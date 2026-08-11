Prende il via una nuova collana editoriale del gruppo Grafill, "I Quaderni di LavoriPubblici.it". L'idea è semplice nella sua ambizione, prendere un singolo istituto degli appalti e dell'edilizia e restituirlo in forma operativa, così da accompagnare il professionista e il responsabile unico del progetto nel passaggio più delicato, quello che porta dalla norma alla decisione.

Non si tratta di una raccolta di articoli né di un manuale in miniatura. Ogni Quaderno affronta un tema per volta e ne attraversa gli snodi applicativi con gli strumenti che servono davvero nella pratica quotidiana, dagli schemi decisionali ai fac-simile, dalle checklist alle rassegne ragionate di giurisprudenza. Il taglio resta quello dell'informazione tecnica di LavoriPubblici.it, autorevole e verificata alla fonte, ma calato in un formato che si legge e si consulta con rapidità.

Come sono fatti i Quaderni

I Quaderni nascono in formato verticale, pensato per la lettura su tablet e smartphone, e si scaricano in PDF. Ogni numero segue lo stesso impianto, con rubriche ricorrenti che il lettore ritrova di volta in volta, dall'inquadramento della norma fino alle domande frequenti, così la collana diventa uno strumento familiare e riconoscibile.

Un elemento distintivo è il codice colore per materia. I numeri dedicati al Codice dei contratti vestono il blu, quelli dedicati a edilizia e urbanistica il rosso, per orientare subito il lettore sul terreno che sta affrontando.

Il primo numero, il principio di rotazione

Il numero uno affronta uno dei nodi più discussi nella gestione degli affidamenti sotto soglia, il principio di rotazione disciplinato dall'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti). La scelta non è casuale, perché la rotazione continua spesso a essere applicata come una regola di esclusione automatica, mentre la sua funzione chiede una valutazione calata sul contesto, sulla struttura del mercato e sull'interesse pubblico perseguito. Il Quaderno prova a sciogliere proprio questo equivoco.

Il percorso parte dal testo vigente dell'art. 49, riprodotto per intero e aggiornato al D.Lgs. n. 209/2024 (Correttivo appalti), che ha riscritto il comma 4, rendendo più stringente la deroga a favore del contraente uscente. I presupposti che la legittimano diventano cumulativi, per cui il reinvito o l'affidamento diretto all'uscente richiede insieme la struttura del mercato, l'effettiva assenza di alternative e la previa verifica dell'accurata esecuzione del contratto precedente.

Segue la lettura ragionata della norma, che ne mostra la logica a imbuto, dal divieto di riaffidamento per commesse omogenee fino alle tre vie di uscita, la deroga motivata del comma 4, la non applicazione per le indagini di mercato aperte del comma 5 e la soglia di irrilevanza degli affidamenti diretti sotto i 5.000 euro del comma 6.

Dal quadro normativo il Quaderno passa agli strumenti operativi. Un albero decisionale guida il RUP dal primo filtro sull'ambito fino alla scelta finale, indicando a ogni passaggio quando la rotazione si applica, quando non trova terreno e quando può essere superata con motivazione rafforzata. Una sezione dedicata distingue i tre gradi dell'affidamento diretto, dal diretto puro fino a quello procedimentalizzato con avviso pubblico, che l'orientamento più recente avvicina a una gara sostanziale.

Il cuore pratico è la parte sulla deroga motivata del comma 4, accompagnata da un fac-simile di motivazione da adattare al caso reale, costruito sui tre presupposti che la norma richiede — la struttura del mercato, l'assenza di alternative e la verifica dell'esito del precedente contratto sotto il profilo dell'esecuzione e della qualità. A completare il quadro, una rassegna di giurisprudenza e prassi che raccoglie trentotto tra sentenze, pareri e delibere ordinati per questione, una checklist per il RUP e una sezione di domande frequenti che risponde ai dubbi più ricorrenti.

Come ottenerlo

Il primo numero de "I Quaderni di LavoriPubblici.it" è disponibile per il download riservato agli utenti registrati. Per ottenere il primo quaderno sul principio di rotazione CLICCA QUI