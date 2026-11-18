La dichiarazione di fattibilità di una proposta di project financing obbliga l'amministrazione ad avviare la successiva gara? È possibile revocare una proposta già approvata quando emergono problemi sulla disponibilità delle aree necessarie alla realizzazione degli interventi? Il promotore può modificare il progetto per superare le criticità riscontrate e, se l'amministrazione decide di non proseguire, ha diritto al risarcimento del danno o a un indennizzo?

Il rapporto tra la valutazione di fattibilità di una proposta di finanza di progetto e il successivo affidamento della concessione presenta alcune difficoltà interpretative, soprattutto quando l'amministrazione, dopo avere espresso una valutazione favorevole, accerta circostanze che mettono in discussione la possibilità di realizzare l'intervento secondo le condizioni originariamente prospettate.

La dichiarazione di fattibilità, infatti, conclude una valutazione sull'interesse pubblico e sulla praticabilità della proposta, ma non esaurisce i poteri dell'ente concedente, che conserva la possibilità di rivalutare le proprie determinazioni quando emergano elementi capaci di compromettere la realizzazione del progetto.

Ne offre un'interessante applicazione la sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sez. III, dell'11 novembre 2026, n. 5063, con cui è stata ritenuta legittima la revoca della dichiarazione di fattibilità di una proposta di project financing dopo che l'amministrazione aveva accertato una situazione giuridica delle aree interessate dagli interventi diversa da quella rappresentata dal promotore.

La pronuncia consente di approfondire anche i limiti delle modifiche progettuali successive all'approvazione, l'ampiezza della discrezionalità amministrativa nella fase preliminare della finanza di progetto e le condizioni per ottenere un ristoro patrimoniale a seguito della revoca.

Il caso: dalla dichiarazione di fattibilità alla revoca

Il ricorso è nato nell'ambito di una proposta di finanza di progetto presentata nel marzo 2023 per l'affidamento di una concessione mista di lavori e servizi nel settore del trasporto pubblico locale, comprendente la realizzazione e gestione di infrastrutture per autobus elettrici e ibridi, impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, sistemi tecnologici innovativi e nodi di interscambio con la rete ferroviaria.

Dopo una serie di interlocuzioni con il raggruppamento proponente, durante le quali erano state richieste modifiche e integrazioni progettuali, nell'agosto 2025 l'amministrazione ha dichiarato fattibile la proposta e disposto l'avvio della procedura per l'affidamento della concessione.

Nei mesi successivi, tuttavia, gli approfondimenti condotti direttamente con i soggetti proprietari e gestori delle aree interessate dagli interventi hanno evidenziato alcune criticità che non erano state compiutamente rappresentate durante la precedente istruttoria.

L'amministrazione ha quindi avviato il procedimento di revoca, consentendo al raggruppamento di presentare le proprie controdeduzioni, e nel dicembre 2025 ha ritirato la precedente dichiarazione di fattibilità.

Il promotore ha contestato la decisione sostenendo che le criticità avrebbero potuto essere approfondite mediante una conferenza di servizi e superate attraverso ulteriori adeguamenti progettuali. Ha inoltre lamentato un difetto di istruttoria e di motivazione, ritenendo che l'amministrazione non avesse adeguatamente giustificato la scelta di rinunciare al progetto, e ha formulato una domanda di risarcimento del danno o, in subordine, di indennizzo.

Project financing: i limiti alle modifiche progettuali dopo l'approvazione

La prima contestazione riguardava la mancata convocazione di una conferenza di servizi dopo la dichiarazione di fattibilità, che secondo il raggruppamento avrebbe consentito di approfondire la situazione delle aree e individuare eventuali soluzioni per superare le criticità senza rinunciare all'intervento.

Il TAR ha escluso che dagli artt. 42 e 193 del D.Lgs. n. 36/2023 potesse ricavarsi un obbligo di attivare tale procedimento nella fase indicata dal promotore, osservando che nessuna delle due disposizioni prevedeva la convocazione della conferenza di servizi nei termini prospettati dalle ricorrenti.

L'interpretazione del Collegio si è concentrata soprattutto sulla successione delle fasi disciplinate dall'art. 193, nella formulazione applicabile alla controversia, il cui comma 2 consentiva all'amministrazione di richiedere modifiche durante la valutazione della proposta, prima dell'approvazione del progetto e della sua successiva messa a gara, disciplinate dal comma 3.

La norma non contemplava, invece, un'ulteriore fase istruttoria tra la dichiarazione di fattibilità e l'avvio della procedura competitiva, durante la quale il promotore potesse intervenire per rimediare a carenze progettuali già presenti al momento dell'approvazione.

Secondo i giudici, ammettere una simile possibilità avrebbe consentito di sanare successivamente anche lacune riguardanti elementi essenziali del progetto, con conseguenze sulla tutela della concorrenza e sulla parità di trattamento degli operatori economici chiamati a partecipare alla gara.

A sostegno di questa interpretazione, il TAR ha richiamato anche l'art. 6 dell'Allegato I.7 al D.Lgs. n. 36/2023, che colloca le indagini conoscitive nella fase precedente alla presentazione del progetto di fattibilità tecnico-economica.

La disponibilità delle aree necessarie alla realizzazione dell'intervento, quando costituisce un presupposto essenziale della proposta, deve quindi essere adeguatamente verificata durante l'istruttoria preliminare, senza affidare a successivi approfondimenti la soluzione di criticità capaci di compromettere la praticabilità del progetto.

Il principio è stato affermato con riferimento alla precedente formulazione dell'art. 193, mentre il D.Lgs. n. 209/2024 ha successivamente modificato la disciplina della finanza di progetto, ridefinendo la sequenza delle fasi di valutazione delle proposte, individuazione del promotore e approvazione del progetto.

Alla modifica introdotta dal correttivo si sono aggiunti gli sviluppi relativi al diritto di prelazione del promotore, che la Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 5 febbraio 2026, causa C-810/24, ha dichiarato incompatibile con i principi europei di concorrenza e parità di trattamento. Il Governo ha quindi approvato, il 9 novembre 2026, un nuovo Decreto Infrastrutture che prevede la riscrittura dell'art. 193 e l'eliminazione della prelazione, il cui testo definitivo è ancora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La revoca della fattibilità e i poteri dell'amministrazione

Il raggruppamento aveva contestato anche la motivazione della revoca, sostenendo che l'amministrazione non avesse adeguatamente rivalutato l'interesse pubblico originariamente riconosciuto alla proposta, né spiegato perché le criticità riscontrate non potessero essere superate attraverso una richiesta di adeguamento progettuale.

Per esaminare questa censura, il TAR ha richiamato la distinzione tra la fase preliminare di individuazione del promotore e quella successiva di affidamento della concessione, ribadendo che la prima è caratterizzata da un'ampia discrezionalità amministrativa.

Nella fase iniziale della finanza di progetto, infatti, l'amministrazione non deve individuare la migliore offerta attraverso un confronto competitivo fondato su criteri predeterminati, ma valutare se la proposta presentata risponda a un interesse pubblico tale da giustificarne l'accoglimento e il successivo sviluppo.

Questa discrezionalità accompagna tanto la valutazione della proposta quanto l'eventuale decisione di revocare una precedente dichiarazione favorevole o di non procedere all'indizione della gara, fermo restando che le determinazioni amministrative devono trovare giustificazione nelle circostanze accertate e nell'interesse pubblico perseguito.

Nel caso esaminato, il TAR ha ritenuto adeguata la motivazione della revoca perché l'amministrazione aveva documentato, attraverso interlocuzioni dirette con i soggetti interessati e con gli enti territoriali coinvolti, una situazione delle aree diversa da quella rappresentata dal promotore.

Le criticità riguardavano la possibilità stessa di realizzare alcuni nodi di interscambio ferroviario, rispetto ai quali la disponibilità degli immobili costituiva un elemento essenziale dell'operazione, anche in considerazione della limitata presenza di aree alternative.

L'accertamento di una situazione fattuale e giuridica diversa da quella prospettata nella proposta era quindi sufficiente, secondo i giudici, a giustificare la revoca, poiché metteva in discussione la realizzabilità dell'intervento e, con essa, il soddisfacimento dell'interesse pubblico che aveva sostenuto la precedente valutazione favorevole.

Non era necessaria un'ulteriore motivazione sull'opportunità di abbandonare il progetto, dal momento che le risultanze istruttorie già spiegavano le ragioni della decisione amministrativa.

Disponibilità delle aree: cosa cambia con gli accordi successivi?

Il raggruppamento aveva sostenuto di avere successivamente raggiunto accordi preliminari per ottenere la disponibilità delle aree, ritenendo che tale circostanza dimostrasse la possibilità di superare le criticità contestate dall'amministrazione.

Il TAR ha respinto anche questa argomentazione, richiamando il principio tempus regit actum, secondo cui la legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione.

Gli accordi raggiunti dopo la revoca non potevano quindi modificare retroattivamente i presupposti sui quali l'amministrazione aveva fondato la propria decisione, né dimostrare l'illegittimità di un provvedimento che, al momento della sua adozione, risultava sostenuto da elementi istruttori sufficienti.

La possibilità di rivalutare il progetto alla luce di circostanze sopravvenute resta affidata all'amministrazione, mentre il giudice non può anticipare valutazioni relative a poteri non ancora esercitati, secondo il limite previsto dall'art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 104/2010.

Revoca del project financing: risarcimento del danno e indennizzo

In relazione alle conseguenze economiche della revoca, il TAR ha escluso la responsabilità dell'amministrazione perché la revoca era legittima e mancava, pertanto, il presupposto dell'antigiuridicità necessario per configurare l'illecito ai sensi dell'art. 2043 del Codice civile.

Diversa è la disciplina dell'indennizzo, che l'art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990 riconosce, quando ne ricorrono i presupposti, anche in presenza di un provvedimento legittimo di revoca.

Nel caso esaminato, tuttavia, il giudice ha escluso che il promotore potesse vantare un affidamento meritevole di tutela, avendo rappresentato una disponibilità delle aree successivamente risultata non corrispondente alla loro effettiva situazione giuridica.

Sul punto, è stato richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, nella fase preliminare del project financing, la posizione del promotore resta una mera aspettativa di fatto anche dopo l'approvazione della proposta e la dichiarazione di pubblico interesse, non essendo l'amministrazione vincolata ad avviare la successiva procedura di affidamento.

La dichiarazione di fattibilità, pertanto, non attribuisce automaticamente un diritto alla prosecuzione della procedura e, nelle circostanze esaminate dal TAR, non poteva fondare una pretesa indennitaria, considerata anche l'inesatta rappresentazione dei presupposti necessari alla realizzazione dell'intervento.

Project financing: la dichiarazione di fattibilità non vincola l'amministrazione

Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso, confermando la legittimità della revoca della dichiarazione di fattibilità e degli atti successivamente adottati dall'amministrazione per procedere all'affidamento dei servizi. Ha inoltre escluso il diritto del promotore al risarcimento del danno e all'indennizzo, compensando tra le parti le spese di giudizio.

L'approvazione di una proposta di finanza di progetto non impedisce all'ente concedente di riconsiderare la propria valutazione quando emergano circostanze che compromettono la realizzabilità dell'intervento. Nel caso esaminato, la mancata disponibilità di alcune aree destinate ai nodi di interscambio, accertata dopo la dichiarazione di fattibilità, è stata ritenuta sufficiente a giustificare la revoca, anche perché la situazione effettiva degli immobili non corrispondeva a quella rappresentata dal promotore.

La pronuncia evidenzia come gli enti concedenti possano rivalutare le proprie determinazioni positive, quando le verifiche successive evidenzino condizioni incompatibili con il progetto approvato, purché la decisione sia sostenuta da un'istruttoria adeguata e da una motivazione coerente con l'interesse pubblico.