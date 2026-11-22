L’art. 76 del D.Lgs. n. 36/2023 consente il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando quando la concorrenza è assente per motivi tecnici, una possibilità che trova frequente applicazione negli affidamenti riguardanti materiali di consumo, componenti e ricambi destinati ad apparecchiature già in uso presso le amministrazioni, soprattutto quando il produttore originario ne garantisce il funzionamento attraverso dispositivi specificamente progettati per il proprio sistema.

La disponibilità di apparecchiature proprietarie, tuttavia, non dimostra necessariamente che i materiali necessari al loro utilizzo possano essere forniti da un solo operatore economico, perché l’infungibilità deve essere accertata rispetto alle esigenze dell’amministrazione e alla possibilità di soddisfarle attraverso prodotti alternativi, verificandone le caratteristiche tecniche e le condizioni di compatibilità.

La distinzione tra esclusività commerciale e infungibilità tecnica, insieme al momento in cui devono essere effettuate le verifiche di mercato, è stata affrontata dall’ANAC con la delibera n. 451 del 10 novembre 2026, relativa a una procedura negoziata per la fornitura di dispositivi medici nella quale la stazione appaltante aveva invitato soltanto il fornitore uscente, senza avere preventivamente documentato l’assenza di alternative ragionevoli.

L’Autorità ha esaminato la motivazione della determina a contrarre, soffermandosi sugli accertamenti necessari prima di limitare il confronto concorrenziale e sui margini di discrezionalità tecnica che restano all’amministrazione quando deve valutare la compatibilità di prodotti commercializzati da operatori differenti.

Appalto di forniture: perché è stato invitato solo il fornitore uscente

La vicenda ha riguardato l’acquisto di materiali di consumo destinati a iniettori di mezzi di contrasto già in dotazione a un’Azienda sanitaria, che aveva avviato una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 76, comma 2, lettera b), n. 2, del D.Lgs. n. 36/2023, per un valore complessivo stimato di 624.960 euro oltre IVA, comprensivo di proroga e opzioni.

La decisione di invitare soltanto il fornitore uscente era stata motivata richiamando l’infungibilità dei materiali originali, progettati per essere utilizzati con le apparecchiature installate e indicati nei manuali del produttore come idonei a garantirne affidabilità e sicurezza.

La procedura è stata contestata da un altro operatore, che ha dichiarato di distribuire consumabili compatibili con gli stessi iniettori, muniti di certificazione CE e già forniti a diverse aziende del Servizio Sanitario Nazionale, sostenendo che la disponibilità di tali prodotti avrebbe richiesto un confronto concorrenziale o, quantomeno, una verifica preventiva della loro effettiva utilizzabilità.

L’Azienda sanitaria ha respinto la richiesta di annullamento in autotutela, richiamando anche alcune incertezze relative alla documentazione dei prodotti alternativi, ma si è dichiarata disponibile ad acquisire ulteriori certificazioni e campionature per effettuare prove di compatibilità, riconoscendo così la necessità di approfondimenti che non erano stati completati prima dell’avvio della procedura.

Infungibilità delle forniture: i presupposti dell’art. 76 del Codice

L’art. 76, comma 2, lettera b), n. 2, del D.Lgs. n. 36/2023 consente di utilizzare la procedura negoziata senza bando quando la concorrenza è assente per motivi tecnici, a condizione, secondo il successivo comma 3, che non esistano altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e che tale situazione non derivi da una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto.

Il comma 1 richiede inoltre che i presupposti siano motivati già nel primo atto della procedura, sulla base di un’istruttoria che consideri le caratteristiche e le dinamiche dei mercati potenzialmente interessati, cosicché la scelta di invitare un unico operatore deve derivare dall’accertamento dell’assenza di alternative e non dalla semplice circostanza che l’amministrazione utilizzi prodotti di un determinato fabbricante.

Richiamando le Linee guida n. 8/2017, considerate ancora valide anche dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice, e il Comunicato del Presidente del 13 settembre 2023, l’ANAC ha ribadito che l’infungibilità deve essere valutata rispetto al fabbisogno dell’amministrazione, verificando se altri beni siano in grado di soddisfarlo, senza utilizzare come riferimento esclusivo le caratteristiche tecnologiche e prestazionali del prodotto già conosciuto.

La commercializzazione esclusiva di un prodotto non esclude la presenza sul mercato di materiali alternativi idonei a soddisfare le medesime esigenze, la cui disponibilità deve essere verificata prima di considerare infungibile la fornitura.

Procedura negoziata senza bando: le verifiche prima della determina a contrarre

Esaminando la determina a contrarre, l’Autorità ha rilevato che la scelta della procedura negoziata si fondava essenzialmente sulle dichiarazioni del produttore e sulle indicazioni contenute nei manuali d’uso, senza che fossero documentate verifiche di mercato capaci di dimostrare l’impossibilità di utilizzare consumabili alternativi.

La disponibilità di prodotti commercializzati da un altro operatore, il loro impiego presso diverse strutture sanitarie e la documentazione relativa alla conformità costituivano elementi che la stazione appaltante avrebbe dovuto esaminare prima di escludere il confronto concorrenziale, tanto più considerando che, secondo quanto riportato nella delibera, dal novembre 2024 era venuta meno l’esclusiva brevettuale sulla commercializzazione dei consumabili interessati.

L’ANAC ha quindi ritenuto che l’amministrazione avrebbe dovuto verificare preventivamente la presenza di altri fornitori o soluzioni alternative nei mercati di riferimento, europei e, se necessario, extraeuropei, dandone conto nella determina a contrarre.

A questo scopo possono essere utilizzate le consultazioni preliminari di mercato disciplinate dagli artt. 77 e 78 del D.Lgs. n. 36/2023, che consentono di acquisire informazioni sulle soluzioni disponibili nel rispetto delle garanzie concorrenziali, fermo restando che il loro svolgimento non costituisce un obbligo generalizzato e che la dimostrazione dell’infungibilità può derivare anche da altri accertamenti adeguatamente documentati.

Nel caso esaminato, la stessa intenzione dell’Azienda sanitaria di effettuare successivamente prove sui materiali alternativi ha confermato, secondo l’Autorità, che la verifica della loro compatibilità non era stata completata quando si era deciso di invitare soltanto il fornitore uscente, mentre l’art. 76 richiede che le ragioni dell’assenza di concorrenza siano già accertate e motivate all’avvio della procedura.

Prodotti alternativi e lock-in tecnologico: i limiti della discrezionalità tecnica

La disponibilità di prodotti alternativi, anche quando accompagnati da certificazioni di conformità e già utilizzati presso altre strutture sanitarie, non ne dimostra automaticamente la piena sostituibilità, soprattutto quando si tratta di dispositivi medici per i quali devono essere garantite specifiche condizioni di funzionamento e sicurezza.

L’ANAC ha riconosciuto che la valutazione della compatibilità appartiene alla discrezionalità tecnica della stazione appaltante, alla quale spetta accertare se i materiali proposti possano essere utilizzati con le apparecchiature in dotazione e se presentino caratteristiche adeguate alle esigenze della fornitura, anche attraverso approfondimenti documentali e prove pratiche.

L’amministrazione può quindi discostarsi dalle conclusioni raggiunte da altre aziende sanitarie che utilizzano i medesimi prodotti, ma l’eventuale giudizio di non fungibilità deve essere sostenuto da verifiche autonome e da evidenze scientifiche, senza limitarsi a recepire le dichiarazioni del produttore originario, mentre il sindacato dell’ANAC nell’ambito del precontenzioso rimane circoscritto ai profili di legittimità, senza sostituirsi alle valutazioni tecnico-sanitarie delle strutture competenti.

Gli accertamenti devono essere svolti in tempi ragionevoli, evitando che la loro durata giustifichi ripetute proroghe o ulteriori affidamenti al fornitore uscente, perché una simile gestione finirebbe per mantenere il mercato chiuso agli altri operatori.

L’Autorità ha richiamato anche il rischio di lock-in tecnologico, che si manifesta quando precedenti scelte organizzative o tecnologiche vincolano l’amministrazione a un determinato fornitore negli approvvigionamenti successivi, osservando che l’eventuale dipendenza da sistemi proprietari deve essere valutata prima di ricorrere alla procedura negoziata, verificando se esistano soluzioni capaci di garantire una maggiore apertura alla concorrenza.

La decisione dell’ANAC e le conseguenze dell’istruttoria incompleta

ANAC ha quindi ritenuto fondate le contestazioni dell’operatore economico, concludendo che la procedura non fosse conforme all’art. 76, comma 2, lettera b), n. 2, del D.Lgs. n. 36/2023, poiché l’infungibilità della fornitura non era stata accertata prima dell’adozione della determina a contrarre.

L’Autorità ha pertanto indicato all’amministrazione di annullare la determina e avviare le verifiche necessarie sulla compatibilità dei prodotti alternativi, riservando all’esito dell’istruttoria la scelta tra una procedura aperta alla concorrenza e una procedura negoziata senza bando, quest’ultima utilizzabile soltanto qualora venga dimostrata l’oggettiva infungibilità dei materiali.

Resta applicabile l’art. 220, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, che consente alla stazione appaltante di non conformarsi al parere di precontenzioso, purché comunichi le relative motivazioni alle parti interessate e all’ANAC mediante un provvedimento da adottare entro quindici giorni, ferma restando la possibilità per l’Autorità di proporre ricorso ai sensi del comma 3.

Le esigenze di sicurezza e affidabilità possono giustificare accertamenti particolarmente approfonditi, senza che l’amministrazione debba necessariamente uniformarsi alle valutazioni tecniche effettuate da altri enti, purché l’eventuale esclusione dei prodotti alternativi sia sostenuta da elementi tecnici idonei a dimostrarne la mancata sostituibilità.