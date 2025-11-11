Cosa accade quando la costituzione di una servitù deriva da una procedura di esproprio? L’indennità riconosciuta al proprietario va dichiarata come reddito imponibile oppure resta esclusa come risarcimento per un atto coattivo di pubblica utilità?

E, dopo la riforma introdotta dalla Legge di Bilancio 2024, come si coordina la disciplina fiscale con quella espropriativa?

Esproprio e diritto di servitù: l’indennità rientra tra i redditi diversi

Sono le domande al centro della Risposta dell’Agenzia delle Entrate del 7 novembre 2025, n. 289, con cui il Fisco ha chiarito il trattamento tributario delle indennità di servitù derivanti da procedure di asservimento per pubblica utilità, facendo riferimento alle novità introdotte dall’art. 67, comma 1, lett. h) del TUIR, come modificato dalla Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024).

L’Istante aveva ricevuto nel 2021 la delibera di approvazione di progetto esecutivo relativa a un'area dove si trova un immobile di proprietà, con valore di dichiarazione di pubblica utilità e previsione di asservimento. Erano quindi seguiti la notifica del decreto di occupazione d’urgenza e, successivamente nel 2024, la costituzione del diritto di servitù per la posa della linea elettrica, ricevendo l’indennità ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. 327/2001 (TUEPU), liquidata in due tranche.

Da qui il dubbio se tale somma dovesse considerarsi reddito imponibile, alla luce della nuova formulazione dell’art. 67 TUIR che ricomprende tra i redditi diversi anche quelli derivanti dalla costituzione di diritti reali di godimento.

Secondo il contribuente, l’indennità non andava tassata in quanto: