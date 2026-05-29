Un equilibrio particolarmente delicato, che richiede rigore istruttorio e motivazionale da parte della stazione appaltante e tempestività probatoria da parte degli operatori economici, a garanzia della trasparenza e della correttezza dell’intero procedimento.

La definizione delle specifiche tecniche deve infatti essere accompagnata da una motivazione analitica e da una chiara correlazione tra il requisito imposto e il fabbisogno clinico o funzionale perseguito, documentata sin dall’avviso esplorativo e non costruita successivamente in sede contenziosa.

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