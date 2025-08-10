Quali margini di discrezionalità ha la stazione appaltante nell’affidare un appalto dopo una gara deserta? È sempre preferibile la procedura negoziata oppure, in presenza di urgenza e compatibilità economica, può legittimamente optare per un affidamento diretto? E quali limiti impone il principio di rotazione nel nuovo Codice dei contratti pubblici?

Affidamento diretto dopo gara deserta: la sentenza del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha risposto a queste domande con la sentenza n. 6600 del 24 luglio 2025, confermando la legittimità dell’affidamento diretto disposto da un’amministrazione comunale per il servizio di trasporto scolastico. L’intervento è avvenuto in applicazione dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, nonostante una precedente delibera di Giunta, mai revocata, avesse previsto l’attivazione di una procedura comparativa e selettiva.

A presentare ricorso è stato il precedente affidatario del servizio che avrebbe contestato la mancata attivazione della procedura aperta o di almeno una procedura negoziata senza pubblicazione del bando (art. 76, Codice dei contratti) che le avrebbe consentito la partecipazione, non operando il principio di rotazione di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il TAR aveva già evidenziato che, in coerenza con la delibera della Giunta, il Comune aveva avviato due procedure aperte:

la prima andata deserta;

la seconda annullata in autotutela.

Quindi la scelta di disporre l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 36/2023, al fine di scongiurare il rischio che i tempi lunghi di una procedura aperta impedissero una tempestiva attivazione del servizio.

Il precedente gestore ha, quindi, impugnato il provvedimento lamentando, tra l’altro, che: