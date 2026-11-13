L’impresa costretta a proseguire il servizio può impugnare la proroga tecnica al TAR o deve rivolgersi al giudice ordinario? Chi ha accettato in silenzio le proroghe precedenti può ancora contestare l’ultima davanti al giudice? Oppure il ricorso viene dichiarato inammissibile prima ancora di arrivare al merito?

Il problema nasce quando la nuova gara tarda e l’amministrazione tiene in vita il contratto scaduto con una proroga tecnica dopo l’altra, mentre l’appaltatore uscente lascia correre i primi rinvii e poi deve decidere se reagire all’ennesimo. Con questa situazione si misura il Consiglio di Stato nella sentenza n. 7023 del 23 settembre 2026, dove il nodo era capire se il ricorso contro l’ultima di una serie di proroghe fosse ammissibile dopo l’acquiescenza alle precedenti e se la lite appartenesse al giudice amministrativo o a quello ordinario.

Per l’impresa il rischio è restare vincolata a un servizio il cui contratto è scaduto da tempo e scoprire che la scelta di non impugnare subito le ha chiuso ogni strada. Per la stazione appaltante conta invece sapere se ogni nuova proroga apre un fronte di contenzioso a sé o se la continuità con le precedenti la mette al riparo.

Proroga tecnica del servizio di igiene urbana: la vicenda

Al centro della controversia c’è un appalto pluriennale del servizio di igiene urbana, affidato sotto il regime previgente e scaduto senza che il nuovo affidamento fosse pronto. Dopo alcuni atti preparatori, il procedimento per affidare la progettazione del servizio e la redazione degli atti di gara era partito a contratto già scaduto. Nell’attesa l’amministrazione aveva disposto una serie di proroghe, mentre la procedura per individuare il nuovo gestore, avviata con la determina a contrarre circa un anno dopo, si allungava anche per il contenzioso.

Il capitolato speciale d’appalto obbligava l’appaltatore a proseguire il servizio per un anno oltre la scadenza. L’ottava proroga, di un mese e comunque fino all’aggiudicazione definitiva, era arrivata a circa due anni dalla scadenza, dopo che l’impresa aveva diffidato l’amministrazione dichiarandosi indisponibile ad accettarne altre. Poco prima, sulla base dell’istruttoria del direttore dell’esecuzione del contratto (DEC), la stazione appaltante aveva comunicato una revisione del canone con la decurtazione del costo degli ammortamenti per i periodi già prorogati, chiedendo una nota di credito e annunciando, in mancanza, la trattenuta sull’ultima fattura.

L’impresa ha impugnato sia l’ultima proroga sia la nota sulla decurtazione. Il TAR Lazio, pur riconoscendo alla proroga natura autoritativa, ha chiuso il giudizio in rito, dichiarando inammissibile per difetto di interesse il motivo sui presupposti, perché le sette proroghe precedenti non erano mai state impugnate, e declinando la giurisdizione sul motivo economico in favore del giudice ordinario, ritenendo in gioco un diritto soggettivo. In appello l’impresa ha censurato entrambe le declaratorie, sostenendo che l’inoppugnabilità delle proroghe precedenti non rendeva inattaccabile l’ultima e che gli atti impugnati avevano natura autoritativa, e ha riproposto i motivi non esaminati.

Opzione di proroga e proroga tecnica: cosa prevede l’art. 120 del Codice dei contratti

Per comprendere la decisione dei giudici di Palazzo Spada dobbiamo circoscrivere il quadro normativo di riferimento, che ruota attorno a due commi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti), rimasti invariati dopo il D.Lgs. n. 209/2024 (Correttivo appalti).

Il comma 10 disciplina l’opzione di proroga, cioè il prolungamento del contratto previsto fin dal bando e dai documenti di gara iniziali, che il contraente originario è tenuto a eseguire alle condizioni del contratto o, se i documenti di gara lo prevedono, a quelle di mercato più favorevoli per la stazione appaltante.

Il comma 11 regola invece la c.d. proroga tecnica, cioè la prosecuzione del contratto con l’appaltatore uscente, ammessa in casi eccezionali di ritardi oggettivi e insuperabili nella conclusione della nuova procedura e per il tempo strettamente necessario a concluderla. Vi si può ricorrere quando l’interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose o per l’igiene pubblica, oppure un grave danno all’interesse pubblico. Anche in questo caso il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Quanto alla disciplina applicabile, i giudici richiamano il principio tempus regit actum e il Consiglio di Stato (sentenza n. 8082/2025) per misurare la proroga sul D.Lgs. n. 36/2023 in vigore quando è stata disposta, sebbene il contratto originario fosse anteriore al nuovo Codice.

Proroga tecnica e acquiescenza: si può impugnare l’ultima dopo aver accettato le altre?

Ciascuna proroga tecnica è, per il Consiglio di Stato, un provvedimento amministrativo autoritativo e autonomo rispetto ai precedenti, per cui l’acquiescenza prestata alle proroghe anteriori non rende per ciò solo inammissibile il ricorso contro l’ultima, e la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo.

L’ottava proroga, pur posta in continuità con le precedenti, è un provvedimento autonomo, adottato con un’istruttoria propria, e la ricorrente può contestarla anche se ha accettato le altre, possibilità che secondo la Quarta Sezione gode di tutela costituzionale. A questo si aggiunge un argomento tratto dalla lex specialis, cioè dalle regole di gara, dato che la proroga impugnata è arrivata quando il limite di un anno era già superato; anche sotto questo profilo l’interesse a ricorrere sussiste e la sentenza di primo grado va riformata sul punto.

Fondato è anche il motivo sulla giurisdizione. La natura autoritativa della proroga tecnica, riconosciuta dallo stesso TAR, basta secondo i giudici d’appello a radicare la cognizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversie che riguardano l’esercizio di poteri autoritativi.

A questo primo argomento i giudici ne affiancano un secondo, fondato sulla qualificazione dell’atto. Ricordato che il contratto era scaduto da tempo e che la proroga contestata è intervenuta oltre l’anno previsto dal capitolato, i giudici escludono che la prosecuzione del servizio fosse dovuta contrattualmente secondo il comma 10 dell’art. 120, potendosi discutere al più dei presupposti della proroga del comma 11, atto di indubbia natura autoritativa. Il provvedimento impugnato è quindi o una proroga tecnica o una determina volta a costituire un nuovo rapporto contrattuale senza previa gara, ma nell’uno e nell’altro caso è esercizio di potere autoritativo, e la declinatoria di giurisdizione è erronea.

Sulla legittimità dell’ottava proroga e sulla decurtazione degli ammortamenti, invece, i giudici d’appello non si pronunciano, perché la decisione si arresta al rito, sull’interesse a ricorrere e sulla giurisdizione.

Proroghe tecniche a catena: cosa deve verificare il RUP prima di disporle

Chi cerca indicazioni operative deve tenere conto che la legittimità della proroga e il taglio del canone tornano ora al TAR, e che sul loro esito la pronuncia non dice nulla.

Per il responsabile unico del progetto (RUP) torna utile il precedente della Quinta Sezione già richiamato, per cui a ogni estensione della proroga tecnica i presupposti vanno valutati di nuovo, senza automatismi di mera prosecuzione. Quella stessa pronuncia esclude che le condizioni del comma 11 possano essere modificate a favore dell’amministrazione con una remunerazione più bassa; sul piano sistematico è un profilo che potrà venire in rilievo quando il TAR esaminerà la decurtazione degli ammortamenti.

Vista dal lato dell’appaltatore uscente, la sentenza suggerisce di valutare l’impugnazione di ciascuna proroga senza attendere che la serie di rinvii si chiuda, soprattutto quando la prosecuzione va oltre l’obbligo fissato dal capitolato. Quale termine di ricorso si applichi alla singola proroga resta da verificare caso per caso, perché la pronuncia non se ne occupa.

Per quanto si ricava dal testo vigente dei due commi, il ragionamento regge anche per le proroghe disposte oggi. Resta invece aperto, perché la pronuncia non lo affronta, il caso in cui la prosecuzione sia dovuta in forza di un’opzione di proroga prevista dal bando, dove l’obbligo nasce dal contratto e la qualificazione dell’atto potrebbe seguire un’altra strada. Sul confine tra le due figure LP ha già commentato la sentenza del Consiglio di Stato n. 1116/2026 su proroga tecnica e proroga contrattuale, mentre sui presupposti sostanziali è utile l’analisi dei limiti della proroga tecnica fissati con la sentenza n. 7630/2025.

Proroga tecnica e giudice amministrativo: le conclusioni operative

In conclusione, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, annullato la sentenza di primo grado e rimesso la causa al TAR ai sensi dell’art. 105 del codice del processo amministrativo, perché esamini le censure nel merito. Le parti hanno un termine perentorio di novanta giorni per riassumere il giudizio, decorrente dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. In chiave operativa se ne possono trarre alcune indicazioni:

è opportuno che la stazione appaltante sorregga ogni proroga tecnica con un’istruttoria e una motivazione proprie, senza contare sull’acquiescenza dell’appaltatore ai rinvii già disposti;

l’operatore economico uscente non perde, per il solo fatto di aver eseguito le precedenti, la possibilità di impugnare la singola proroga, con un interesse tanto più solido quando la prosecuzione supera il limite fissato dal capitolato;

per entrambi, la legittimità della proroga tecnica si discute davanti al giudice amministrativo.

La massima ufficiale richiama come conformi pronunce di primo grado e dello stesso Consiglio di Stato, per cui la decisione si inserisce in un orientamento già espresso. In una prospettiva di sistema, essa si accorda con i principi di buona fede e tutela dell’affidamento dell’art. 5 del Codice, che mal si conciliano con un’attesa della nuova gara trasformata in un obbligo senza scadenza per l’appaltatore uscente.

Proroga tecnica dell’appalto: le domande più frequenti

Chi decide sulle controversie relative alla proroga tecnica di un appalto?

Secondo il Consiglio di Stato (sentenza n. 7023/2026) la proroga tecnica disposta dopo la scadenza del contratto è un provvedimento amministrativo autoritativo, per cui le controversie sulla sua legittimità appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, anche quando l’atto sia letto come un nuovo affidamento disposto senza gara.

Si può impugnare una proroga tecnica dopo aver accettato le precedenti?

Secondo il Consiglio di Stato (sentenza n. 7023/2026) l’acquiescenza alle proroghe precedenti non basta, da sola, a rendere inammissibile il ricorso contro l’ultima, perché ogni proroga tecnica è un provvedimento autonomo. Nel caso deciso l’interesse a contestarla sussisteva anche perché la proroga superava il limite di prosecuzione fissato dal capitolato, fermi i termini e le altre condizioni dell’impugnazione.

Che differenza c’è tra opzione di proroga e proroga tecnica?

L’opzione di proroga è prevista fin dal bando e obbliga il contraente a proseguire alle condizioni del contratto o, se i documenti di gara lo prevedono, a quelle di mercato più favorevoli. La proroga tecnica dell’art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023 è invece eccezionale, limitata al tempo strettamente necessario e ammessa solo per ritardi oggettivi e insuperabili nella nuova gara, quando interrompere il servizio creerebbe pericoli o un grave danno all’interesse pubblico.