Vengono inoltre in rilievo gli artt. 49 e 56 TFUE, posti a tutela della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, nonché l’art. 122 c.p.a., che disciplina la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro nel rapporto contrattuale a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione.

La sentenza offre, dunque, indicazioni interpretative di notevole importanza sia per le procedure ancora disciplinate dal D.Lgs. n. 50/2016 sia per l’applicazione dell’art. 193 del D.Lgs. n. 36/2023, imponendo una riflessione più ampia sul futuro del diritto di prelazione nell’ambito delle operazioni di PPP e concessione.

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