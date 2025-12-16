È stato differito al 31 gennaio 2026 il termine per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale RPCT. La proroga mira a garantire tempi adeguati a un adempimento centrale nel sistema di prevenzione delineato dalla legge n. 190/2012.

La decisione è stata formalizzata con Comunicato del Presidente ANAC del 10 dicembre 2025, e riguarda i Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza delle pubbliche amministrazioni e delle società in controllo pubblico.

Relazione annuale RPCT: ANAC proroga i termini per la pubblicazione

Ricordiamo che la Relazione annuale RPCT è il documento con cui il Responsabile rende conto dei risultati dell’attività svolta nell’anno di riferimento in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. Previsto dalla legge n. 190/2012, questo strumento consente di verificare il livello di attuazione delle misure programmate, l’efficacia dei presìdi adottati e le eventuali criticità emerse.

La Relazione deve essere pubblicata sul sito istituzionale dell’amministrazione o della società, nella sezione Amministrazione trasparente o Società trasparente, sottosezione Altri contenuti Prevenzione della corruzione. La pubblicazione costituisce parte integrante dell’adempimento.

Il rinvio al 31 gennaio 2026 è stato ritenuto opportuno per consentire ai Responsabili RPCT di svolgere in modo completo e coerente tutte le attività connesse alla predisposizione:

della Sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO, oppure

dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), nei casi ancora previsti.

Le indicazioni e il supporto dell'Autorità alle amministrazioni

Insieme al Comunicato del Presidente, ANAC ha reso disponibili:

la scheda per la redazione della Relazione annuale;

una nota di istruzioni che ne guida la compilazione.

ANAC inoltre segnala che per i Responsabili RPCT che utilizzano la Piattaforma di acquisizione dei PTPCT, è possibile ricorrere al servizio di generazione automatica della Relazione annuale.

Una volta completato l’inserimento dei dati relativi ai PTPCT, oppure alla Sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO e alle misure di attuazione, la piattaforma consente di elaborare automaticamente la Relazione, riducendo gli oneri operativi e garantendo coerenza tra programmazione e rendicontazione.

Infine, l’Autorità messo a disposizione un nuovo sistema informatico dedicato ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, meno di 50 dipendenti e situati nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

I Responsabili RPCT che utilizzano questa piattaforma possono redigere la Sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO ed elaborare direttamente sul sistema la Relazione annuale.

Si tratta di un supporto operativo rilevante per realtà amministrative di dimensioni ridotte, spesso caratterizzate da risorse limitate e da una forte concentrazione di funzioni in capo a pochi soggetti. In questo modo gli esiti del monitoraggio vengono acquisiti automaticamente e possono essere integrati con le ulteriori informazioni e i dati richiesti.