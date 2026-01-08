Appalti di forniture e prova pratica: il TAR sull'onere del concorrente
Quando la prova pratica richiede strumenti di misura, l’onere di presentare prodotti adeguati per il test ricade sul concorrente. Il TAR Sicilia chiarisce il ruolo dell’art. 108, della lex specialis e della verifica funzionale dell’offerta
L'analisi del TAR
Ed è su questo punto che si innesta il ragionamento del giudice amministrativo. Secondo il Collegio, la clausola del capitolato che prevedeva la possibilità di effettuare misure strumentali e imponeva alla ditta offerente di mettere a disposizione tutti gli strumenti di controllo necessari, compresi i simulatori, era chiara e autosufficiente.
Ne consegue che:
- la mancata disponibilità del simulatore era imputabile esclusivamente al concorrente;
- l’impossibilità di eseguire la prova pratica legittimava l’esclusione o la decadenza dall’aggiudicazione;
- non assumeva rilievo la circostanza che la necessità del simulatore non fosse stata ribadita nelle comunicazioni operative.
Da questo punto di vista, particolarmente significativo è il passaggio con cui il TAR afferma che, in presenza di una verifica avente ad oggetto l’utilizzo dinamico e funzionale del bene, la necessità di dotarsi di un simulatore deve considerarsi in re ipsa.
In altri termini, se la prova riguarda prestazioni che emergono solo in condizioni operative simulate e se il capitolato consente l’esecuzione di misure strumentali, l’operatore economico non può attendersi che sia la stazione appaltante a elencare analiticamente ogni singolo strumento necessario. La valutazione tecnica sulla dotazione minima per rendere possibile la prova ricade sul concorrente, che conosce – o dovrebbe conoscere – il funzionamento del bene offerto.
La conformità del prodotto non è quindi solo requisito di partecipazione, ma può atteggiarsi a condizione di eseguibilità del contratto, sempre legittimamente esigibile anche dopo l’aggiudicazione.
In questo quadro, la commissione tecnica opera come organo tecnico della stazione appaltante e la verifica si inserisce legittimamente nel procedimento di autotutela attivato dal RUP. La carenza strumentale non è quindi un vizio procedimentale, ma rappresenta un inadempimento del concorrente rispetto agli obblighi assunti con l’offerta.
Documenti AllegatiSentenza
IL NOTIZIOMETRO