Progettazione senza DIP, frazionamento e requisiti sproporzionati: interviene l'ANAC

È possibile avviare una gara per servizi di ingegneria senza un vero Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) predisposto dal RUP? In che misura è legittimo ripartire le prestazioni tra più soggetti nello stesso livello di progettazione? E ancora: chi ha realmente il potere di approvare le soluzioni progettuali? Infine, i requisiti richiesti ai concorrenti devono rispettare criteri di proporzionalità: ma quando si può dire che siano davvero coerenti con il Codice dei contratti?

Servizi tecnici: richiamo di ANAC sulla procedura di gara

La risposta a questi interrogativi ha portato ANAC, con un atto a firma del Presidente del 18 giugno 2025, fasc. n. 5573, a bacchettare una SA su una procedura di gara riguardante l'affidamento di servizi tecnici per un’opera complessa, evidenziando diverse irregolarità.

Le criticità segnalate – assenza del DIP, frazionamento ingiustificato della progettazione, ruolo improprio di un soggetto privato e requisiti di partecipazione ritenuti sproporzionati – rappresentano un’occasione per tornare sui principi cardine che regolano la fase di progettazione e affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.

Quadro normativo

Il riferimento centrale è il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. n. 36/2023), che all’art. 41 prevede il percorso logico e procedurale che deve guidare le stazioni appaltanti, esplicitato poi nell’allegato I.7: dal quadro esigenziale, al documento di fattibilità, fino al DIP, documento che individua obiettivi, tempi, risorse e vincoli progettuali.

Il Codice vieta, inoltre, il frazionamento artificioso degli affidamenti (art. 14, co. 6), ribadendo il principio di unitarietà delle prestazioni.

Per quanto riguarda il ruolo del RUP, gli artt. 42 e 114 lo pongono al centro del processo di verifica e validazione dei progetti, mentre l’art. 100 disciplina i requisiti di capacità tecnica e professionale, recentemente modificati dal correttivo che ha ampliato a dieci anni l’arco temporale di riferimento per i servizi analoghi.

Infine, in materia di sicurezza, il d.lgs. n. 81/2008 assegna al coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione compiti specifici, che devono essere rispettati anche nella predisposizione della documentazione di gara.