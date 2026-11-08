La procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, disciplinata dall'art. 76 del D.Lgs. n. 36/2023, può essere utilizzata soltanto in presenza delle condizioni eccezionali previste dalla norma, tra le quali rientra l'assenza di concorrenza per motivi tecnici, quando una determinata prestazione può essere eseguita da un unico operatore economico.

La verifica di questo presupposto presenta alcune particolarità nei settori nei quali l'esercizio delle attività è subordinato a un sistema di autorizzazioni e strumenti di pianificazione, poiché la presenza di più operatori dotati di impianti potenzialmente idonei non garantisce necessariamente l'esistenza di un mercato concorrenziale, soprattutto quando la disciplina settoriale ne limita l'utilizzo per determinate prestazioni.

Su questo rapporto si è pronunciato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 7937 del 2 novembre 2026, che ha confermato la legittimità di un affidamento senza gara per il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, riconoscendo il carattere vincolante della pianificazione regionale nell'individuazione degli impianti utilizzabili per il servizio.

L'affidamento del servizio e il ricorso alla procedura negoziata

La controversia ha avuto origine dall'affidamento del servizio di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati, disposto da una società in house mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, per un importo complessivo stimato di 1,2 milioni di euro oltre IVA.

La scelta è stata motivata ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, ritenendo che nell'ambito territoriale ottimale (ATO) di riferimento fosse presente un unico impianto legittimato a svolgere il servizio, con una determinazione che richiamava anche la maggiore convenienza economica dell'offerta dell'affidatario rispetto a quella presentata da un altro operatore.

Quest'ultimo, titolare di un impianto situato nello stesso ATO, ha contestato l'affidamento sostenendo di possedere le autorizzazioni necessarie e di essere in grado di effettuare il trattamento richiesto, circostanza che avrebbe escluso, a suo avviso, il presupposto dell'assenza di concorrenza per motivi tecnici.

Il TAR ha respinto la censura relativa alla violazione dell'art. 76 e ha dichiarato improcedibili le ulteriori contestazioni, ritenendo legittimo l'affidamento sulla base della disciplina regionale di gestione dei rifiuti, mentre l'appello ha investito principalmente il valore attribuito al Piano regionale e le conseguenze della mancata inclusione di un impianto tra quelli individuati per il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati.

Art. 76 del Codice Appalti: i presupposti dell'assenza di concorrenza per motivi tecnici

L'art. 76, comma 2, lett. b), n. 2), del D.Lgs. n. 36/2023 consente il ricorso alla procedura negoziata senza bando quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico perché la concorrenza è assente per motivi tecnici.

Il successivo comma 3 subordina l'applicazione della disposizione all'assenza di altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli, escludendo che la mancanza di concorrenza possa derivare da una limitazione artificiosa dei parametri dell'appalto, con la conseguenza che l'unicità dell'operatore deve trovare giustificazione nelle caratteristiche della prestazione e nelle effettive condizioni del mercato.

Per il trattamento dei rifiuti urbani, la disponibilità di impianti tecnicamente attrezzati deve essere valutata insieme alla disciplina ambientale che ne regola l'operatività, considerando che le autorizzazioni e le previsioni della pianificazione regionale concorrono a definire quali strutture possano essere utilizzate per il servizio richiesto.

Il valore vincolante del Piano regionale nella specifica organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti ha quindi consentito di collegare il ricorso alla procedura negoziata alle condizioni alle quali gli impianti possono legittimamente operare.

Il valore del Piano regionale di gestione dei rifiuti

L'appellante ha contestato la natura attribuita al Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), sostenendo che si trattasse di uno strumento essenzialmente ricognitivo degli impianti presenti sul territorio, privo della capacità di attribuire o sottrarre la possibilità di esercitare un'attività regolarmente autorizzata.

A sostegno della propria posizione ha richiamato gli artt. 196 e 199 del D.Lgs. n. 152/2006, dai quali, a suo avviso, non sarebbe possibile ricavare un obbligo di trattare i rifiuti urbani indifferenziati esclusivamente negli impianti indicati dal Piano, mentre la mancata inclusione della propria struttura sarebbe dipesa da un errore, considerato che l'impianto era stato autorizzato e che erano stati completati gli interventi necessari per il trattamento dei rifiuti in questione.

Questa interpretazione è stata respinta richiamando la precedente pronuncia n. 7208/2024, con la quale era già stato riconosciuto che il PRGR non costituisce un atto meramente ricognitivo e che le sue previsioni disciplinano l'organizzazione del sistema regionale di trattamento dei rifiuti.

Il Piano del 2020 individuava, per l'ATO interessato, un unico impianto destinato al trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, senza comprendere quello dell'appellante, e prevedeva il divieto di autorizzare nuovi impianti di trattamento dei rifiuti urbani quando quelli già presenti risultassero idonei a soddisfare il fabbisogno dell'ambito territoriale.

Richiamando quanto già affermato nella pronuncia n. 7208/2024, il Collegio ha ribadito l'illegittimità delle autorizzazioni successive rilasciate in contrasto con tale divieto, escludendo che la mancata inclusione dell'impianto nel PRGR potesse essere superata attraverso i soli provvedimenti autorizzatori.

Autorizzazioni ambientali e modifica della pianificazione

Il PRGR del 2020 non era stato impugnato dall'operatore escluso e, anche dopo il completamento degli interventi sul suo impianto, non era intervenuta alcuna modifica della pianificazione regionale, circostanze alle quali i giudici hanno attribuito particolare importanza nel confermare la decisione di primo grado.

È stato inoltre richiamato un precedente del TAR secondo il quale, per legittimare l'operatività dell'impianto nell'ambito del sistema regionale di trattamento dei rifiuti urbani, era necessaria una modifica del Piano mediante un'apposita deliberazione del Consiglio regionale, non essendo sufficienti i singoli provvedimenti autorizzatori.

Le autorizzazioni ottenute dall'appellante non potevano pertanto superare le previsioni del PRGR, che continuava a individuare un unico impianto per il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati nell'ATO interessato, mentre il completamento degli interventi necessari a rendere la struttura tecnicamente idonea, secondo quanto sostenuto dall'operatore, non è stato considerato sufficiente a dimostrare l'esistenza di un'alternativa legittimamente utilizzabile per il servizio affidato.

Assenza di concorrenza per motivi tecnici: perché l'affidamento è legittimo

La mancata inclusione dell'impianto alternativo nel PRGR ha costituito l'elemento determinante per il rigetto dell'appello, essendo stato ritenuto legittimo il ricorso all'art. 76, comma 2, lett. b), n. 2), del D.Lgs. n. 36/2023, poiché il Piano regionale individuava un unico impianto per il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati nell'ATO interessato, determinando una situazione di assenza di concorrenza.

L'esistenza di un secondo impianto, del quale l'appellante aveva sostenuto l'idoneità tecnica, non è stata considerata sufficiente a escludere tale presupposto, essendo necessario che la struttura potesse operare legittimamente nel sistema di gestione dei rifiuti previsto dalla pianificazione regionale.

Il ragionamento è rimasto legato alle specifiche previsioni del PRGR e ai precedenti giurisprudenziali relativi alla posizione dell'impianto escluso, senza una distinta analisi dell'assenza di soluzioni alternative ragionevoli o di limitazioni artificiali della concorrenza, essendo stata ritenuta decisiva la situazione derivante dalla pianificazione regionale.

Il rigetto dell'unico motivo di appello ha comportato la conferma della sentenza di primo grado e l'assorbimento delle ulteriori censure riproposte, tenuto conto anche della mancata impugnazione del capo relativo alla natura plurimotivata del provvedimento di affidamento.

Procedura negoziata senza bando: verifiche e obblighi di motivazione

Negli affidamenti relativi ad attività soggette a una specifica disciplina di settore, la verifica dell'assenza di concorrenza comprende anche le condizioni giuridiche che consentono agli operatori di eseguire la prestazione, considerando, per il trattamento dei rifiuti urbani, le previsioni della pianificazione regionale dalle quali può dipendere la possibilità di utilizzare legittimamente gli impianti per il servizio richiesto.

L'art. 76, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 richiede che la stazione appaltante motivi, nel primo atto della procedura, la sussistenza dei presupposti per il ricorso alla negoziata senza bando, considerando la specifica situazione di fatto e le caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati, mentre per l'assenza di concorrenza per motivi tecnici restano applicabili le condizioni previste dal comma 3, relative alle alternative ragionevoli e al divieto di limitazioni artificiali della concorrenza.

La legittimità dell'affidamento è stata riconosciuta in ragione delle specifiche previsioni del PRGR, che individuava un unico impianto utilizzabile per il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati nell'ambito territoriale interessato, riconducendo l'esclusività dell'operatore alla disciplina regionale del servizio, senza estendere tale conclusione a qualsiasi mercato sottoposto a vincoli amministrativi.