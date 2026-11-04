I risultati dell’Indagine RUP 2026, resi noti di recente dalla SNA, restituiscono l’immagine di una funzione sempre più centrale, ma anche più complessa, nell’ambito del ciclo di vita dei contratti pubblici.

Qualificazione SA, professionalizzazione e innovazione: verso un nuovo modello di procurement pubblico

Il Responsabile Unico del Progetto è oggi chiamato a governare processi che coinvolgono programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione, digitalizzazione e controllo dei risultati, attraverso competenze giuridiche, tecniche, economiche e gestionali sempre più integrate.

L’attuazione del d.Lgs. 36/2023 ha avviato un significativo processo di trasformazione delle Stazioni Appaltanti, fondato sulla qualificazione, sulla professionalizzazione del personale e sull’adeguamento dei modelli organizzativi. L’Indagine evidenzia tuttavia un quadro ancora disomogeneo: accanto ad amministrazioni che hanno avviato percorsi avanzati di innovazione permangono strutture caratterizzate da carenze di competenze, limitata capacità organizzativa e difficoltà nella gestione delle procedure più complesse.

Contenzioso negli appalti pubblici: gli effetti sui tempi di aggiudicazione

A queste criticità si aggiunge un elemento particolarmente significativo: il contenzioso amministrativo. Le recenti evidenze presentate dalla Banca d’Italia nello studio Contenzioso amministrativo e appalti pubblici: evidenze dall’Italia mostrano come i ricorsi, pur riguardando una quota limitata delle procedure, possano produrre effetti rilevanti sui tempi di aggiudicazione e sulla realizzazione degli investimenti.

In particolare, il contenzioso determina un allungamento medio dei tempi di aggiudicazione del 35% e induce le amministrazioni coinvolte a ridurre il ricorso alle procedure aperte, diminuendo il numero e il valore dei bandi e privilegiando maggiormente gli affidamenti diretti.

Il fenomeno evidenzia un problema che non può essere affrontato esclusivamente attraverso la semplificazione normativa. La qualità delle procedure dipende anche dalla capacità amministrativa delle Stazioni Appaltanti, dalla disponibilità di personale qualificato e dalla solidità dei modelli organizzativi. Il rischio è che la complessità delle regole e la paura del contenzioso producano comportamenti difensivi, riducendo il confronto concorrenziale e la capacità delle amministrazioni di programmare e realizzare gli investimenti.

Qualificazione e responsabilità del RUP: il ruolo delle centrali di committenza

In questo scenario, la qualificazione prevista dagli articoli 62 e 63 del d.lgs. 36/2023 assume una rilevanza strategica. Non può essere considerata un semplice sistema di requisiti formali, ma deve diventare uno strumento effettivo di misurazione della capacità delle amministrazioni di gestire il procurement.

Occorre, pertanto, rafforzare la struttura organizzativa stabile, le competenze professionali, la formazione continua e i sistemi di supporto al RUP, valorizzando anche il ricorso alle centrali di committenza e alle forme di aggregazione.

Particolare attenzione deve essere riservata alla distribuzione delle responsabilità. Il Codice riconosce al RUP la responsabilità complessiva del progetto, consentendo tuttavia di articolare l'organizzazione attraverso responsabili di fase, strutture di supporto e professionalità specialistiche.

Nei rapporti tra Stazione Appaltante delegante e centrale di committenza delegata, la preventiva individuazione delle rispettive competenze e responsabilità costituisce una condizione essenziale per assicurare trasparenza, continuità amministrativa e corretta gestione delle procedure.

Digitalizzazione e intelligenza artificiale: quali prospettive per le stazioni appaltanti

Parallelamente, la qualificazione deve evolvere verso una dimensione pienamente digitale. L'intelligenza artificiale e le nuove tecnologie possono contribuire a migliorare l'istruttoria, la verifica documentale, l'analisi delle offerte, il monitoraggio dell'esecuzione e la gestione delle informazioni.

Strumenti come DigitApp e il chatbot AI4RUP (quest'ultimo ancora in fase sperimentale, n.d.R.), rappresentano già esempi concreti di questa evoluzione. L'obiettivo non è sostituire il decisore pubblico, ma liberare il personale dalle attività ripetitive e a basso valore aggiunto, restituendo al RUP il tempo necessario per le valutazioni strategiche.

Rimane imprescindibile il controllo umano sulle decisioni, insieme al rispetto dei principi di trasparenza, protezione dei dati, non discriminazione e responsabilità amministrativa. La digitalizzazione, pertanto, non coincide con il semplice utilizzo di piattaforme, ma richiede la capacità di riprogettare i processi e governare consapevolmente l'automazione.

Riforma europea degli appalti pubblici: cosa prevede la proposta di Regolamento

Questa prospettiva assume ulteriore rilievo alla luce del percorso di revisione della disciplina europea degli appalti pubblici, avviato dalla Commissione europea nel settembre 2026. L'evoluzione del quadro europeo pone al centro la semplificazione, la professionalizzazione, la capacità amministrativa e la qualità della spesa pubblica, rendendo necessario ripensare gli strumenti attraverso i quali viene valutata l'affidabilità degli operatori economici e delle amministrazioni che gestiscono le procedure.

La proposta di Regolamento europeo sugli appalti pubblici e sulle concessioni, presentata dalla Commissione europea il 9 settembre 2026, apre una nuova fase per il sistema dei contratti pubblici. La sostituzione delle tre direttive del 2014 con un Regolamento direttamente applicabile negli Stati membri mira a uniformare le regole, ridurre le differenze nazionali e semplificare le procedure.

La proposta è attualmente all'esame dei Parlamenti nazionali, chiamati a verificarne il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Questa riforma impone una riflessione anche sul futuro del Codice italiano e, in particolare, sul sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti.

L'obiettivo non dovrebbe essere soltanto verificare il possesso di requisiti formali, ma accertare la reale capacità delle amministrazioni di programmare, progettare, affidare ed eseguire i contratti, prevenendo errori e contenziosi.

In questo quadro il paese Italia è avanti, già evoluto su questi profili e come tale può essere capofila a livello europeo e Camera e Senato esamineranno la riforma che punta a uniformare le regole dei contratti pubblici europei. Possibili pareri motivati entro metà gennaio 2027.

Qualificazione SOA e stazioni appaltanti: verso un nuovo modello di procurement pubblico

Particolare rilievo assumono il ruolo delle SOA, e di questo si è parlato nel convegno recentemente organizzato da CQOP alla presenza di tutti gli operatori qualificati e della politica.

La qualificazione delle imprese e quella delle Stazioni Appaltanti rappresentano due livelli complementari: le prime attestano la capacità degli operatori economici di eseguire i lavori pubblici, le seconde devono garantire la competenza e l'adeguatezza organizzativa delle amministrazioni che li affidano. È quindi opportuno rafforzare il collegamento tra questi sistemi, mantenendone distinte le rispettive funzioni.

Anche il fenomeno del contenzioso, che secondo le evidenze della Banca d'Italia rallenta le aggiudicazioni e induce le amministrazioni a ridurre il ricorso alle procedure aperte, conferma la necessità di investire nella qualità organizzativa e professionale delle Stazioni Appaltanti.

La risposta non può essere soltanto una semplificazione delle norme, ma deve consistere soprattutto nel rafforzamento delle competenze, delle strutture di supporto al RUP e della capacità di gestire procedure complesse.

In questa prospettiva, digitalizzazione e intelligenza artificiale possono diventare strumenti essenziali per migliorare l'efficienza, ridurre gli errori e supportare le decisioni, mantenendo sempre centrale la responsabilità del decisore pubblico.

La sfida è dunque costruire un sistema integrato nel quale qualificazione delle Stazioni Appaltanti, attestazione delle imprese, professionalizzazione del RUP e innovazione tecnologica concorrano a un unico obiettivo: realizzare appalti più trasparenti, competitivi e tempestivi.

La qualificazione deve quindi evolvere da semplice requisito per poter operare a effettivo strumento di misurazione della capacità amministrativa e di creazione di valore pubblico. È questa la condizione per affrontare la riforma europea non come un mero cambiamento normativo, ma come un'occasione per modernizzare il sistema italiano dei contratti pubblici.

Si dee valorizzare la qualificazione come garanzia di competenza, affidabilità e capacità di realizzare correttamente gli investimenti. Dobbiamo puntare a costruire un sistema integrato nel quale qualificazione delle amministrazioni, qualificazione degli operatori economici, professionalizzazione del RUP, digitalizzazione e prevenzione del contenzioso concorrano al medesimo obiettivo: migliorare la qualità degli affidamenti e la capacità di realizzare le opere e i servizi pubblici.

La Stazione Appaltante del futuro dovrà essere valutata non soltanto per il possesso di requisiti formali o infrastrutture tecnologiche, ma soprattutto per la capacità di programmare, decidere, affidare ed eseguire in modo efficace, trasparente e tempestivo.

In questa prospettiva, il RUP diventa il perno di un'organizzazione evoluta, supportata da competenze specialistiche, strumenti digitali e responsabilità chiaramente definite.

La qualificazione deve dunque trasformarsi da condizione per poter operare a leva concreta di crescita istituzionale. Solo attraverso amministrazioni professionalizzate, strutturate e capaci di governare l'innovazione sarà possibile ridurre il contenzioso, rafforzare la concorrenza e garantire che il procurement pubblico diventi effettivamente uno strumento di creazione di valore per la collettività.

A cura della dott.ssa Francesca Levato,

ispettore del lavoro in regime di comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente contributo è frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non implica le amministrazioni di appartenenza e di servizio