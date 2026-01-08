Appalti di forniture e prova pratica: il TAR sull'onere del concorrente
Quando la prova pratica richiede strumenti di misura, l’onere di presentare prodotti adeguati per il test ricade sul concorrente. Il TAR Sicilia chiarisce il ruolo dell’art. 108, della lex specialis e della verifica funzionale dell’offerta
Conclusioni operative
Il ricorso è stato respinto, con conferma della scelta della SA sia in relazione alla decadenza dell’aggiudicazione che in riferimento all’interpretazione della lex specialis adottata dall’amministrazione.
La prova pratica si conferma uno strumento pienamente legittimo di verifica sostanziale negli appalti di forniture, tanto più se la lex specialis prevede misure strumentali. La mancanza di simulatori o strumenti di controllo non costituisce una carenza sanabile, ma solo un fatto imputabile al concorrente, senza che la stazione appaltante sia tenuta a guidare l’operatore nella predisposizione della prova.
Considerato anche il principio di autoresponsabilità che deve guidare l’attività di presentazione delle offerte, gli operatori economici sono chiamati a una maggiore responsabilità tecnica nella fase di verifica, soprattutto quando l’oggetto della fornitura non è un bene statico, ma un sistema che deve essere dimostrato nel suo funzionamento reale.
Documenti AllegatiSentenza
