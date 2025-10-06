In quali casi una stazione appaltante può ricorrere alla procedura negoziata senza bando per l’acquisto di forniture complementari? Esistono limiti quantitativi rispetto al contratto originario oppure il vincolo riguarda solo la durata temporale? E come deve essere motivata la scelta di mantenere lo stesso fornitore?

Procedura negoziata senza bando e forniture complementari: il parere del MIT

La procedura negoziata senza bando – disciplinata dall’art. 76 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) – costituisce un’eccezione al principio della concorrenza e, come tale, va applicata con prudenza e motivazioni puntuali. Il legislatore, infatti, ha voluto ancorarne l’utilizzo al rispetto dei tre principi fondamentali del Codice:

Tra i casi previsti, quello delle forniture complementari è uno dei più ricorrenti nella pratica: riguarda le ipotesi in cui, per garantire omogeneità e continuità nelle dotazioni già acquisite, l’amministrazione debba necessariamente rivolgersi allo stesso operatore economico.

Su questo punto è intervenuto il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che, con il parere n. 3699 del 2 ottobre 2025, ha chiarito la portata e i limiti applicativi dell’art. 76, comma 4, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023.

Il dubbio nasce da un caso concreto: una stazione appaltante aveva acquistato un primo lotto di dieci beni e, dopo averne verificato l’utilità, voleva acquistarne venti ulteriori identici, sempre dallo stesso fornitore. L’ufficio aveva evidenziato che, in caso contrario, si sarebbero create problematiche di uniformità, con difficoltà sproporzionate sia nell’uso che nella manutenzione. La domanda posta al MIT era se esistessero limiti quantitativi (ad esempio una soglia percentuale rispetto al primo contratto) che impedissero l’acquisto integrativo.