Sono disponibili le nuove quotazioni immobiliari OMI relative al secondo semestre 2025 (luglio-dicembre), accompagnate da un aggiornamento concreto degli strumenti di consultazione.

L’Agenzia delle Entrate interviene infatti non solo sui dati, ma anche sulle modalità di accesso, rinnovando l’app OMI Mobile e il sistema Geopoi con l’obiettivo di rendere più immediata la lettura dei valori di mercato.

Quotazioni OMI 2025: come funzionano e perché sono fondamentali per il mercato immobiliare

Le quotazioni dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) rappresentano il riferimento operativo per chi deve orientarsi nelle dinamiche del mercato locale, come dimostra il numero elevato di consultazioni che si registrano ogni anno.

Per ciascuna zona territoriale omogenea (zona OMI) vengono individuati intervalli di valore, espressi in euro al metro quadrato, che tengono conto sia della tipologia dell’immobile (abitazioni, uffici, negozi, capannoni o box) sia del relativo stato di conservazione. I dati riguardano sia le compravendite sia le locazioni e consentono di avere un quadro sintetico ma efficace del mercato in un determinato ambito territoriale.

Si tratta, però, di valori di larga massima, utili per orientarsi ma che non possono sostituire una valutazione tecnica puntuale, che resta necessariamente affidata a un professionista.

Quotazioni immobiliari OMI: come consultare i dati e quali strumenti utilizzare

La consultazione delle quotazioni OMI rimane libera e accessibile, sia attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate sia tramite applicazioni dedicate. Accanto alla visualizzazione dei valori, è possibile anche scaricare i perimetri delle zone OMI, un elemento particolarmente utile per analisi più tecniche o per attività di studio del mercato.

L’aggiornamento del secondo semestre 2025 si distingue però soprattutto per il lavoro fatto sugli strumenti, con un intervento che punta chiaramente a migliorare l’esperienza d’uso e la fruibilità dei dati, soprattutto in mobilità.

App OMI Mobile: tutte le nuove funzionalità per consultare le quotazioni immobiliari

Il restyling dell’app OMI Mobile introduce una serie di funzionalità che vanno nella direzione di una consultazione più immediata e flessibile. Oggi è possibile accedere alle quotazioni partendo direttamente dalla propria posizione, grazie alla geolocalizzazione, oppure effettuare ricerche puntuali inserendo un indirizzo o navigando sulla mappa.

Particolarmente interessante è la possibilità di delimitare un’area direttamente sulla cartografia, così da visualizzare in un’unica soluzione le quotazioni relative a tutte le zone OMI interessate. A questo si aggiunge la funzione di condivisione dei risultati tramite link, che rende più semplice lo scambio delle informazioni anche in ambito professionale.

Chi utilizza già l’app dovrà semplicemente procedere con l’aggiornamento tramite gli store, senza necessità di nuove installazioni.

Geopoi: come funziona la consultazione delle quotazioni immobiliari su mappa

Intervento anche su Geopoi, lo strumento che consente di consultare i dati OMI direttamente su base cartografica.

Il restyling migliora la navigazione e la leggibilità delle informazioni, rendendo più immediata la relazione tra quotazione e contesto territoriale.

È proprio questo l’aspetto più rilevante: la possibilità di leggere il dato non in modo isolato, ma all’interno della sua collocazione geografica, elemento che incide in modo determinante su qualsiasi valutazione immobiliare.

Quotazioni OMI 2025: cosa cambia davvero con app e strumenti aggiornati

Con il rilascio delle quotazioni del secondo semestre 2025 e il contestuale aggiornamento degli strumenti digitali, l’Agenzia delle Entrate ha voluto rafforzare l’utilità operativa dei dati dell'Osservatorio, intervenendo soprattutto sul piano della fruibilità.

In sostanza, i valori restano quelli di riferimento già noti agli operatori, ma cambia – in meglio – il modo in cui possono essere consultati: più immediato, più intuitivo e più adatto anche a un utilizzo sul campo.

Resta invece invariato il principio di fondo, cioè la natura indicativa delle quotazioni, che continuano a rappresentare un supporto alla lettura del mercato e non una stima tecnica dell’immobile.