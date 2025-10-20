Proroga tecnica: tra vecchio e nuovo Codice, prevale il principio del tempus regit actum
Il Consiglio di Stato chiarisce che le proroghe successive al 1° luglio 2023 seguono l’art. 120 del nuovo Codice, non l’art. 106 del d.Lgs. n. 50/2016.
In un contesto segnato dall’alternarsi di due Codici dei contratti pubblici - il d.Lgs. n. 50/2016 e il d.Lgs. n. 36/2023, stabilire quale normativa applicare a una proroga tecnica può rivelarsi un esercizio tutt’altro che semplice.
Le amministrazioni si trovano spesso a dover decidere se un atto di estensione di un contratto, disposto dopo il 1° luglio 2023, debba essere ricondotto al vecchio o al nuovo quadro normativo. Si tratta di una questione di natura pratica: la scelta della disciplina incide sulla legittimità del provvedimento di proroga, sulla possibilità di modificarne le condizioni economiche e, più in generale, sulla compatibilità con i principi di concorrenza e trasparenza che permeano l’intero sistema degli appalti pubblici.
Proroga contratto tra vecchio e nuovo Codice Appalti: il principio del tempus regit actum
Su questo tema interviene la sentenza del Consiglio di Stato del 17 ottobre 2025, n. 8082, specificando che ai fini dell’individuazione della normativa applicabile, ogni proroga costituisce un autonomo esercizio del potere amministrativo e deve pertanto essere valutata alla luce della legge vigente al momento in cui viene adottata.
Si tratta di un chiarimento di grande rilievo, offerto nell'ambito di una controversia su una gara per l’affidamento di un servizio bandita nel giugno 2023, dunque ancora sotto il d.Lgs. n. 50/2016.
A seguito di alcune vicende che avevano determinato l’annullamento della procedura, il Comune interessato aveva deciso, nell’agosto 2024, di riaffidare temporaneamente il servizio al gestore uscente, qualificando l’atto come “proroga tecnica”.
Il TAR Lazio aveva annullato l’atto, ritenendo che si trattasse di una nuova aggiudicazione a trattativa privata, e non di una mera prosecuzione contrattuale, comportando modifiche sostanziali, incluso un corrispettivo inferiore rispetto al precedente.
Il gestore uscente aveva quindi proposto appello sostenendo che la proroga dovesse essere valutata alla luce dell’art. 106, comma 11, del d.Lgs. n. 50/2016, in quanto collegata a una precedente proroga concessa nel 2023, quando il vecchio Codice era ancora in vigore.
