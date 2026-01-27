Quanto dura l’impermeabilizzazione?

Chiunque lavori nel settore delle impermeabilizzazioni – dalle opere di nuova costruzione fino al semplice rifacimento di un terrazzo – si sarà posto almeno una volta questa domanda: ma quanto dura l’impermeabilizzazione?

È una questione cruciale, perché dall’efficacia di un sistema impermeabilizzante può dipendere la salute stessa dell’edificio. Una protezione che non regge nel tempo espone infatti a infiltrazioni, degrado dei materiali, muffe e manutenzioni impreviste. Capire quanto dura un’impermeabilizzazione non è semplice, perché la risposta dipende da diversi fattori: il tipo di materiale utilizzato, la qualità della posa, l’esposizione agli agenti atmosferici e le manutenzioni nel corso degli anni.

La durabilità come banco di prova

L’acqua è un nemico silenzioso. Può penetrare nelle fessure più piccole, insinuarsi tra i materiali e compromettere lentamente la stabilità di una struttura. Per questo l’impermeabilizzazione è considerata una delle fasi più delicate in edilizia: deve mantenere le proprie caratteristiche e resistere nel tempo.

Ma qual è la vita utile media di un’impermeabilizzazione? In linea generale, i sistemi tradizionali – come le guaine bituminose posate a caldo – possono durare mediamente oltre 10 anni, durata che può tendere ad aumentare nei casi di materiali certificati di qualità, posati a regola d’arte. Tuttavia, col passare del tempo, è inevitabile che l’esposizione al sole, alle piogge battenti e agli agenti atmosferici, agli sbalzi termici e ai movimenti meccanici riduca l’efficacia della barriera.

Ecco perché negli ultimi anni si è affermata una nuova tecnologia, quella delle guaine liquide impermeabilizzanti, che hanno rivoluzionato il concetto stesso di vita utile di un sistema impermeabile.

I fattori che influenzano la durata

Per capire quanto può durare un’impermeabilizzazione, bisogna considerare alcuni aspetti fondamentali:

il tipo di materiale : bitume, membrane sintetiche, guaine liquide… ognuno ha prestazioni e limiti diversi;

: bitume, membrane sintetiche, guaine liquide… ognuno ha prestazioni e limiti diversi; la posa in opera : anche il miglior prodotto, se non applicato a regola d’arte, non regge nel tempo. Giunzioni imprecise, preparazione del fondo mancante o carente o spessori insufficienti compromettono la durata;

: anche il miglior prodotto, se non applicato a regola d’arte, non regge nel tempo. Giunzioni imprecise, preparazione del fondo mancante o carente o spessori insufficienti compromettono la durata; le condizioni ambientali : esposizione continua ai raggi UV, gelo e disgelo, ristagni d’acqua o sollecitazioni meccaniche mettono a dura prova qualsiasi sistema;

: esposizione continua ai raggi UV, gelo e disgelo, ristagni d’acqua o sollecitazioni meccaniche mettono a dura prova qualsiasi sistema; la manutenzione: controlli periodici e piccoli interventi preventivi prolungano la vita dell’impermeabilizzazione, riducendo i rischi di infiltrazioni improvvise.

La combinazione di questi fattori spiega perché non esista una risposta univoca: un terrazzo esposto a sole ed intemperie e soggetto a continui ristagni d’acqua richiederà una protezione diversa e ben specifica rispetto ad esempio a una copertura inclinata.

L’evoluzione dei sistemi impermeabilizzanti

Se fino a qualche decennio fa la soluzione più diffusa era rappresentata dalle guaine bituminose prefabbricate in rotoli, oggi il settore si è evoluto con tecnologie più performanti e durature. Le guaine liquide impermeabilizzanti sono tra queste: rivestimenti fluidi che, una volta essiccati, creano una membrana continua, elastica e senza giunzioni.

Questa caratteristica è determinante: l’assenza di giunti elimina i punti deboli tipici delle membrane prefabbricate e aumenta la resistenza complessiva del sistema. Inoltre, le migliori formulazioni garantiscono elasticità elevata, permettendo al rivestimento di seguire i movimenti del supporto, senza fessurarsi nel tempo e permettono interventi anche in particolari dettagli e geometrie complesse.

Risultato: una durata nettamente superiore rispetto ai sistemi tradizionali, che può aumentare se l’applicazione viene eseguita correttamente e il sistema viene mantenuto nel tempo.

Quanto può durare davvero una guaina liquida impermeabilizzante

È proprio qui che la domanda iniziale trova una risposta più concreta. Una guaina liquida impermeabilizzante di alta qualità, applicata nel rispetto delle procedure, può garantire una protezione duratura, anche per diversi decenni. Ma, come ogni materiale esposto agli agenti atmosferici, anche le guaine liquide sono soggette a degrado. Tuttavia, la loro adesione ed elasticità le rendono una delle soluzioni più affidabili oggi disponibili.

Un altro vantaggio non trascurabile riguarda la manutenzione. In caso di danneggiamento localizzato, una guaina liquida può essere facilmente ripristinata con piccole applicazioni puntuali, senza la necessità di smantellare l’intero sistema. Ciò contribuisce ad allungarne ulteriormente la vita utile e a ridurre i costi complessivi di gestione e manutenzione.

Il valore della qualità: le soluzioni impermeabilizzanti Icobit

Quando si parla di durata, la differenza la fa sempre la qualità del prodotto. Non tutte le guaine liquide offrono le stesse garanzie: alcune perdono elasticità dopo pochi anni, altre non resistono in maniera efficace ai raggi UV, altre ancora non aderiscono correttamente a determinati supporti.

Per questo motivo i professionisti del settore si affidano a marchi specializzati come Icobit, azienda che da oltre cinquant’anni si è specializzata sullo sviluppo di sistemi impermeabilizzanti liquidi. Le soluzioni Icobit sono studiate per unire performance tecniche e rispetto per l’ambiente: si distinguono per certificazioni come la EAD 030350-00-0402 (ex ETAG 005) per i sistemi impermeabilizzanti liquidi, il Broof (t1, t2, t4), per la resistenza al fuoco esterno e certificazioni antigrandine.

I sistemi Icobit rispondono ai requisiti della UNI 11928-1, norma che disciplina la progettazione e l’applicazione dei sistemi impermeabilizzanti liquidi in edilizia. Tra le soluzioni troviamo anche sistemi Cool roof: impermeabilizzazioni ad elevata riflessione solare, con indici di SRI sino a 107, che proteggono dall’acqua e dal calore. Infine, i prodotti Icobit sono accompagnati da Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD), sono conformi ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) e contribuiscono all’ottenimento dei crediti LEED, un vantaggio concreto per chi opera in edilizia sostenibile e certificata.

Come facciamo quindi a calcolare la durata?

Alla domanda “quanto dura l’impermeabilizzazione?” non possiamo rispondere in maniera universale. Dipende dai materiali, dalle condizioni ambientali, dalla qualità della posa e dalla manutenzione. Ma una cosa è certa: le guaine liquide impermeabilizzanti, in particolare, si distinguono per la possibilità di effettuare riparazioni mirate, dettagliate e rapide, senza dover procedere a demolizioni o interventi invasivi: un vantaggio notevole per chi deve preservare la funzionalità delle strutture limitando tempi e costi.

È proprio qui che si inserisce l’esperienza di Icobit, azienda che fa della produzione di sistemi impermeabilizzanti liquidi di qualità certificata il proprio cavallo di battaglia. La gamma include prodotti formulati per garantire elevata elasticità, rapidità di asciugatura, resistenza agli agenti atmosferici anche estremi, anche in contesti particolarmente gravosi come coperture piane, geometrie complesse, terrazzi o superfici soggette a ristagni d’acqua.

La possibilità di intervenire in modo rapido con ripristini localizzati e la facilità di applicazione su supporti diversi, rendono le guaine liquide Icobit una soluzione affidabile e duratura, scelta da professionisti e imprese per combinare efficienza e sicurezza.