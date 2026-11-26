Il Public Procurement Act, la proposta di regolamento europeo destinata a sostituire le direttive su appalti e concessioni, trova nel Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) un interlocutore favorevole agli obiettivi, convinto però che la semplificazione non debba ridurre la qualità delle opere e che il peso minimo della qualità vada innalzato al 70%.

La posizione è stata illustrata il 24 novembre 2026 dal Consigliere nazionale Sandro Catta davanti alla 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) del Senato, che sta esaminando la proposta COM(2026) 590. Dopo il perimetro che resterebbe al Codice dei contratti e le richieste dei costruttori nell'audizione ANCE alla Camera, la memoria degli ingegneri porta il confronto sulla progettazione.

Regolamento UE sugli appalti: perché il CNI vuole salvare le norme nazionali più garantiste

Gli obiettivi della riforma raccolgono un giudizio complessivamente favorevole. Il CNI condivide la volontà di semplificare le procedure, rafforzare la concorrenza, favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese e rendere più efficiente la spesa pubblica, chiedendo però di preservare le garanzie di qualità, sicurezza e sostenibilità già presenti negli ordinamenti nazionali.

Tra i temi centrali dell'audizione c'è il passaggio dalle direttive a un regolamento direttamente applicabile negli Stati membri. Per gli ingegneri questa scelta può favorire l'uniformità del mercato europeo, ma rischia anche di mettere in discussione discipline nazionali particolarmente avanzate, come quelle italiane sulla qualità della progettazione, sulla digitalizzazione, sui criteri ambientali minimi e sulla revisione dei prezzi. Di qui la proposta di una clausola che consenta agli Stati membri di mantenere disposizioni più garantiste, purché proporzionate, non discriminatorie e compatibili con il diritto dell'Unione.

Il presidente del CNI, Angelo Domenico Perrini, ha riassunto la linea osservando che «la semplificazione non può essere perseguita a discapito della qualità e della sicurezza delle opere pubbliche» e che le esperienze normative maturate in Italia vanno trattate come un patrimonio da valorizzare, anziché come ostacoli all'armonizzazione. Serve, a suo avviso, una cultura del risultato che guardi oltre la procedura e il prezzo di aggiudicazione, perché investire nella qualità della progettazione riduce il rischio di varianti, ritardi e contenziosi.

Servizi di ingegneria e architettura: perché il CNI chiede il 70% di qualità?

L'art. 98 della proposta fa del miglior rapporto qualità-prezzo il criterio ordinario di aggiudicazione e consente di stabilire un prezzo fisso, lasciando che gli operatori economici competano soltanto sulla qualità. In via generale, però, il peso minimo della componente qualitativa è fissato al 30% del punteggio complessivo, che sale al 50% quando l'oggetto del contratto è ad alta intensità di manodopera, salvo la possibilità di derogarvi quando la qualità è garantita dalle specifiche tecniche o dalle condizioni di esecuzione.

Per il CNI questa soglia non è adeguata, in particolare per i servizi di ingegneria e architettura e per gli affidamenti tecnicamente complessi, e la proposta è di elevare al 70% il peso minimo della valutazione qualitativa, in coerenza con le garanzie che l'ordinamento italiano già prevede per i servizi tecnici. Sul piano sistematico, va ricordato che l'art. 108, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) prevede che i servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro siano aggiudicati esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Catta ha spiegato che l'efficienza di un appalto si misura anzitutto sulla qualità dell'opera consegnata ai cittadini, prima ancora che sulla rapidità dell'aggiudicazione. Se una gara assegna alla componente tecnica un peso troppo limitato, soprattutto per prestazioni complesse, la competizione rischia di tornare a concentrarsi sul prezzo. Di qui anche la richiesta di valorizzare gli affidamenti a prezzo fisso, nei quali gli operatori si confrontano sulle competenze e sulle soluzioni proposte. Nella progettazione, ha ricordato il Consigliere, si determina gran parte della sicurezza, dell'affidabilità e dei costi futuri di un'opera.

Quanto all'appalto integrato, cioè l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, il CNI non ne propone il divieto e chiede invece che il ricorso sia adeguatamente motivato, che il progetto a base di gara abbia un sufficiente grado di approfondimento e che siano individuate senza ambiguità le responsabilità dei soggetti coinvolti.

Accordi quadro e suddivisione in lotti: come restano aperte le gare ai piccoli studi?

Soprattutto nei servizi di progettazione, il CNI segnala i possibili effetti distorsivi di un uso eccessivamente esteso degli accordi quadro, perché l'aggregazione di molti incarichi in grandi affidamenti pluriennali può restringere gli spazi di partecipazione dei piccoli studi professionali e dei giovani ingegneri, favorendo la concentrazione del mercato.

Le contromisure proposte sono requisiti di partecipazione proporzionati all'oggetto dei contratti, un maggiore ricorso alla suddivisione in lotti e una disciplina degli accordi quadro che ne privilegi l'impiego per prestazioni effettivamente omogenee e ripetitive.

Su subappalto e avvalimento, quest'ultimo inteso come il ricorso alle capacità di un altro operatore per soddisfare i requisiti, il Consiglio chiede che competenze e risorse dichiarate in gara siano realmente disponibili ed effettivamente impiegate nell'esecuzione delle prestazioni, così che i due strumenti non si riducano a una mera circolazione di requisiti.

BIM e CAM nel Public Procurement Act: la richiesta di non arretrare

Per i contratti di lavori di valore stimato pari o superiore a 25 milioni di euro, l'art. 65 della proposta impone alle stazioni appaltanti di richiedere in fase di esecuzione il BIM (Building Information Modelling), cioè la modellazione informativa digitale dell'opera, con alcune deroghe legate a oneri sproporzionati per gli operatori o a ragioni di sicurezza. La stessa norma consente alla Commissione di abbassare la soglia con atti delegati, se la diffusione del metodo sul mercato lo giustifica.

Secondo il CNI la disciplina italiana della gestione informativa digitale delle costruzioni è già più avanzata, per le soglie di applicazione e per l'attenzione all'intero ciclo di vita dell'opera, dalla progettazione alla gestione e alla manutenzione. In una prospettiva di sistema, l'art. 43 del Codice dei contratti richiede questi metodi dal 1° gennaio 2025 per progettare e realizzare nuove opere e interventi su costruzioni esistenti oltre i 2 milioni di euro di lavori, con una soglia diversa per gli edifici tutelati come beni culturali e, di regola, senza applicarli alla manutenzione ordinaria e straordinaria. Gli ingegneri chiedono che il regolamento riconosca questa impostazione e lasci agli Stati membri la possibilità di mantenere requisiti digitali più estesi, nel rispetto dei principi di interoperabilità e proporzionalità.

Discorso analogo per i criteri ambientali minimi (CAM), che l'art. 57, comma 2, del Codice rende già obbligatori in Italia, almeno nelle specifiche tecniche e nelle clausole contrattuali, mentre nella proposta europea restano più defilati. Il CNI ne condivide gli obiettivi e chiede maggiore cogenza, con una gradualità applicativa legata all'importo, alla complessità e all'effettiva rilevanza ambientale delle opere. L'obiettivo è non gravare gli interventi di modesta entità con oneri tecnici e documentali sproporzionati, senza benefici ambientali corrispondenti.

Revisione prezzi, RUP e stazioni appaltanti: le altre proposte degli ingegneri

La memoria propone poi di rafforzare la tutela dell'equilibrio economico dei contratti con clausole di revisione dei prezzi fondate su parametri oggettivi e verificabili, considerando le specificità dei servizi professionali, dove l'aumento dei costi riguarda soprattutto il personale tecnico qualificato, le competenze specialistiche e le dotazioni tecnologiche.

Particolare importanza viene attribuita alla formazione e alla qualificazione delle stazioni appaltanti e dei RUP, i responsabili unici del progetto, perché per il CNI una migliore capacità di programmazione, di valutazione dei rischi e di controllo della progettazione è condizione essenziale per conseguire risultati effettivi.

Sul fronte della misurazione, il Consiglio propone di valutare l'efficienza degli appalti anche con indicatori sulla qualità delle opere, sulle varianti, sugli scostamenti di tempi e costi e sulle prestazioni nel ciclo di vita, superando una valutazione ferma alla durata delle procedure di gara.

Public Procurement Act: il messaggio degli ingegneri al Senato

«Il messaggio che abbiamo portato in Senato è che il risultato di un appalto pubblico non coincide con l'aggiudicazione del contratto, ma con la realizzazione di un'opera sicura, di qualità, sostenibile e realmente utile alla collettività», ha concluso Catta. Il CNI ha confermato la disponibilità a contribuire al confronto istituzionale con l'esperienza dei professionisti di amministrazioni pubbliche, studi tecnici e imprese.

Letta accanto all'audizione dell'ANCE, la posizione degli ingegneri tocca due punti comuni, la soglia minima di qualità del 30%, che il CNI giudica non adeguata e l'ANCE non pienamente soddisfacente, e la possibilità per gli Stati più avanzati di conservare regole più estese sul BIM. La proposta segue la procedura legislativa ordinaria, e sarà il confronto tra Parlamento europeo e Consiglio a stabilire quanto spazio resterà alle discipline nazionali.