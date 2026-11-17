Nell'affidamento di una concessione di servizi pubblici, il principio del risultato impone all'amministrazione di privilegiare le tariffe più basse per gli utenti oppure consente di perseguire anche la valorizzazione economica del bene? È legittimo prevedere un canone concessorio soggetto a rialzo, anche quando l'importo offerto dall'aggiudicatario potrebbe riflettersi sui costi del servizio? E quali elementi devono essere forniti per contestare la sostenibilità del piano economico-finanziario?

L'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 individua nel risultato il criterio prioritario per l'esercizio della discrezionalità amministrativa, ma la sua applicazione alle concessioni di servizi pubblici deve confrontarsi con una disciplina che affida all'amministrazione il compito di contemperare interessi differenti, dalla sostenibilità economica della gestione alla tutela dell'utenza, fino alla possibilità di valorizzare il patrimonio pubblico attraverso i proventi dell'affidamento.

Il rapporto tra questi interessi è stato esaminato dal Consiglio di Stato con la sentenza del 6 ottobre 2026, n. 7350, relativa all'affidamento in concessione di un parcheggio pubblico, nell'ambito di una controversia nella quale il concessionario uscente aveva contestato la previsione di un canone particolarmente elevato e la sostenibilità dell'offerta dell'aggiudicatario, ritenendo che le condizioni economiche della gara fossero incompatibili con le finalità del servizio e con il principio del risultato.

Nel respingere l'appello, i giudici hanno ricondotto l'applicazione di tale principio alle finalità individuate dall'ordinamento, precisando che la riduzione dei costi per gli utenti non costituisce necessariamente l'unico obiettivo da perseguire nell'affidamento di una concessione, la cui disciplina richiede una valutazione più ampia degli interessi pubblici coinvolti.

Concessione di servizi pubblici: il caso del canone al rialzo

La controversia ha riguardato l'affidamento mediante gara della gestione di un'autorimessa pubblica, precedentemente gestita sulla base di una convenzione che prevedeva una durata iniziale di ventinove anni e la possibilità di due successivi rinnovi di pari durata.

L'amministrazione aveva deciso di non rinnovare il rapporto, ritenendo tale possibilità incompatibile con i principi concorrenziali europei, e la scelta era già stata confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 10313/2024, contro la quale il concessionario uscente aveva proposto ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione, ancora pendente al momento del nuovo giudizio.

Nel 2025 l'amministrazione ha quindi avviato una procedura per l'affidamento di una concessione di durata massima triennale, non rinnovabile, prevedendo un canone annuo minimo di 500mila euro, soggetto a rialzo, e riconoscendo al concessionario la possibilità di determinare le tariffe applicabili agli utenti, purché fossero mantenute le categorie tariffarie e le riduzioni esistenti e non venisse superato di oltre il 10% il valore medio delle tariffe praticate dai parcheggi pubblici situati entro un raggio di 500 metri.

Il concessionario uscente ha impugnato gli atti di gara e la successiva aggiudicazione, sostenendo che la combinazione tra breve durata dell'affidamento ed elevato canone avrebbe compromesso l'equilibrio economico della gestione, imponendo tariffe eccessive agli utenti e determinando, secondo la propria ricostruzione, una violazione del principio del risultato.

Dopo il rigetto del ricorso da parte del TRGA di Bolzano, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione di primo grado.

Principio del risultato e legalità: i limiti della discrezionalità amministrativa

Il principale profilo interpretativo affrontato dai giudici riguarda l'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, che impone alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di perseguire il risultato dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

Secondo la ricorrente, la previsione di un canone particolarmente elevato, associata alla breve durata della concessione, avrebbe determinato un aumento delle tariffe applicabili agli utenti, compromettendo l'interesse pubblico alla fruizione del servizio a condizioni economicamente accessibili e privilegiando le entrate dell'amministrazione rispetto alle esigenze della collettività.

Il Consiglio di Stato ha respinto questa interpretazione, precisando che il principio del risultato deve essere strettamente collegato al principio di legalità, dal momento che l'amministrazione non può individuare liberamente gli obiettivi da perseguire, ma deve ricondurli alle finalità stabilite dall'ordinamento e, in particolare, dalla norma attributiva del potere esercitato.

Il risultato, secondo i giudici, non può essere un risultato «quale che sia», individuato sulla base di una valutazione astratta di convenienza, ma deve essere definito considerando gli interessi che la disciplina applicabile affida alla cura dell'amministrazione, senza attribuire automaticamente prevalenza a uno di essi quando il legislatore richiede una loro ponderazione.

Nelle concessioni di servizi pubblici, la riduzione delle tariffe non rappresenta necessariamente l'unico obiettivo da perseguire, poiché l'ente concedente deve considerare anche l'equilibrio economico-finanziario della gestione e gli ulteriori interessi pubblici collegati all'affidamento, tra i quali può rientrare la valorizzazione del patrimonio pubblico mediante la previsione di un canone destinato al finanziamento delle attività istituzionali.

La scelta di privilegiare, entro determinati limiti, un maggiore introito economico non è quindi illegittima per il solo fatto che potrebbe ridurre i margini disponibili per contenere le tariffe, fermo restando che l'amministrazione deve rispettare i criteri stabiliti dalla legge e che le relative valutazioni rimangono sindacabili quando emergano specifiche violazioni normative o profili di eccesso di potere.

Canone concessorio al rialzo: quando è legittimo secondo l'art. 185 del Codice?

La contestazione relativa all'entità del canone ha portato i giudici a esaminare anche le modalità con cui può essere strutturato il confronto economico tra i concorrenti, considerato che la ricorrente riteneva illegittima una procedura nella quale la competizione si sviluppava attraverso l'incremento delle somme da corrispondere all'amministrazione anziché mediante una riduzione dei costi del servizio.

L'art. 185 del D.Lgs. n. 36/2023 attribuisce all'ente concedente la determinazione dei criteri di aggiudicazione, purché siano oggettivi, connessi all'oggetto della concessione e idonei ad assicurare una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva, senza imporre che il confronto economico debba necessariamente svolgersi attraverso un ribasso rispetto all'importo posto a base di gara.

Il Consiglio di Stato ha quindi escluso che la previsione di un canone soggetto a rialzo sia incompatibile con la disciplina delle concessioni, riconoscendo all'amministrazione la possibilità di individuare una struttura della competizione coerente con le caratteristiche del rapporto e con il bilanciamento tra esigenze finanziarie e sociali.

La scelta del criterio economico può dipendere anche dall'interesse dell'ente concedente a valorizzare il bene affidato in gestione, purché le condizioni della concessione consentano di contemperare tale obiettivo con la sostenibilità economica del servizio e con gli eventuali limiti tariffari previsti a tutela dell'utenza.

A sostegno di questa interpretazione, i giudici hanno richiamato anche l'art. 70, comma 4, lettera f), del Codice dei contratti pubblici, che contempla, nell'ambito degli appalti, la possibilità di ammettere offerte con un prezzo superiore all'importo posto a base di gara, purché il bando ne individui espressamente i limiti di operatività.

Tariffe nelle concessioni di servizi pubblici: equilibrio economico e tutela degli utenti

La disciplina applicabile alla determinazione delle tariffe è contenuta nell'art. 26 del D.Lgs. n. 201/2022 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), secondo cui gli importi richiesti agli utenti devono essere definiti in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, perseguendo recuperi di efficienza che consentano di ridurre i costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi sociali, ambientali e di utilizzo efficiente delle risorse.

L'amministrazione è quindi chiamata a valutare le caratteristiche del servizio e le condizioni economiche della gestione, senza che l'interesse alla riduzione delle tariffe prevalga automaticamente sulle altre esigenze che concorrono alla definizione dell'equilibrio concessorio.

La ricorrente aveva sostenuto che l'elevato canone posto a base di gara avrebbe costretto gli operatori economici a incrementare le tariffe praticate al pubblico, ma il Consiglio di Stato ha ritenuto che tale deduzione non fosse sufficiente a dimostrare l'illegittimità delle valutazioni compiute dalla Provincia, non essendo stati forniti elementi idonei a contestare il bilanciamento degli interessi effettuato dall'amministrazione.

I giudici hanno inoltre escluso l'applicabilità alla concessione della deliberazione provinciale che fissava una tariffa oraria di 2 euro per i parcheggi aperti al pubblico, considerando che tale previsione non teneva conto delle specifiche valutazioni economiche richieste per una gestione concessoria e doveva pertanto essere riferita alle strutture gestite direttamente dall'ente.

Per i parcheggi affidati in concessione, la determinazione delle tariffe deve invece considerare le condizioni del singolo rapporto, comprese la durata dell'affidamento, la redditività del servizio e le previsioni contenute nel piano economico-finanziario, che possono variare sensibilmente in relazione alle caratteristiche della struttura e alla sua ubicazione.

PEF nelle concessioni: requisiti del piano semplificato e sostenibilità dell'offerta

Le contestazioni del concessionario uscente hanno riguardato anche il piano economico-finanziario (PEF) presentato dall'aggiudicatario, del quale veniva denunciata l'assenza di un'adeguata rappresentazione delle componenti patrimoniali e finanziarie, sul presupposto che una semplice stima di costi e ricavi non fosse sufficiente a dimostrare la sostenibilità economica della gestione.

La ricorrente aveva inoltre richiamato l'entità del canone offerto (pari a 1.111.111 euro annui), sostenendo che un importo così elevato, rapportato alla durata triennale della concessione e ai ricavi prevedibili dall'utilizzo del parcheggio, non avrebbe consentito di raggiungere un effettivo equilibrio economico-finanziario.

Il Consiglio di Stato ha tuttavia rilevato che il disciplinare richiedeva espressamente la presentazione di un PEF semplificato e che il documento prodotto dall'aggiudicatario, contenente la stima dei costi, dei ricavi e dell'utile di gestione, rispettava le prescrizioni della documentazione di gara, senza che la ricorrente avesse formulato specifiche contestazioni idonee a dimostrare l'inattendibilità delle relative previsioni.

Contestare il PEF dell'aggiudicatario: onere della prova e limiti della CTU

La ricorrente aveva chiesto che la sostenibilità dell'offerta fosse verificata mediante una consulenza tecnica d'ufficio o una verificazione, ritenendo che tali strumenti avrebbero consentito di accertare le criticità del piano economico-finanziario senza dover necessariamente produrre una perizia di parte.

Il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta, precisando che la consulenza tecnica d'ufficio (CTU) e la verificazione possono contribuire all'accertamento di fatti già allegati dalle parti, quando siano necessarie specifiche competenze tecniche, e possono anche costituire fonte di prova nei casi consentiti, ma non possono essere utilizzate per ricercare elementi che il ricorrente avrebbe dovuto individuare a sostegno delle proprie contestazioni.

La contestazione di un PEF non richiede necessariamente il deposito di una perizia di parte, purché le criticità economiche siano rappresentate puntualmente nel ricorso attraverso argomentazioni e dati sufficienti a individuare le ragioni dell'asserita inattendibilità dell'offerta, nel rispetto dell'onere della prova gravante su chi agisce in giudizio.

Nel caso esaminato, la ricorrente disponeva della documentazione economica presentata dall'aggiudicatario e avrebbe quindi potuto individuare le specifiche incongruenze del piano, mentre le contestazioni formulate si erano limitate ad affermazioni generiche sulla sua insostenibilità, senza fornire gli elementi necessari per giustificare ulteriori accertamenti tecnici.

L'entità del canone o la breve durata della concessione possono certamente alimentare dubbi sulla sostenibilità di un'offerta, ma non bastano, da sole, a dimostrarne l'inattendibilità, soprattutto quando chi contesta l'aggiudicazione dispone della documentazione necessaria per individuare le eventuali incongruenze delle previsioni economiche. Il sindacato del giudice amministrativo rimane quindi legato alla specificità delle censure formulate e agli elementi posti a loro sostegno, senza che la consulenza tecnica possa trasformarsi in uno strumento per ricercare criticità non adeguatamente rappresentate nel ricorso.

Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, confermando la decisione di primo grado e la legittimità della procedura di affidamento, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del giudizio.