralità del risultato

Uno dei passaggi più significativi dell’art. 1 è il riferimento esplicito sia all’affidamento sia all’esecuzione del contratto. Il risultato non coincide con l’aggiudicazione, né si esaurisce nella chiusura formale della procedura di gara. Si realizza pienamente solo quando la prestazione viene effettivamente eseguita in modo conforme all’interesse pubblico programmato.

Il Codice restituisce così unità al ciclo dell’appalto, superando una lettura frammentata delle sue fasi. Programmazione, affidamento ed esecuzione non sono compartimenti stagni, ma momenti di un unico processo orientato a un obiettivo concreto.

Tempestività e miglior rapporto qualità/prezzo

La tempestività viene elevata a parametro essenziale del risultato. Non si tratta di una corsa alla semplificazione fine a sé stessa, ma della capacità dell’amministrazione di operare in tempi compatibili con l’interesse pubblico, evitando ritardi che, pur formalmente giustificati, finiscono per compromettere l’utilità dell’intervento.

Allo stesso modo, il riferimento al miglior rapporto qualità/prezzo chiarisce che l’obiettivo non è il massimo ribasso, ma un equilibrio tra costo e qualità della prestazione, capace di garantire sostenibilità e affidabilità anche nella fase esecutiva.

Concorrenza e trasparenza come strumenti funzionali

L’art. 1 chiarisce che concorrenza e trasparenza non sono valori autoreferenziali. La concorrenza è funzionale a selezionare l’offerta migliore; la trasparenza serve a garantire semplicità, celerità e piena verificabilità delle decisioni.

In questa prospettiva, il Codice supera una lettura burocratica di tali principi, riconoscendone il ruolo strumentale rispetto al risultato dell’affidamento e dell’esecuzione.

Buon andamento, efficienza ed economicità

Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio costituzionale del buon andamento, insieme ai valori di efficienza, efficacia ed economicità.

Il risultato diventa così il punto di sintesi di questi parametri, offrendo una chiave di lettura unitaria dell’azione amministrativa.

Il principio del risultato come criterio interpretativo generale

Il Codice attribuisce al principio del risultato una funzione chiaramente interpretativa. L’art. 1 lo individua come criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto.

Le singole disposizioni non possono essere applicate in modo isolato o meccanico. Devono essere lette in modo sistemico, tenendo conto dell’obiettivo cui sono funzionali. Quando più soluzioni risultano astrattamente compatibili con il dato normativo, la scelta deve orientarsi verso quella maggiormente idonea a garantire un affidamento corretto e una buona esecuzione del contratto.

In questo quadro, il rapporto tra forma e sostanza viene riequilibrato. La forma resta un presidio essenziale di legalità, ma non può essere valutata prescindendo dagli effetti concreti sull’esito dell’operazione contrattuale. Un’irregolarità meramente formale, priva di incidenza sostanziale, non può assumere automaticamente valore dirimente.

Discrezionalità amministrativa e regola del caso concreto

Il principio del risultato incide in modo diretto sull’esercizio della discrezionalità amministrativa, contribuendo a superare una concezione meramente difensiva del potere decisionale.

La discrezionalità non viene ampliata senza limiti, ma orientata. All’amministrazione è richiesto di scegliere, tra le opzioni consentite dall’ordinamento, quella più coerente con l’interesse pubblico perseguito. Il risultato diventa il parametro attraverso cui valutare la qualità della decisione.

I limiti restano chiari: motivazione, coerenza e non arbitrarietà. Il principio del risultato non giustifica scorciatoie né attenuazioni di responsabilità, ma impone decisioni consapevoli, spiegate e verificabili anche ex post. In questa prospettiva si colloca anche il contrasto alla burocrazia difensiva, che per anni ha prodotto scelte formalmente ineccepibili ma sostanzialmente inefficienti.

Principio del risultato e procedure di affidamento

Nelle procedure di gara il principio del risultato emerge con particolare evidenza nella valutazione delle offerte, nell’uso del soccorso istruttorio, nella gestione delle cause di esclusione non automatiche e nell’applicazione del principio di equivalenza.

La valutazione dell’offerta non può esaurirsi nella verifica della conformità formale, ma deve misurarsi con la capacità della proposta di rispondere in modo effettivo al fabbisogno pubblico. Il soccorso istruttorio diventa uno strumento da utilizzare con equilibrio, distinguendo tra carenze formali e profili che incidono sulla sostanza dell’offerta.

Anche le esclusioni devono essere proporzionate e motivate, poiché incidono direttamente sulla concorrenza e, quindi, sul risultato dell’affidamento. In questa logica si colloca anche l’attenzione alla proporzionalità dei requisiti, funzionale a garantire un accesso effettivo al mercato.

Il principio del risultato nella fase di esecuzione del contratto

È nella fase di esecuzione che l’interesse pubblico programmato è chiamato a tradursi in una prestazione concreta. Qui il principio del risultato assume un rilievo decisivo.

La valutazione degli inadempimenti contrattuali deve essere condotta in chiave funzionale, verificando la loro incidenza effettiva sul risultato. Non ogni scostamento giustifica reazioni drastiche; occorre distinguere tra irregolarità marginali e inadempimenti sostanziali.

Anche la risoluzione del contratto deve essere valutata alla luce del risultato, come strumento estremo, da utilizzare solo quando risulti realmente funzionale alla tutela dell’interesse pubblico.

Autotutela, controlli e principio del risultato

Il principio del risultato incide anche sull’esercizio dell’autotutela amministrativa. Il ritiro o il riesame degli atti non possono fondarsi su automatismi, ma richiedono una valutazione comparativa degli interessi coinvolti, che tenga conto dell’affidamento maturato e degli effetti concreti delle decisioni sull’azione amministrativa.

In questa prospettiva, il Codice orienta i controlli ex post verso una verifica non meramente astratta, chiamata a misurarsi con la coerenza complessiva tra decisioni assunte, obiettivi perseguiti e impatto sull’interesse pubblico, evitando interventi correttivi che rischiano di compromettere la stabilità e la continuità dell’azione amministrativa.

Principio del risultato, CAM e sostenibilità ambientale

L’art. 1 collega il principio del risultato al perseguimento degli obiettivi dell’Unione europea, tra cui la sostenibilità ambientale. I CAM non rappresentano un adempimento simbolico, ma strumenti funzionali alla qualità dell’affidamento.

Il principio del risultato impone che gli obblighi ambientali siano applicati in modo proporzionato e coerente con l’oggetto dell’appalto, evitando prescrizioni rigide che rischiano di compromettere la concorrenza e l’esecuzione senza benefici ambientali reali.

Responsabilità dei funzionari e incentivi alle funzioni tecniche

Il principio del risultato incide sulla valutazione della responsabilità amministrativa e sull’attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche. Le decisioni non devono essere giudicate solo per la loro correttezza formale, ma anche in relazione al risultato effettivamente perseguito.

Questo approccio contribuisce a superare il timore della firma, spostando l’attenzione dalla difesa procedurale alla qualità delle scelte e alla loro coerenza con l’interesse pubblico.

L’evoluzione giurisprudenziale del principio del risultato

La giurisprudenza amministrativa ha svolto un ruolo determinante nel consolidare il principio del risultato come criterio operativo. I giudici ne hanno progressivamente riconosciuto la funzione ordinante, valorizzando un approccio sostanziale e respingendo sia formalismi eccessivi sia letture arbitrarie.

Il principio del risultato non riduce il sindacato giurisdizionale, ma ne orienta l’oggetto: il controllo resta pieno, ma attento alla coerenza complessiva dell’azione amministrativa.

Il principio del risultato come “stella polare” del nuovo Codice

Il principio del risultato non elimina le regole, ma ne orienta l’applicazione. È il criterio che tiene insieme legalità, buon andamento e qualità della spesa pubblica.

Il nuovo Codice affida a questo principio una funzione centrale: migliorare l’efficacia dell’azione amministrativa, rafforzare la responsabilità dei decisori e restituire centralità all’interesse pubblico sostanziale.

È in questa prospettiva che il principio del risultato si conferma come la vera stella polare del sistema dei contratti pubblici.

FAQ – Principio del risultato nel Codice dei contratti pubblici

Cos’è il principio del risultato nel Codice dei contratti pubblici?

Il principio del risultato, introdotto dall’art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, impone alle stazioni appaltanti di perseguire l’affidamento e l’esecuzione del contratto con tempestività e con il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. Non è una clausola programmatica, ma un criterio operativo che orienta l’intero ciclo dell’appalto.

Perché il principio del risultato è collocato all’art. 1 del Codice appalti?

La collocazione all’art. 1 segnala la volontà del legislatore di attribuire al principio del risultato una funzione sistematica. Si tratta di una norma di lettura dell’intero Codice, destinata a orientare l’interpretazione delle singole disposizioni e l’esercizio del potere discrezionale nelle procedure di affidamento ed esecuzione.

Il principio del risultato supera il formalismo nelle gare pubbliche?

Il principio del risultato non elimina le regole né legittima scorciatoie procedurali, ma consente di superare applicazioni meramente formalistiche quando queste non incidono in modo sostanziale sul risultato dell’affidamento o dell’esecuzione. Forma e sostanza restano entrambe rilevanti, ma vanno valutate in modo coerente con l’interesse pubblico perseguito.

Che rapporto c’è tra principio del risultato e discrezionalità amministrativa?

Il principio del risultato costituisce un criterio prioritario per l’esercizio della discrezionalità amministrativa e per l’individuazione della regola del caso concreto. La discrezionalità non viene ampliata senza limiti, ma orientata verso scelte motivate, coerenti e funzionali al risultato, nel rispetto dei principi di legalità e non arbitrarietà.

Il principio del risultato incide sull’uso del soccorso istruttorio?

Sì. Il principio del risultato orienta l’uso del soccorso istruttorio, favorendo una distinzione tra carenze meramente formali e profili che incidono sulla sostanza dell’offerta. L’obiettivo è evitare esclusioni non necessarie che compromettano la concorrenza senza apportare reali benefici all’interesse pubblico.

Come si applica il principio del risultato nella fase di esecuzione del contratto?

Nella fase esecutiva il principio del risultato richiede di valutare inadempimenti e criticità in chiave funzionale, verificandone l’effettiva incidenza sull’interesse pubblico. Anche la risoluzione del contratto deve essere considerata come strumento estremo, da utilizzare solo quando risulti realmente coerente con il risultato da perseguire.

Il principio del risultato limita l’esercizio dell’autotutela amministrativa?

Il principio del risultato incide sull’autotutela imponendo una valutazione comparativa degli interessi coinvolti. Il ritiro o il riesame degli atti non possono fondarsi su automatismi, ma devono tenere conto dell’affidamento maturato e degli effetti delle decisioni sulla stabilità e sulla continuità dell’azione amministrativa.

Che rapporto c’è tra principio del risultato e CAM negli appalti pubblici?

Il principio del risultato contribuisce a bilanciare l’applicazione dei CAM con la funzionalità dell’appalto. Gli obblighi ambientali non sono meri adempimenti formali, ma strumenti per migliorare la qualità dell’affidamento, da applicare in modo proporzionato e coerente con l’oggetto del contratto e con gli obiettivi europei di sostenibilità.

Il principio del risultato riduce il controllo del giudice amministrativo?

No. Il principio del risultato non riduce il sindacato giurisdizionale, ma ne orienta l’oggetto. Il giudice continua a esercitare un controllo pieno, valutando non solo la correttezza formale delle procedure, ma anche la coerenza complessiva dell’azione amministrativa rispetto agli obiettivi perseguiti.

Perché il principio del risultato è definito la “stella polare” del nuovo Codice appalti?

Perché rappresenta il criterio che tiene insieme legalità, buon andamento, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. Il principio del risultato non sostituisce le regole, ma ne orienta l’applicazione, guidando stazioni appaltanti e operatori economici verso decisioni più responsabili e una migliore qualità della spesa pubblica.