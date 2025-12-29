L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova edizione dei “Quaderni dell’Osservatorio. Appunti di economia immobiliare”, curata dalla Direzione centrale Servizi estimativi e Osservatorio del mercato immobiliare.

Si tratta di un appuntamento ormai consolidato per chi segue con attenzione l’evoluzione del mercato immobiliare italiano, non solo dal punto di vista delle quotazioni, ma anche per ciò che riguarda gli strumenti di analisi, le metodologie di stima e le dinamiche economiche e finanziarie che incidono sulla formazione dei valori.

Quaderni dell’Osservatorio: pubblicata l’edizione 2025

Giunta alla quattordicesima edizione, anche quest’anno è la pubblicazione è suddivisa in due sezioni ben distinte:

la prima , dedicata alle Ricerche e analisi della Direzione centrale Servizi estimativi e dell’Osservatorio del mercato immobiliare, affronta temi direttamente connessi alle attività di stima e di lettura dei valori immobiliari, con un taglio fortemente metodologico;

la seconda, intitolata Commenti e riflessioni, ospita uno studio realizzato congiuntamente con la Banca d'Italia, focalizzato sulle metodologie di misurazione della ricchezza immobiliare in Italia, tema centrale per comprendere il ruolo strutturale del patrimonio immobiliare nell'economia nazionale.

Il risultato è una raccolta di 6 monografie che offrono non solo un punto di vista autorevole e tecnico, ma anche degli spunti utili per integrare le valutazioni del mercato.

La scelta dei comparabili nelle stime immobiliari

Uno dei contributi più tecnici affronta un nodo di particolare rilievo per l’attività valutativa: la selezione degli immobili comparabili nell’ambito del metodo del confronto di mercato (Sales Comparison Method).

Nel dettaglio, l’analisi si concentra sui concetti di similarità, intesa come coerenza delle caratteristiche fisiche, funzionali e localizzative degli immobili messi a confronto, e di affidabilità, riferita invece alla attendibilità dei prezzi osservati sul mercato.

Ne emerge un approfondimento che richiama l’attenzione sulla centralità della qualità dei dati e sulla necessità di un approccio rigoroso nella costruzione del campione di riferimento.

Efficienza energetica e valore di mercato

Di particolare rilievo è poi lo studio dedicato al rapporto tra prestazione energetica e valore degli immobili. Partendo dalle informazioni contenute nell’Attestato di prestazione energetica (APE), il contributo ricostruisce il quadro normativo nazionale e ne analizza le ricadute economiche sul mercato immobiliare.

Tenendo conto dell’entrata in vigore della Direttiva Green (EPBD) e del fatto che nei prossimi mesi dovrà essere pienamente recepita anche nell’ordinamento italiano, emerge con chiarezza come l’efficienza energetica non rappresenti più un semplice requisito tecnico o ambientale.

Al contrario, essa incide in modo sempre più diretto sulla formazione dei valori di mercato, determinando divari significativi tra immobili riqualificati e immobili che non hanno adottato strategie di miglioramento, sia in termini di appetibilità sia di capacità di tenuta del valore nel tempo.

Serie storiche delle quotazioni Omi

Un altro filone di analisi riguarda la ricostruzione delle serie storiche delle quotazioni Omi per le singole zone omogenee, che l’Osservatorio aggiorna con cadenza decennale a partire dal 2004.

Lo studio descrive le metodologie utilizzate per rendere confrontabili nel tempo i valori immobiliari, evidenziando il ruolo strategico della disponibilità di dati storici affidabili.

Le serie ricostruite consentono numerose applicazioni operative: dall’analisi delle dinamiche territoriali alla costruzione di modelli previsionali, fino allo studio congiunto di valori e volumi a un livello di dettaglio molto spinto.

Un patrimonio informativo che si rivela essenziale non solo per l’analisi statistica, ma anche per la comprensione delle trasformazioni del mercato nel medio-lungo periodo.

Point of Interest e lettura del contesto urbano

Interessante anche il contributo dedicato all’utilizzo dei Point of Interest (Poi) per descrivere le caratteristiche delle zone Omi.

Attraverso l’elaborazione di dati cartografici digitali, vengono sviluppati indicatori in grado di rappresentare il contesto urbano in cui si colloca un’unità immobiliare.

L’integrazione di queste informazioni consente di cogliere in modo più articolato le relazioni tra localizzazione dei servizi, qualità dell’area e dinamiche immobiliari, con un approccio che valorizza il ruolo dei dati geografici come strumento di supporto alle attività dell’Osservatorio e apre a letture più raffinate del legame tra territorio e mercato.

Politiche bancarie e mercato residenziale

Tornando a un ambito strettamente economico, un’ampia analisi è dedicata al rapporto tra politiche bancarie e mercato residenziale, con particolare attenzione ai mutui ipotecari. Il contributo si sviluppa lungo tre direttrici, tra loro distinte ma strettamente interconnesse:

una prima parte analizza il carattere espansivo o restrittivo assunto nel tempo dalle politiche bancarie nei confronti del mercato residenziale, attraverso l’andamento del loan to value e dei tassi di interesse applicati ai mutui;

una seconda parte è dedicata a una specifica forma di intervento pubblico a sostegno dell'accesso al credito, rappresentata dal Fondo di garanzia per la prima casa, che offre una garanzia statale sui mutui ipotecari destinati all'acquisto dell'abitazione principale;

, che offre una garanzia statale sui mutui ipotecari destinati all’acquisto dell’abitazione principale; l’ultima parte propone alcune considerazioni sul tema della finanziarizzazione del mercato delle abitazioni, di cui l’erogazione del credito costituisce la forma più diffusa e strutturata.

Nel loro insieme, questi elementi contribuiscono a delineare un quadro complesso, nel quale le dinamiche del credito incidono in modo significativo sia sulla domanda sia sulla struttura del mercato residenziale.

Dati amministrativi e indagini campionarie

A chiusura della pubblicazione trova spazio un saggio metodologico, curato da esperti dell’Agenzia delle Entrate e della Banca d’Italia, dedicato alla possibile integrazione tra dati amministrativi e dati provenienti da indagini campionarie.

Un tema trasversale che apre prospettive rilevanti sia sul piano dell’analisi statistica sia su quello della lettura strutturale del mercato immobiliare.

Nel complesso, i “Quaderni dell’Osservatorio” si confermano uno strumento di approfondimento di grande utilità per i professionisti del settore: non una semplice fotografia dei valori immobiliari, ma un insieme articolato di chiavi di lettura che aiutano a interpretare le dinamiche del mercato, le scelte degli operatori e il ruolo sempre più centrale dei dati nei processi di valutazione.