Principio di rotazione: il TAR sulle deroghe al divieto di riaffidamento all'OE uscente

Il TAR ribadisce la natura flessibile del principio di rotazione (art. 49 d.lgs. 36/2023): legittimo reinvitare il concessionario uscente se manca concorrenza effettiva

di Redazione tecnica - 30/09/2025

Quando il principio di rotazione degli inviti impedisce all’operatore uscente di partecipare a una nuova procedura? Le deroghe introdotte dall’art. 49, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) consentono di reinvitare il concessionario, anche se già affidatario del servizio?

Deroghe al principio di rotazione: quando l'invito dell'OE uscente è legittimo?

A rispondere su una delle questioni più frequenti nell’ambito delle procedure sottosoglia è il TAR Lazio con la sentenza del 29 settembre 2025, n. 16754, pronunciandosi sulla legittimità dell’aggiudicazione a favore del concessionario uscente di un servizio.

Il caso in esame riguardava una procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 36/2023, di valore inferiore alla soglia comunitaria (art. 14).

L’ente concedente aveva invitato sette operatori economici, ma avevano presentato offerta soltanto due concorrenti: il concessionario uscente e la ricorrente.

Sulla base delle spiegazioni dell’Amministrazione, il TAR ha ritenuto infondati i motivi di ricorso, osservando che:

  • gli affidamenti precedentemente assegnati all’OE erano temporanei e legati a esigenze urgenti;
  • la partecipazione di soli due operatori dimostrava l’assenza di reali alternative di mercato;
  • senza l’invito all’OE uscente si sarebbe avuta una procedura di fatto monoconcorrenziale, con rischio di aggiudicazione a un’offerta meno valida.

Pertanto, l’applicazione rigida del principio di rotazione avrebbe compromesso sia il principio del risultato (art. 1 d.lgs. n. 36/2023), sia quello della concorrenza.

