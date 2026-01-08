L'analisi del TAR

Ed è su questo punto che si innesta il ragionamento del giudice amministrativo. Secondo il Collegio, la clausola del capitolato che prevedeva la possibilità di effettuare misure strumentali e imponeva alla ditta offerente di mettere a disposizione tutti gli strumenti di controllo necessari, compresi i simulatori, era chiara e autosufficiente.

Ne consegue che:

la mancata disponibilità del simulatore era imputabile esclusivamente al concorrente;

l’impossibilità di eseguire la prova pratica legittimava l’esclusione o la decadenza dall’aggiudicazione;

non assumeva rilievo la circostanza che la necessità del simulatore non fosse stata ribadita nelle comunicazioni operative.

Da questo punto di vista, particolarmente significativo è il passaggio con cui il TAR afferma che, in presenza di una verifica avente ad oggetto l’utilizzo dinamico e funzionale del bene, la necessità di dotarsi di un simulatore deve considerarsi in re ipsa.

In altri termini, se la prova riguarda prestazioni che emergono solo in condizioni operative simulate e se il capitolato consente l’esecuzione di misure strumentali, l’operatore economico non può attendersi che sia la stazione appaltante a elencare analiticamente ogni singolo strumento necessario. La valutazione tecnica sulla dotazione minima per rendere possibile la prova ricade sul concorrente, che conosce – o dovrebbe conoscere – il funzionamento del bene offerto.

La conformità del prodotto non è quindi solo requisito di partecipazione, ma può atteggiarsi a condizione di eseguibilità del contratto, sempre legittimamente esigibile anche dopo l’aggiudicazione.

In questo quadro, la commissione tecnica opera come organo tecnico della stazione appaltante e la verifica si inserisce legittimamente nel procedimento di autotutela attivato dal RUP. La carenza strumentale non è quindi un vizio procedimentale, ma rappresenta un inadempimento del concorrente rispetto agli obblighi assunti con l’offerta.