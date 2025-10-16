Il bilancio sul primo biennio di qualificazione delle stazioni appaltanti si chiude con 4.903 amministrazioni qualificate. Questo il dato riportato nel nuovo report trimestrale ANAC, aggiornato al 30 giugno 2025, sull’adesione di stazioni appaltanti e centrali uniche di committenza al sistema disciplinato dagli articoli 62 e 63 del d.lgs. n. 36/2023.

Qualificazione stazioni appaltanti: il Report ANAC sul primo biennio

Si chiude così il ciclo iniziato il 1° luglio 2023 con la piena operatività del Codice dei Contratti Pubblici e che ha segnato un importante passaggio paradigmatico sull’effettiva capacità delle amministrazioni di operare in autonomia nell’affidamento e nella gestione dei contratti pubblici.

Introdotto con il nuovo Codice dei contratti pubblici, il sistema di qualificazione — disciplinato dagli artt. 62 e 63 e dall’Allegato II.4 — ha ridefinito l’organizzazione della committenza pubblica, imponendo alle amministrazioni la dimostrazione di requisiti tecnico-organizzativi, esperienziali e formativi.

Il d.Lgs. n. 209/2024 (“Correttivo”) ha poi aggiornato i criteri per il calcolo dei punteggi, estendendo la qualificazione anche alla fase esecutiva e fissando tre livelli di capacità operativa (L1-L3 per i lavori e SF1-SF3 per servizi e forniture), in base al punteggio conseguito.

Il sistema, operativo dal 1° luglio 2023, prevede inoltre la possibilità di qualificazione “con riserva” in casi eccezionali, ai sensi dell’art. 63, comma 13, per consentire agli enti di acquisire nel tempo le competenze richieste.