Procedure Autorizzazione Unica: da dicembre attivo il nuovo portale MASE

Sarà attiva dal 2 dicembre, sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la nuova piattaforma digitale Permitting, dedicata alla gestione dei procedimenti di Autorizzazione Unica in ambito energetico.

Procedimenti di autorizzazione unica: arriva il Portale Permitting

Il portale permetterà l’integrale digitalizzazione del processo di acquisizione e lavorazione delle istanze sui procedimenti di competenza del MASE per il rilascio dei titoli abilitativi.

Inizialmente sul nuovo portale sarà disponibile il procedimento di Autorizzazione Unica dei Battery Energy Storage System – (BESS) in configurazione “stand-alone", gestito alla Divisione IV (Infrastrutture e impianti di produzioni energetici della DG Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi) del Dipartimento Energia del MASE. Successivamente, si procederà con l’integrazione nel sistema di tutti i servizi di “permitting”.

Autorizzazione BESS: come procedere

Dal 2 dicembre, dunque, le istanze di autorizzazione dei BESS di competenza del Ministero dovranno essere presentate solo attraverso il portale “Permitting” e quelle inviate tramite PEC saranno invece considerate improcedibili. Inoltre verranno messi a disposizione degli utenti una guida al procedimento e il manuale operativo del portale.

Il MASE segnala che:

continueranno a essere gestite con PEC e link per la condivisione della documentazione, solo le istanze per cui sia già stata trasmessa dal MASE la nota di avvio della Conferenza dei Serviz i;

i; saranno inserite nella nuova piattaforma, mantenendo numero di protocollo e ordine cronologico già acquisiti, le istanze per le quali alla data del 2 dicembre non sia stata ancora avviata la Conferenza dei Servizi.

I proponenti riceveranno dal Ministero, via PEC, tutte le istruzioni necessarie per accedere e gestire la documentazione nel nuovo portale telematico. Tutte le fasi successive dell’iter autorizzativo saranno poi effettuate in modalità digitale. Sul punto il MASE consiglia ai proponenti che non abbiano già presentato istanza di autorizzazione, di farlo con l’attivazione del nuovo portale, presentando la domanda direttamente in modalità digitale.