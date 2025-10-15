blumatica software sicurezza cantieri
Produzione FER: l’interesse pubblico prevale sull’uso civico

La sentenza del Consiglio di Stato: la proroga della VIA per un parco eolico è legittima anche su terreni gravati da uso civico

di Redazione tecnica - 15/10/2025

Nel bilanciamento tra tutela ambientale, vincoli territoriali e sviluppo sostenibile, la giurisprudenza amministrativa conferma un principio ormai consolidato: la produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce un interesse pubblico primario, di rango nazionale ed europeo, idoneo a prevalere anche su interessi locali o vincoli di natura civica.

Energie rinnovabili: l’equilibrio tra usi civici e interesse pubblico

Su questo equilibrio è intervenuto il Consiglio di Stato con la sentenza del 22 settembre 2025, n. 7447, con cui ha respinto l’appello di un Comune lucano contro la deliberazione del Consiglio dei Ministri di proroga della compatibilità ambientale per un impianto eolico.

La decisione riafferma la legittimità dell’intervento su aree gravate da uso civico, riconoscendo la prevalenza dell’obiettivo di diffusione della produzione da FER previsto dal Regolamento (UE) n. 2577/2022.

Scendendo nel dettaglio della vicenda, l’Amministrazione comunale aveva impugnato la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2022, adottata ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis, della legge 400/1988, che aveva ritenuto compatibile con l’ambiente la proroga del provvedimento di VIA relativo a un parco eolico composto da 25 aerogeneratori, localizzato nei territori di tre Comuni.

Il Comune sosteneva che l’intervento ricadesse in area non idonea, ai sensi della L.R. Basilicata 54/2015 e interessava terreni gravati da uso civico, quindi indisponibili per finalità espropriative.

Il TAR aveva già respinto il ricorso, ritenendo prevalente l’interesse energetico nazionale. Da qui l’appello al Consiglio di Stato.

INDICE

1
Produzione FER: l’interesse pubblico prevale sull’uso civico
2
Quadro normativo di riferimento
3
Le argomentazioni del Consiglio di Stato
4
Uso civico e compatibilità con l’opera pubblica
5
Autorizzazione “per silentium” e decorrenza dei termini di impugnazione
6
Conclusioni
