Quadro normativo di riferimento

Nella questione rileva l’applicazione dell’art. 108 del nuovo Codice Appalti, che disciplina i criteri di aggiudicazione e, più in generale, il modo in cui la stazione appaltante è chiamata a valutare la qualità e la conformità dell’offerta. La valutazione non può infatti arrestarsi a un controllo meramente formale della documentazione prodotta, ma deve consentire un accertamento effettivo della rispondenza del bene offerto alle esigenze funzionali poste a base di gara.

È proprio in questa prospettiva che la giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito come la conformità del prodotto non si esaurisca nella fase di ammissione o di valutazione dell’offerta, ma possa atteggiarsi a vero e proprio requisito di esecuzione del contratto, legittimamente verificabile anche dopo l’aggiudicazione. Questo non significa che la verifica sostanziale delle prestazioni offerte costituisca una riapertura della gara, ma rappresenta una fase fisiologica del procedimento, funzionale a garantire l’effettività dell’interesse pubblico perseguito.

Nel caso in esame, ruolo decisivo ha assunto anche la lex specialis e, in particolare, la clausola del capitolato tecnico dedicata alla prova pratica, che attribuiva alla commissione la facoltà di richiedere verifiche funzionali e di eseguire misure strumentali, ponendo espressamente in capo all’operatore economico l’onere di mettere a disposizione tutti gli strumenti di controllo necessari.

Una previsione di questo tipo, secondo il TAR, non lascia margini interpretativi: se la gara contempla prove pratiche e misure strumentali, è l’offerente che deve farsi carico di predisporre quanto occorre per renderle concretamente eseguibili, senza che sia necessario un ulteriore dettaglio o un’elencazione puntuale da parte della stazione appaltante.