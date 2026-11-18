Quando la lettera d’invito prevede il quinto d’obbligo, su quale importo va verificata la classifica SOA dell’impresa? E se la clausola non lo chiama opzione, quell’aumento delle prestazioni pesa lo stesso sui requisiti? Chi è invitato a una procedura negoziata può comunque essere escluso?

Il problema nasce da due numeri che convivono negli stessi atti di gara, l’importo dei lavori e un valore globale stimato più alto perché comprende il quinto d’obbligo, e da un’etichetta, quella di opzione, che la clausola a volte usa e a volte no. Con questo confine si misura il TAR Campania nella sentenza n. 6589 del 13 novembre 2026, chiamato a verificare la qualificazione di un’impresa già esclusa per un’altra ragione e a decidere in quale ordine esaminare il suo ricorso e quello incidentale dell’aggiudicataria.

La questione tocca entrambi i lati della gara, perché la stazione appaltante deve scegliere il parametro con cui controllare i requisiti e chi riceve l’invito può credere di avere già superato quel controllo. E chi impugna la propria esclusione deve chiedersi se in giudizio possa emergere un difetto che in gara nessuno aveva contestato.

Quinto d’obbligo e qualificazione SOA: la vicenda

La vicenda trae origine da una procedura negoziata senza bando, indetta ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) per realizzare una struttura sanitaria territoriale finanziata dal PNRR, con il criterio del minor prezzo e l’esclusione automatica delle offerte anomale. I lavori comprendevano opere nelle categorie OG1 e OG11, queste ultime scorporabili, e la lettera d’invito, accanto a una clausola sul quinto d’obbligo, indicava un valore globale stimato più alto dell’importo a base di gara.

Il maggior ribasso era di un’impresa qualificata in OG1 con classifica IV-bis. All’esame della documentazione amministrativa, svolto dopo l’apertura delle offerte, veniva però esclusa per la mancanza di una dichiarazione espressa di impegno sulla quota di occupazione giovanile richiesta dalla lex specialis, cioè dalle regole fissate da lettera d’invito e disciplinare, e l’aggiudicazione andava alla seconda classificata, un consorzio stabile.

L’impresa impugnava l’esclusione, lamentando tra l’altro il mancato soccorso istruttorio e chiedendo l’inefficacia dell’eventuale contratto e il subentro, e con motivi aggiunti attaccava poi l’aggiudicazione per illegittimità derivata, senza contestare l’ammissione del consorzio. Il consorzio replicava con un ricorso incidentale che le opponeva tre ulteriori cause di esclusione, dalla qualificazione inadeguata al valore globale all’omessa dichiarazione del c.d. subappalto necessario in OG11, fino al mancato rinnovo della certificazione di qualità.

Valore globale stimato dell’appalto: cosa prevede il Codice dei contratti

Indetta a novembre 2025, la procedura ricade nel Codice dei contratti come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024 (Correttivo appalti). L’importo stimato di un appalto, che la lex specialis chiama valore globale stimato, si calcola sull’importo totale pagabile al netto dell’IVA, valutato dalla stazione appaltante, e tiene conto dell’importo massimo stimato, comprese le opzioni o i rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara (art. 14, comma 4).

L’art. 120, comma 1, lett. a) consente di modificare il contratto senza una nuova gara, se la struttura del contratto e l’operazione economica restano inalterate. La lett. a) riguarda le modifiche che, a prescindere dal loro valore monetario, sono previste in «clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione».

Il comma 9 dello stesso articolo disciplina il quinto d’obbligo, cioè la facoltà, prevista nei documenti di gara, di imporre all’appaltatore, quando in corso di esecuzione si renda necessario, aumenti o diminuzioni delle prestazioni fino al quinto dell’importo del contratto alle condizioni originarie, senza diritto alla risoluzione.

Per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro la qualificazione si dimostra con l’attestazione SOA (art. 100, comma 4), secondo le categorie e classifiche dell’Allegato II.12, che abilita l’impresa a eseguire lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto, con condizioni particolari per le imprese raggruppate o consorziate.

Ricorso incidentale escludente: perché il TAR lo esamina per primo?

Il TAR deve anzitutto stabilire in quale ordine esaminare i due ricorsi. L’orientamento formatosi dopo la Corte di Giustizia UE (causa C-333/18) privilegia l’esame del ricorso principale e presuppone che chi ha agito conservi un interesse strumentale alla ripetizione della gara se cadono entrambe le offerte.

Qui però il ricorso principale punta soltanto alla riammissione della ricorrente, mentre l’incidentale è escludente e mira a renderne definitiva l’esclusione per ragioni nuove. Se è fondato, la ricorrente perde ogni interesse al proprio ricorso, e per questo va esaminato per primo.

Classifica SOA e quinto d’obbligo: la qualificazione si misura sul valore massimo

Nel merito, il TAR Campania applica la regola per cui, quando la lettera d’invito fissa un valore globale stimato comprensivo del quinto d’obbligo, la qualificazione SOA del concorrente va commisurata a quel valore contrattuale massimo, e non al solo importo dei lavori a base di gara, già al momento della presentazione dell’offerta.

Il primo motivo dell’incidentale è quindi fondato. I giudici seguono il Consiglio di Stato (sentenze n. 3278/2026 e n. 5284/2026), per cui il valore globale comprende le opzioni previste negli atti di gara, quinto d’obbligo incluso, a garanzia della corretta esecuzione dell’opera e della c.d. par condicio. La classifica IV-bis della ricorrente, anche con l’incremento del quinto, resta sotto quel valore.

Cade anche la tesi che confina il valore globale al calcolo delle soglie europee. La lettera d’invito richiamava nella sostanza l’art. 120, comma 9, fissava il valore globale ai sensi dell’art. 14, comma 4, e indicava l’importo dei lavori al netto delle opzioni, un dato che il concorrente non poteva ignorare.

Non conta neppure l’etichetta, perché per i giudici le clausole inequivocabili dell’art. 120, comma 1, lett. a), possono essere anche, ma non soltanto, clausole di opzione, e qui basta il riferimento preciso al valore globale nella lettera d’invito. Perde così rilievo la distinzione proposta dalla ricorrente con la sentenza n. 3278/2026, dove il disciplinare chiamava espressamente il quinto d’obbligo opzione. Né l’invito ricevuto vale come riconoscimento di una qualificazione che l’impresa non possiede.

Accertata una causa di esclusione così radicale, gli altri motivi incidentali restano assorbiti per la c.d. ragione più liquida, e la stazione appaltante non deve adottare un nuovo provvedimento, perché l’esclusione è doverosa e prenderne atto sarebbe un inutile aggravio.

Lettera d’invito e requisiti SOA: cosa devono verificare RUP e imprese

Dal punto di vista tecnico-operativo, la vicenda mette in fila due quinti facili da confondere, anche se la pronuncia non si sofferma sulla distinzione. Il primo è l’incremento della classifica SOA, che allarga ciò che l’impresa può eseguire; il secondo è il quinto d’obbligo, che allarga ciò che la stazione appaltante può chiedere e che, entrando nel valore globale, aumenta la qualificazione da possedere in gara. Nel caso deciso la classifica, pur aumentata del primo quinto, restava sotto il valore aumentato dal secondo.

La sentenza confronta poi la classifica in OG1 con l’intero valore globale senza dirne il perché. Sul piano sistematico, nel caso deciso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5284/2026 la ragione stava nel fatto che l’operatore singolo, privo della scorporabile, doveva coprire tutto con la prevalente, e anche qui l’incidentale sosteneva che la ricorrente non fosse qualificata in OG11; per chi è qualificato anche nella scorporabile la pronuncia non offre indicazioni.

Come inferenza redazionale, al RUP conviene indicare nel disciplinare importi di categoria e classifiche già comprensivi della quota di quinto d’obbligo, così che tornino con il valore globale della lettera d’invito, perché la ricorrente ha costruito la difesa proprio sugli importi per categoria riportati nel disciplinare. Chi prepara l’offerta ha invece interesse a controllare l’attestazione sul valore globale per tempo, quando può ancora valutare le forme di partecipazione che il Codice consente se la classifica non arriva, senza fare affidamento sull’importo ribassato, che per la stessa sentenza n. 5284/2026 non sposta la misura della qualificazione.

Va poi avvertito che la sentenza non decide la legittimità dell’originaria esclusione né la portata del soccorso istruttorio su quella dichiarazione, perché il ricorso principale si arresta prima, sul terreno dell’improcedibilità, e che le censure sul subappalto necessario e sulla certificazione di qualità non sono state esaminate.

Qualificazione SOA sul valore globale: cosa cambia per stazioni appaltanti e operatori economici

In conclusione, il TAR Campania ha accolto il ricorso incidentale e ha annullato l’esclusione nella sola parte in cui non rilevava anche il difetto di qualificazione. Ha poi dichiarato improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse e di legittimazione il ricorso principale e i motivi aggiunti, con le domande di inefficacia del contratto e di subentro, consolidando l’aggiudicazione al consorzio stabile. Sul piano redazionale, le ricadute operative sono due:

per la stazione appaltante che porta il quinto d’obbligo nel valore globale, la classifica va controllata su quel valore per ogni concorrente, perché un difetto non rilevato in gara può emergere in giudizio anche se l’esclusione è avvenuta per altre ragioni;

per l’operatore economico che impugna la propria esclusione chiedendo soltanto di essere riammesso, l’incidentale escludente dell’aggiudicataria viene esaminato per primo e, se fondato, rende improcedibile il suo ricorso, perciò conviene verificare la propria qualificazione prima di agire.

Sul piano della tendenza, la pronuncia segue un orientamento che il Consiglio di Stato considera consolidato, su una questione che il TAR ritiene relativamente nuova, e lega la qualificazione a ciò che il contratto potrà arrivare a chiedere.

Quinto d’obbligo e SOA: le domande più frequenti

La classifica SOA va commisurata alla base d’asta o al valore globale stimato?

Secondo il TAR Campania (sentenza n. 6589/2026), se la lettera d’invito indica un valore globale comprensivo del quinto d’obbligo, la qualificazione SOA, anche con l’incremento di un quinto della classifica, deve coprire quel valore già alla presentazione dell’offerta, e non solo l’importo a base di gara. La sentenza non si pronuncia sulle gare regolate dal D.Lgs. n. 50/2016.

Il quinto d’obbligo conta nel valore dell’appalto solo se è qualificato come opzione?

Per il TAR Campania no. Se i documenti di gara prevedono il quinto d’obbligo, le clausole inequivocabili richieste dall’art. 120, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023 possono consistere anche, ma non soltanto, in clausole di opzione, e nel caso deciso è bastato che la lettera d’invito indicasse con precisione il valore globale.

Essere invitati a una procedura negoziata significa avere la qualificazione richiesta?

No. Per il TAR Campania l’invito a presentare offerta in una procedura negoziata senza bando non implica il riconoscimento della qualificazione dell’operatore, e la qualificazione adeguata al valore globale dell’appalto resta necessaria a tutela della par condicio e della corretta esecuzione dell’opera.