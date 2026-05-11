Scuole, centri commerciali, edifici produttivi, sono tutti esempi di spazi dove le altezze sono nettamente superiori allo standard residenziale, arrivando normalmente fino a 6, 8 metri.

In questi contesti, spesso costruiti con sistemi a secco, le normative prevedono delle specifiche soluzioni antincendio, che devono garantire la tenuta della struttura a secco per il tempo necessario a garantire l’evacuazione in sicurezza delle persone presenti.

Protezione passiva al fuoco e grandi altezze: le soluzioni Fassa Bortolo per i sistemi a secco

Per queste situazioni, nell’ampia gamma GYPSOTECH® Fassa Bortolo presenta anche una serie di lastre in cartongesso antincendio GYPSOTECH FOCUS e GYPSOTECH FOCUS ZERO (tipo DFI secondo EN 520) ed ha qualificato la parete GYPSOTECH® EI 120 per altezze fino ad 8 metri: nel rispetto della norma EXAP EN 15254-3:2019 è possibile costruire in modo più rapido e leggero, ma sempre in piena sicurezza.

Antincendio per sistemi a secco di grandi altezze: la normativa di riferimento

La normativa antincendio di riferimento per i sistemi a secco di grandi altezze è la EXAP EN 15254-3 pubblicata nel 2019, che ha inasprito le regole per l’estensione in altezza delle pareti a secco prevedendo, nel caso di parete provata in laboratorio con altezza standard di 3 metri (estendibile al massimo a 4 metri secondo il campo di diretta applicazione dei risultati di prova) la necessità di aumentare il numero e spessore di lastre per poter raggiungere altezze maggiori. Rispetto al passato, questa normativa implica soluzioni tecniche più impegnative sia in termini di materiali che tempi di lavoro.

La lastra per la protezione passiva al fuoco Fassa Bortolo

Per questi contesti Fassa Bortolo ha creato GYPSOTECH® FOCUS, una lastra in cartongesso di tipo DFI (secondo EN 520) a coesione del nucleo di gesso migliorata nei confronti dell'incendio, grazie alla presenza di additivi speciali nel nucleo di gesso, fibra di vetro e vermiculite.

È una lastra utilizzabile sia per pareti ad altezza standard che per grandi altezze, come previsto nelle schede tecniche che è possibile trovare nel nuovo sito Fassa Bortolo.

Un processo di ricerca e sviluppo complesso per le grandi altezze

I tecnici Fassa Bortolo hanno sottoposto al test una parete alta 6 metri e spessa solamente 21 cm composta da doppia lastra GYPSOTECH® FOCUS BA 15 su ambo i lati, orditura metallica di larghezza 15 cm, e un giunto telescopico in sommità per contenere la deformazione della parete, ottenendo una classificazione di resistenza al fuoco EI 120 che, secondo le regole della norma EXAP, può essere estesa in altezza fino ad 8 metri senza aumentare il numero/spessore di lastre.

L’esigenza di isolare acusticamente e termicamente gli ambienti confinanti, uniti all’esperienza maturata con questo tipo di prove, ha portato allo sviluppo, e successiva prova, di una seconda tipologia di parete, alta sempre 6 m, composta da doppia lastra GYPSOTECH® FOCUS BA 15 su ambo i lati, avente un’orditura metallica di larghezza inferiore, 10 cm, con la presenza di lana minerale nell’intercapedine, per uno spessore finito di parete pari ad appena 16 cm.

Anche in questo caso la parete ha ottenuto una classificazione di resistenza al fuoco EI 120 che, secondo le regole della norma EXAP, può essere estesa in altezza fino ad 8 metri senza aumentare il numero/spessore di lastre.

Lo sviluppo di soluzioni tecniche per altezze non comuni presenta una serie di difficoltà, come racconta. Andrea Vincenzi, Referente Sviluppo Prodotto del Sistema Gypsotech® Fassa Bortolo: “In Italia non esiste un laboratorio di prova attrezzato con un forno di altezza maggiore di 3 m, per questo ci siamo rivolti al prestigioso laboratorio francese di resistenza al fuoco del CSTB, dotato di un forno di prova di grandi dimensioni. È stato un processo complesso ma certamente ne valeva la pena se pensiamo ai vantaggi che questo tipo di sistema offre agli operatori del settore, con un notevole risparmio in termini di costi, tempi e materiali.”

Sul sito Fassa il calcolatore automatico per le incidenze delle soluzioni Gypsotech®

Per aiutare i progettisti nel gestire la complessità di un capitolato per soluzioni a secco, non solo in grandi altezze, Fassa Bortolo ha arricchito il suo nuovo sito di una sezione calcolatori: uno strumento rapido ed intuitivo per calcolare esattamente il quantitativo di materiali necessari al progetto da realizzare.