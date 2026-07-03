Il quinto d'obbligo deve essere considerato anche ai fini della qualificazione SOA? Se il disciplinare di gara lo prevede come opzione, i concorrenti devono possedere una qualificazione commisurata all'importo massimo potenzialmente affidabile? E la stazione appaltante può sostenere, a gara conclusa, che quella previsione fosse soltanto un refuso?

Sono tante e particolarmente rilevanti le questioni affrontate dal Consiglio di Stato in una pronuncia, la sentenza 27 aprile 2026, n. 3278, che offre una delle prime ricostruzioni organiche del rapporto tra valore stimato dell'appalto, quinto d'obbligo e requisiti di qualificazione nel nuovo Codice dei contratti pubblici, uno dei temi più dibattuti tra operatori economici e stazioni appaltanti dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2023.

La disciplina normativa, infatti, sembra offrire una risposta piuttosto lineare, ma mancava un precedente che chiarisse se la previsione del quinto d'obbligo dovesse produrre effetti soltanto nella fase esecutiva del contratto oppure rilevare già nella fase di partecipazione alla gara.

È proprio su questo aspetto che è intervenuto Palazzo Spada, ribaltando la decisione del TAR e affermando che, quando il quinto d'obbligo è previsto nei documenti di gara come opzione, il suo importo entra a far parte del valore stimato dell'appalto e diventa, di conseguenza, il parametro sul quale devono essere verificati i requisiti di qualificazione richiesti ai concorrenti.

Quinto d'obbligo e qualificazione SOA: il valore stimato dell'appalto comprende anche l'opzione

La vicenda prende avvio da una procedura di gara nella quale il disciplinare prevedeva la possibilità di applicare il quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023. La stazione appaltante, coerentemente con questa scelta, aveva indicato nella documentazione di gara un valore globale stimato superiore a 14,7 milioni di euro, comprensivo dell'eventuale incremento delle prestazioni fino al limite del 20%.

L'impresa poi risultata aggiudicataria aveva partecipato facendo ricorso all'avvalimento. La qualificazione così ottenuta, però, non copriva l'intero importo massimo indicato nel disciplinare.

Secondo il TAR, questa circostanza non impediva l'aggiudicazione. Il giudice di primo grado aveva infatti ritenuto che l'inserimento del quinto d'obbligo nel valore globale stimato avesse carattere sostanzialmente artificiale, arrivando a considerarlo un mero refuso o, comunque, una previsione priva di effetti ai fini della qualificazione.

Il Consiglio di Stato ha seguito un percorso interpretativo completamente diverso. Per i giudici di Palazzo Spada, infatti, non era possibile attribuire a quella clausola un significato diverso da quello risultante dalla documentazione di gara. Se il disciplinare aveva previsto espressamente il quinto d'obbligo e lo aveva incluso nel valore complessivo della procedura, quel dato non poteva essere successivamente ridimensionato né considerato irrilevante.

Perché il quinto d'obbligo entra nel valore stimato dell'appalto

Il primo nodo affrontato dal Collegio riguarda la natura del quinto d'obbligo e le conseguenze che tale istituto produce già nella fase di predisposizione della gara.

I giudici hanno innanzitutto ricordato che l'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 consente alla stazione appaltante di prevedere, fin dai documenti iniziali, la possibilità di aumentare o diminuire le prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, mantenendo ferme le condizioni originariamente pattuite.

Non si tratta, però, di una semplice facoltà destinata a rilevare soltanto durante l'esecuzione del contratto. La sentenza ha attribuito a questa previsione una qualificazione ben precisa, riconoscendole la natura di opzione contrattuale. Questa qualificazione è diventata il punto di partenza dell'intero ragionamento sviluppato dal Collegio.

Una volta qualificato il quinto d'obbligo come opzione, trova applicazione l'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui il calcolo dell'importo stimato dell'appalto deve comprendere l'importo massimo dell'affidamento, incluse tutte le opzioni e gli eventuali rinnovi espressamente previsti nei documenti di gara.

Se la stazione appaltante decide di inserire il quinto d'obbligo nella documentazione di gara, il relativo importo entra a far parte del valore stimato della procedura e non può essere considerato un elemento meramente eventuale o privo di rilievo.

A rafforzare questa interpretazione è anche la Relazione illustrativa al Codice dei contratti pubblici, richiamata espressamente nella sentenza. Il legislatore, infatti, ha configurato il quinto d'obbligo come una delle ipotesi di modifica contrattuale compatibili con l'art. 72 della direttiva 2014/24/UE, confermando così che la relativa previsione deve essere presa in considerazione già nella fase di impostazione della procedura.

Qualificazione SOA: i requisiti si calcolano sul valore massimo dell'appalto

Da questa premessa il Collegio ha tratto il principio destinato ad avere le ricadute operative più significative: se il valore stimato dell'appalto comprende anche il quinto d'obbligo, anche la qualificazione richiesta agli operatori economici deve essere parametrata a quello stesso importo.

I giudici hanno infatti chiarito che i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi non possono essere determinati guardando esclusivamente all'importo posto a base di gara. Il riferimento diventa, invece, il valore massimo della procedura individuato ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023.

La ragione è intuitiva e riguarda la funzione stessa della qualificazione SOA. La verifica dei requisiti serve ad accertare, prima ancora dell'aggiudicazione, che l'operatore economico sia in grado di eseguire tutte le prestazioni che la stazione appaltante potrebbe legittimamente affidargli nel corso dell'esecuzione del contratto.

Se l'amministrazione si riserva la possibilità di imporre un incremento delle lavorazioni fino al limite del quinto d'obbligo, deve poter contare fin dall'inizio su un'impresa dotata della capacità tecnica ed economica necessaria a sostenere anche quell'eventuale aumento.

Per questo motivo la capacità dell'operatore deve essere valutata ex ante, assumendo come riferimento il valore contrattuale massimo ipotizzabile e non l'importo che, in concreto, potrà essere effettivamente impegnato sotto il profilo finanziario.

Applicando questi principi al caso esaminato, il Consiglio di Stato ha rilevato che l'aggiudicataria, pur avendo integrato la propria qualificazione mediante avvalimento, non raggiungeva l'importo complessivo indicato nel disciplinare di gara. Da qui la conclusione che il requisito richiesto dall'art. 30 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023 non risultava soddisfatto e che l'operatore avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura.

Le opzioni previste nella legge di gara hanno effetti sui requisiti di partecipazione

Secondo il giudice di primo grado, il quinto d'obbligo, pur richiamato nel disciplinare, aveva una funzione sostanzialmente teorica e, proprio per questo, non poteva incidere sulla qualificazione richiesta ai concorrenti.

Una tesi che il Consiglio di Stato ha completamente escluso, negando che una previsione inserita nella documentazione di gara possa essere considerata un elemento "virtuale" o privo di effetti giuridici. Al contrario, le opzioni e gli eventuali rinnovi previsti dalla legge di gara rappresentano obblighi giuridicamente vincolanti per l'operatore economico, perché rientrano tra le prestazioni che la stazione appaltante potrà pretendere nel corso dell'esecuzione del contratto.

Se la legge di gara attribuisce all'amministrazione il potere di imporre determinate prestazioni aggiuntive, queste entrano a pieno titolo nel perimetro dell'affidamento e devono essere considerate fin dal momento in cui vengono fissati i requisiti di partecipazione.

Il quinto d'obbligo non può essere considerato come una semplice eventualità futura, ma rappresenta una componente dell'assetto contrattuale delineato sin dall'origine dalla stazione appaltante.

Lex specialis e autovincolo: la stazione appaltante non può cambiare le regole

Nella questione rileva anche il c.d. autovincolo della pubblica amministrazione. Nel caso esaminato, il disciplinare indicava espressamente un valore globale stimato dell'appalto superiore a 14,7 milioni di euro. Quella previsione, ha osservato il Consiglio di Stato, non era mai stata modificata attraverso un'errata corrige né mediante altri atti pubblicati con le stesse forme previste per la documentazione di gara.

Se la clausola è rimasta immutata per tutta la durata della procedura, non è possibile attribuirle, a gara conclusa, un significato diverso da quello che emerge dal suo contenuto letterale, né può sostenersi che si trattasse di un mero refuso, perché una simile ricostruzione finirebbe per incidere sull'affidamento maturato dagli operatori economici.

Non bisogna infatti dimenticare che ogni impresa decide se partecipare a una gara, come qualificarsi, se ricorrere all'avvalimento o costituire un raggruppamento temporaneo, facendo affidamento proprio sulle regole contenute nella lex specialis. Modificarne il significato una volta concluse le operazioni di gara significherebbe compromettere uno dei presupposti fondamentali della parità di trattamento tra i concorrenti.

Copertura finanziaria e valore stimato dell'appalto: due piani distinti

Infine, mentre secondo il giudice di primo grado il quinto d'obbligo non avrebbe dovuto essere considerato ai fini della qualificazione perché l'importo corrispondente non risultava assistito dalla necessaria copertura finanziaria, il Consiglio di Stato ha distinto nettamente due piani che non possono essere confusi: da una parte la copertura finanziaria, che riguarda l'impegno della spesa e la successiva esecuzione del contratto; dall'altra il valore stimato dell'appalto, utile a individuare l'importo massimo dell'affidamento e, di riflesso, la capacità tecnica ed economica che gli operatori economici devono possedere per poter partecipare alla procedura.

La mancanza della copertura finanziaria dell'opzione, quindi, non ha effetti sulla determinazione dei requisiti di qualificazione.

Se la stazione appaltante si è riservata il diritto di imporre un aumento delle prestazioni fino al limite indicato nella documentazione di gara, l'operatore economico deve essere in grado di eseguire anche quell'eventuale incremento sin dal momento della presentazione dell'offerta. È questa, secondo il Consiglio di Stato, la garanzia che il sistema della qualificazione è chiamato ad assicurare a tutela dell'interesse pubblico.

Quinto d'obbligo e SOA: cosa cambia per stazioni appaltanti e operatori economici

L'appello è stato quindi accolto, con annullamento dell'aggiudicazione in favore dell'operatore economico non in possesso della qualificazione adeguata.

Quando la stazione appaltante inserisce il quinto d'obbligo nei documenti di gara e lo configura come un'opzione ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, la scelta non resta confinata alla fase esecutiva del contratto, ma produce effetti già nella fase di affidamento, perché contribuisce a determinare il valore stimato dell'appalto e, di riflesso, il livello di qualificazione richiesto agli operatori economici.

Il quinto d'obbligo non può essere percepito come una clausola destinata ad assumere rilievo soltanto se, durante l'esecuzione del contratto, si renderà necessario incrementare le prestazioni. Una volta inserita nella documentazione di gara, questa facoltà entra a far parte dell'equilibrio complessivo della procedura e non può più essere considerata un elemento eventuale.

Diventa quindi fondamentale la corretta determinazione del valore stimato dell'appalto, perché da essa discende anche la corretta individuazione dei requisiti di partecipazione. Si collegano così in modo diretto tre disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici che, fino a oggi, erano spesso considerate separatamente: l'art. 14 sul valore stimato dell'appalto, l'art. 120 sul quinto d'obbligo e la disciplina della qualificazione contenuta nell'Allegato II.12.