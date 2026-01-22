Il principio di rotazione continua a essere uno dei passaggi più delicati nella gestione degli affidamenti sotto soglia. Non perché la norma sia oscura, ma perché – nella pratica – viene spesso caricata di significati che non le appartengono oppure applicata come una regola di esclusione automatica, quasi fosse una clausola di sicurezza da attivare a prescindere dal contesto.

Il problema, infatti, non è stabilire se il principio di rotazione esista o meno, ma capire come debba essere applicato e quando abbia davvero senso farlo. È su questo terreno che si concentrano ancora oggi i maggiori dubbi operativi, tra letture difensive, timori di controllo e motivazioni costruite più per cautela che per una reale valutazione dell’interesse pubblico.

Il nuovo Codice dei contratti – il Decreto Legislativo n. 36/2023 – ha certamente provato a mettere ordine, dedicando al principio di rotazione una disciplina autonoma e più articolata. Questo, però, non ha eliminato le incertezze applicative, che emergono soprattutto nella fase istruttoria e nella costruzione delle motivazioni.

In questo contesto, l’obiettivo di questo approfondimento è fare chiarezza sul funzionamento effettivo del principio di rotazione negli appalti pubblici, andando oltre le letture schematiche. Non per riscrivere la norma, ma per capire come usarla correttamente nella pratica.

Nei paragrafi che seguono il principio di rotazione viene messo alla prova nei suoi snodi più delicati: quando opera davvero, quando perde rilevanza, come incide sugli affidamenti diretti e dove, più spesso, la prassi delle stazioni appaltanti mostra le maggiori criticità.

Il filo conduttore resta uno solo: comprendere come applicare il principio di rotazione in modo coerente con il contesto concreto, con la struttura del mercato e con l’interesse pubblico perseguito, evitando sia esclusioni automatiche sia riaffidamenti privi di una reale istruttoria.

Perché il principio di rotazione resta un punto critico

Il nodo non sta nella regola in sé, ma nel modo in cui viene declinata operativamente.

In molti casi la rotazione viene trattata come un obbligo rigido, da applicare sempre e comunque, indipendentemente dal tipo di procedura, dal numero di operatori presenti sul mercato o dal grado di concorrenza effettivamente garantito.

Da qui derivano due effetti opposti ma ugualmente problematici:

da un lato, l’esclusione automatica del contraente uscente anche quando non vi sarebbe alcuna reale esigenza concorrenziale;

dall’altro, riaffidamenti reiterati giustificati con motivazioni standard, spesso poco convincenti sul piano sostanziale.

Cos’è davvero il principio di rotazione

Il principio di rotazione è una regola che opera negli affidamenti sotto soglia e che ha una funzione ben precisa: evitare che la semplificazione procedurale si traduca, nel tempo, in una chiusura del mercato sempre a favore degli stessi operatori.

Non nasce per “punire” il contraente uscente né per impedire in modo assoluto il riaffidamento. Al contrario, serve a richiamare la stazione appaltante a una verifica concreta: il mercato è stato realmente aperto? Esistono alternative? L’affidamento successivo è davvero sovrapponibile a quello precedente?

È importante chiarirlo senza equivoci: la rotazione non è un divieto automatico.

La norma non impone esclusioni meccaniche, ma chiede valutazioni consapevoli, soprattutto quando gli affidamenti si susseguono nello stesso ambito funzionale.

Il principio di rotazione nel Codice dei contratti

La logica dell’art. 49

Con l’art. 49 del nuovo Codice dei contratti il legislatore ha dato una collocazione sistematica al principio di rotazione, chiarendone ambito di applicazione, limiti e condizioni di deroga. La norma si rivolge agli affidamenti sotto soglia e incide, in particolare, su quelle procedure in cui il confronto concorrenziale è ridotto o mediato da scelte discrezionali della stazione appaltante.

Il divieto riguarda il riaffidamento al contraente uscente quando due affidamenti consecutivi hanno a oggetto una commessa riconducibile allo stesso settore merceologico, alla stessa categoria di opere o allo stesso settore di servizi. Non è la mera successione temporale a rilevare, ma la continuità sostanziale dell’oggetto.

Rispetto al precedente assetto normativo, il nuovo Codice ha il merito di aver reso più leggibili:

le ipotesi di non applicazione;

le possibilità di deroga;

il ruolo centrale della motivazione;

la facoltà di articolare la rotazione per fasce di importo.

Quando la rotazione si applica

Il principio di rotazione trova applicazione ogni volta che la procedura non garantisce un confronto concorrenziale pieno e la stazione appaltante esercita un potere selettivo nella scelta dell’operatore.

È il caso tipico degli affidamenti diretti, dove l’assenza di competizione rende necessario evitare la reiterazione degli affidamenti in favore dello stesso soggetto, salvo che ricorrano i presupposti per una deroga motivata.

Lo stesso vale per le procedure negoziate sotto soglia e per le indagini di mercato che prevedono limiti numerici agli operatori da invitare. In questi casi, ciò che conta non è la forma della procedura, ma il grado effettivo di apertura al mercato.

Quando la rotazione non si applica

Il principio di rotazione perde invece rilevanza quando il confronto concorrenziale è reale.

Accade nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate precedute da indagini di mercato “aperte” e negli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro. In tutte queste ipotesi viene meno il presupposto sostanziale della rotazione, che è la selezione discrezionale di una platea ristretta di operatori.

Affidamento diretto: non tutti sono uguali

Per comprendere davvero come opera la rotazione negli affidamenti diretti è utile distinguere tra modelli diversi.

C’è l’affidamento diretto puro, privo di qualsiasi confronto; quello procedimentalizzato in modo debole, con richieste informali di preventivi; e quello procedimentalizzato in modo forte, che si avvicina a una vera comparazione.

La rotazione opera pienamente nei primi due casi. Nel terzo, invece, quando il confronto è effettivo e strutturato, la sua funzione tende ad assorbirsi nel meccanismo concorrenziale stesso.

Riaffidamento, reinvito e fasce di importo

Il divieto di riaffidamento riguarda affidamenti consecutivi omogenei e non qualsiasi precedente rapporto contrattuale. È qui che assume rilievo la possibilità di articolare la rotazione per fasce di importo, evitando applicazioni sproporzionate del principio.

Altrettanto importante è distinguere tra reinvito e riaffidamento: il primo incide sulla fase selettiva, il secondo sulla scelta finale dell’affidatario. Confondere i due piani è uno degli errori più ricorrenti nella prassi.

Le deroghe e il ruolo della motivazione

La deroga prevista dall’art. 49, comma 4, non è una scorciatoia procedimentale né un’opzione “di comodo” per confermare l’operatore uscente. La norma consente il reinvito o il riaffidamento solo in casi motivati, che devono essere ricostruiti sulla base di elementi concreti: la struttura del mercato, la effettiva assenza di alternative e la verifica dell’accurata esecuzione del precedente contratto, anche sotto il profilo della qualità della prestazione resa.

È in questo passaggio che la motivazione assume un ruolo decisivo. Non bastano formule standard o richiami generici alla continuità del servizio: serve un’istruttoria reale, capace di dimostrare perché, nel caso concreto, il ricorso al contraente uscente risponda meglio all’interesse pubblico rispetto all’apertura del confronto ad altri operatori.

La deroga, in altre parole, non attenua l’onere motivazionale, ma lo rafforza, imponendo alla stazione appaltante di esplicitare le ragioni sostanziali della propria scelta.

Rotazione, risultato e giurisprudenza

La giurisprudenza ha ormai chiarito che non ogni violazione formale del principio di rotazione si traduce automaticamente in una violazione sostanziale. L’attenzione dei giudici si concentra, piuttosto, sulla qualità della motivazione e sulla capacità della stazione appaltante di dimostrare che le proprie scelte non abbiano inciso negativamente sull’apertura del mercato o alterato il corretto equilibrio concorrenziale.

Questa impostazione si innesta direttamente nel principio del risultato, oggi posto dall’art. 1 del Codice come criterio prioritario per l’esercizio della discrezionalità amministrativa. La concorrenza non è un valore fine a sé stesso, ma uno strumento funzionale a conseguire il miglior risultato possibile in termini di qualità, prezzo, tempestività ed efficienza dell’azione amministrativa.

In questo quadro, il principio di rotazione non può essere applicato in modo avulso dal contesto concreto né trasformato in una regola meccanica “di autotutela”. Un’applicazione meramente formale, adottata solo per mettersi al riparo da possibili contestazioni, rischia infatti di entrare in tensione con il principio del risultato, producendo rallentamenti procedimentali o scelte meno efficienti senza apportare reali benefici sul piano concorrenziale.

È proprio nel bilanciamento tra apertura del mercato e perseguimento del miglior risultato che si colloca oggi la lettura più matura e sostenibile del principio di rotazione.

Alcuni punti fermi da tenere a mente

In definitiva, il principio di rotazione non può essere letto come un divieto automatico né come una regola da applicare in modo indifferenziato. Soprattutto negli affidamenti diretti, la sua corretta applicazione passa sempre da una valutazione concreta del caso, da una motivazione credibile e da un bilanciamento consapevole con il risultato dell’affidamento e con l’interesse pubblico perseguito.

È su questo terreno – fatto di istruttoria, motivazione e coerenza delle scelte – che oggi si misura la correttezza dell’azione delle stazioni appaltanti. Non nell’applicazione rigida di formule astratte, ma nella capacità di dimostrare che il principio di rotazione è stato utilizzato come strumento di governo del mercato e non come un mero adempimento difensivo.

Principio di rotazione: FAQ

Il principio di rotazione si applica sempre negli affidamenti diretti?

No. Negli affidamenti diretti il principio di rotazione rappresenta la regola generale, ma la sua applicazione dipende dal grado di apertura al mercato e dalle modalità concrete con cui l’affidamento è stato costruito. In presenza di un confronto effettivo o di una deroga adeguatamente motivata, il riaffidamento al contraente uscente può risultare legittimo.

Il contraente uscente può essere reinvitato?

Sì, ma reinvito e riaffidamento non coincidono. Il reinvito incide sulla fase selettiva e può essere ammesso quando il procedimento consente un confronto reale tra più operatori. Il riaffidamento, invece, richiede una verifica più stringente e, nei casi di continuità dell’oggetto, una motivazione rafforzata.

La rotazione si applica anche se vengono richiesti più preventivi?

Dipende. La semplice richiesta di più preventivi non esclude automaticamente l’applicazione della rotazione. Occorre valutare se il confronto sia meramente formale o se, al contrario, abbia ridotto in modo significativo la discrezionalità della stazione appaltante nella scelta finale.

Quando il principio di rotazione non trova applicazione?

La rotazione non si applica quando il confronto concorrenziale è effettivo, come nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate precedute da indagini di mercato senza limiti numerici o negli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

La deroga al principio di rotazione va sempre motivata?

Sì. La deroga prevista dall’art. 49, comma 4, richiede un’istruttoria concreta e una motivazione puntuale, fondata sulla struttura del mercato, sull’assenza di alternative e sull’esito positivo del precedente rapporto contrattuale.

Principali errori da non commettere nell’applicazione del principio di rotazione

Uno degli errori più frequenti è trattare il principio di rotazione come un divieto automatico, escludendo il contraente uscente senza alcuna valutazione del contesto e senza verificare se sussistano i presupposti per una deroga.

Altrettanto ricorrente è l’errore opposto: riaffidare in modo sistematico, giustificando la scelta con motivazioni standard o meramente assertive, che non danno conto né della struttura del mercato né dell’istruttoria svolta.

Un ulteriore profilo critico riguarda la confusione tra reinvito e riaffidamento, che porta ad applicazioni improprie del principio, soprattutto negli affidamenti diretti procedimentalizzati.

Infine, è frequente l’applicazione della rotazione anche in procedure che già garantiscono un confronto concorrenziale pieno, come le procedure aperte, snaturando la funzione stessa del principio e introducendo vincoli non richiesti dalla norma.