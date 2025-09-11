mapei istituzionale
Proroga contrattuale e proroga tecnica: natura, giurisdizione e differenze

Il TAR Lazio chiarisce in quale giurisdizione rientra la proroga di un affidamento e distingue tra proroga contrattuale e tecnica, con differenze operative rispetto al rinnovo

di Redazione tecnica - 11/09/2025

Quando un’amministrazione può legittimamente prorogare un contratto pubblico? Qual è la differenza tra la proroga «contrattuale», prevista già dalla lex specialis, e la proroga «tecnica», adottata in via eccezionale per assicurare la continuità di un servizio essenziale? E, soprattutto, quale giudice è competente a sindacarne la legittimità?

Proroga affidamento: il TAR sulla differenza tra proroga contrattuale e tecnica

Sono interrogativi utili a comprendere limiti e facoltà in capo a un’amministrazione nel momento in cui un affidamento sia in procinto di scadere o sia già scaduto. A dare una risposta ci ha pensato il TAR Lazio con la sentenza 7 luglio 2025, n. 13307, chiarendo le tipologie e le modalità di applicazione dell’istituto della proroga in ambito di appalti pubblici.

La controversia nasce dall’impugnazione di una determinazione di una SA, che aveva disposto la proroga di un Accordo Quadro per la somministrazione di personale interinale.

Il raggruppamento aggiudicatario contestava la proroga definita «tecnica», sostenendo che i presupposti di eccezionalità e imprevedibilità richiesti dall’art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/2016 non ricorressero e che il ritardo nella nuova gara fosse imputabile all’amministrazione. L’amministrazione, dal canto suo, aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che si trattasse di una clausola contrattuale rientrante nella fase esecutiva e quindi di competenza del giudice ordinario.

Tag:
LAVORI PUBBLICI Appalti pubblici Codice Appalti Codice dei contratti Codice Appalti 2023

INDICE

1
Proroga contrattuale e proroga tecnica: natura, giurisdizione e differenze
2
Contenziosi su proroga contrattuale: quale giudice è competente
3
Proroga contrattuale e proroga tecnica: le differenze
4
Conclusioni operative
