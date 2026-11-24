Che cosa resterebbe del Codice dei contratti se con il Public Procurement Act le direttive del 2014 diventassero un regolamento europeo? La revisione prezzi obbligatoria e la qualificazione SOA sopravviverebbero al nuovo assetto? E quali correzioni chiedono le imprese di costruzioni?

Sono i temi al centro dell’audizione dell’ANCE davanti alla Commissione Politiche dell’Unione europea della Camera dei Deputati sulla proposta di Public Procurement Act, la proposta di regolamento COM(2026) 590 con cui la Commissione europea intende abrogare le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e riunire in un unico atto appalti pubblici, settori speciali e concessioni. Abbiamo già illustrato le novità della proposta e il perimetro che resterebbe al Codice appalti.

La linea dell’Associazione è no al regolamento e sì alla direttiva, ma la memoria esamina anche, misura per misura, le parti della proposta da correggere durante l’iter.

Regolamento o direttiva: perché ANCE contesta lo strumento scelto da Bruxelles

La premessa è di condivisione. La proposta si inserisce, con l’Industrial Accelerator Act, nel rilancio della competitività europea, che vede negli appalti anche una leva di politica industriale, e l’Associazione condivide l’esigenza di modernizzare e semplificare le regole e valorizzare la qualità.

Le perplessità riguardano lo strumento. Un regolamento direttamente applicabile rischia di frammentare la disciplina tra norme europee immediatamente operative e norme nazionali chiamate a coprire gli spazi residui, e il problema pesa soprattutto sull’Italia, perché il D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) disciplina in modo organico l’intero ciclo di vita del contratto, con istituti ulteriori rispetto a quelli europei. Il testo attuale potrebbe imporne una revisione profonda, con nuova incertezza per amministrazioni e imprese e possibili rallentamenti negli investimenti pubblici.

La memoria richiama anche i principi di sussidiarietà e proporzionalità dell’art. 5 TUE. Per l’ANCE gli obiettivi di armonizzazione si possono raggiungere con una direttiva, mentre imporre il superamento di istituti nazionali efficaci rischierebbe di andare oltre quanto necessario.

Revisione prezzi, SOA e banche dati: gli istituti da salvaguardare

Se la scelta del regolamento venisse confermata, l’ANCE chiede clausole di salvaguardia anzitutto per l’obbligatorietà della revisione dei prezzi, che la proposta (artt. 105 e 106) lascia invece alla facoltà della stazione appaltante. Il richiamo all’equilibrio economico è apprezzato, ma la facoltatività rischia di depotenziarne l’efficacia e di far perdere un sistema italiano che la memoria giudica molto avanzato. Per questo i costruttori chiedono meccanismi obbligatori almeno per i lavori oppure la possibilità per gli Stati di mantenere discipline come quella dell’art. 60 del Codice, da migliorare e affinare.

Sul fronte della qualificazione tramite SOA, la proposta mantiene gli elenchi ufficiali che fanno presumere la conformità degli operatori, ma l’art. 27, par. 4, nella formulazione attuale sembrerebbe riferire quella presunzione ai soli registri e autorizzazioni, mentre l’art. 64, par. 4, della direttiva 2014/24/UE la estendeva a tutti i requisiti dell’elenco o del certificato. L’ANCE ipotizza un refuso e chiede di precisare che la presunzione copre anche i criteri di selezione, così che l’attestazione SOA valga per i requisiti di qualificazione e non solo per l’iscrizione nei registri.

La salvaguardia riguarda poi l’ecosistema digitale nazionale, ovvero piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, Fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE) e Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), da rendere interoperabili con gli strumenti europei. A rischio di arretramento, per la memoria, è anche la qualificazione delle stazioni appaltanti.

Qualità al 30% e negoziazione: dove la proposta non convince

Il superamento del minor prezzo sopra soglia è valutato positivamente. La proposta fissa un peso minimo della qualità del 30%, che sale al 50% nei contratti ad alta intensità di manodopera, e proprio la soglia del 30% non appare pienamente soddisfacente, perché rischia di non contenere adeguatamente l’incidenza del prezzo. L’ANCE propone una clausola che consenta agli Stati di fissare soglie di ponderazione del prezzo più stringenti e chiede criteri qualitativi che non favoriscano indirettamente le imprese più grandi.

La negoziazione, che con la proposta smette di essere uno strumento eccezionale, va accompagnata secondo l’Associazione da garanzie di trasparenza, parità di trattamento e concorrenza. L’art. 33 esclude dalla trattativa i criteri di selezione e di aggiudicazione ma vi include il merito tecnico, che negli appalti di lavori può costituire uno dei criteri di aggiudicazione, con il rischio di pressioni al ribasso e di opere aggiuntive non previste dagli atti di gara a carico dell’impresa. Preoccupa anche il sorteggio degli operatori nella procedura dinamica senza criteri di selezione, che secondo l’ANCE svilisce la qualificazione e impedisce alle imprese di programmare.

Esclusioni, avvalimento e subappalto: cosa cambia per chi partecipa alle gare?

Rispetto alla direttiva 2014/24/UE, la proposta porta le cause di esclusione obbligatorie da 7 a 11 fattispecie di reato e prevede il self-cleaning, cioè la possibilità per l’impresa di dimostrare di aver recuperato affidabilità, solo per le cause facoltative, per le quali il periodo massimo di esclusione sale da tre a cinque anni. L’ANCE apprezza la distinzione più netta tra le due categorie, ma considera un passo indietro rispetto alla normativa nazionale l’assenza del self-cleaning per le cause obbligatorie e suggerisce clausole di salvaguardia per le fattispecie nazionali peculiari, come quelle antimafia, e per la tipizzazione dell’illecito professionale.

Sull’avvalimento (art. 23), cioè il ricorso ai requisiti di un’altra impresa, i costruttori chiedono di reintrodurre l’obbligo di indicare le risorse prestate e la verifica in fase di esecuzione, e di escludere l’avvalimento dell’iscrizione nei registri e della SOA, salvo messa a disposizione della struttura o del ramo d’azienda. Sul subappalto (art. 24) giudicano estremamente critica l’indicazione nominativa dei subappaltatori già in offerta o, al più, prima dell’inizio dell’esecuzione, insieme alle clausole «passanti» tra appaltatore e subappaltatore, perché non si tiene adeguatamente conto della libertà negoziale di rapporti di natura privatistica. Per raggruppamenti e consorzi l’ANCE chiede una clausola di salvaguardia della disciplina nazionale, con attenzione alle tutele previste per le PMI.

Offerte anomale, accordi quadro e in house: le proposte ANCE

Il rafforzamento del controllo sulle offerte anormalmente basse (art. 101) è condiviso, ma non il parametro dei precedenti contratti analoghi, perché ogni contratto va letto nel momento e nelle condizioni di mercato in cui nasce. L’Associazione propone di consentire agli Stati meccanismi automatici di individuazione dell’anomalia, reintroducendo quello dei quattro quinti previsto dall’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

Gli accordi quadro con più operatori, che la proposta porta fino a cinque anni, dovrebbero tornare a una durata massima di quattro, con la possibilità di garantire all’affidatario una quota minima annua di lavori. Quanto agli affidamenti in house a soggetti controllati, che il testo non restringe in modo significativo, l’ANCE teme una sottrazione di domanda pubblica al mercato tanto più grave nello scenario successivo al PNRR e chiede almeno un provvedimento motivato sulle ragioni del mancato ricorso al mercato e sui benefici per la collettività, sul modello del previgente Codice.

Esecuzione, pagamenti e BIM: i vuoti che ANCE chiede di colmare

Sulla fase esecutiva la memoria lamenta l’assenza di una disciplina compiuta. Mancano, in particolare, regole organiche sulle varianti in corso d’opera, presenti invece nell’ordinamento italiano dopo le modifiche del D.Lgs. n. 209/2024 (Correttivo appalti), e l’ANCE chiede di introdurre la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta accanto a revisione prezzi e rinegoziazione. Sui pagamenti il testo rinvia alla direttiva 2011/7/UE senza un proprio termine massimo di 60 giorni, mentre l’anticipazione resta facoltativa, salvo che negli appalti di particolare rilevanza per l’innovazione. L’ANCE la vuole garantita per tutti i lavori pubblici e chiede di salvare i casi nazionali di pagamento diretto del subappaltatore.

Sul BIM, la modellazione informativa digitale dell’opera, la proposta fissa l’obbligo a 25 milioni di euro, mentre in Italia vale già oltre i 2 milioni, e i costruttori chiedono che gli Stati più avanzati possano mantenere le proprie soglie. Sul digitale domandano la gratuità di ogni piattaforma interoperabile, il riconoscimento del FVOE come alternativa agli European Business Wallets, la BDNCP come spazio nazionale dei dati e i principi dell’art. 30 del Codice sulle decisioni algoritmiche. Nessuna esclusione, aggiungono, dovrebbe fondarsi sulla sola verifica automatizzata.

Public Procurement Act: che cosa si giocherà nel negoziato europeo

L’ANCE non respinge gli obiettivi della riforma e valuta favorevolmente la maggiore tutela del mercato europeo rispetto alla concorrenza dei Paesi terzi e il rafforzamento della reciprocità, purché accompagnati da regole semplici e certe.

I costruttori chiedono che l’armonizzazione non faccia arretrare strumenti già costruiti in Italia e che gli elementi essenziali della disciplina restino nell’atto legislativo anziché essere rinviati ad atti delegati e di esecuzione. Il testo resta una proposta, che entrerebbe in vigore il ventesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione e si applicherebbe due anni dopo, e il confronto tra Parlamento europeo e Consiglio deciderà quanto spazio resterà al legislatore nazionale.