Sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate le nuove quotazioni immobiliari dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) relative al periodo gennaio–giugno 2025.

Si tratta di uno strumento prezioso per chi, a vario titolo, opera nel mercato edilizio e immobiliare: tecnici, periti, imprese, amministratori e cittadini che necessitano di un riferimento aggiornato e attendibile sui valori al metro quadro nelle diverse aree del Paese.

Quotazioni immobiliari: pubblicati i dati OMI del primo semestre 2025

I dati riguardano tutte le principali tipologie di immobili - abitazioni, box, negozi, uffici e capannoni - e sono articolati per Provincia, Comune, zona e destinazione d’uso.

L’aggiornamento semestrale consente di monitorare l’andamento del mercato con una granularità sempre maggiore, utile per chi deve redigere stime, perizie, relazioni tecniche o valutazioni di congruità economica in operazioni edilizie e immobiliari.

Per ogni area omogenea il sistema OMI fornisce un intervallo di valori minimi e massimi di mercato, riferiti a immobili in buono stato di conservazione, rappresentando quindi una base realistica per ogni analisi di settore.

Consultazione libera e strumenti digitali

Le quotazioni possono essere consultate liberamente:

sul portale dell’Agenzia delle Entrate , nella sezione Osservatorio del Mercato Immobiliare > Banche dati > Quotazioni immobiliari;

, nella sezione Osservatorio del Mercato Immobiliare > Banche dati > Quotazioni immobiliari; tramite l’app gratuita OMI Mobile, disponibile per smartphone e tablet.

Entrambe le piattaforme consentono la ricerca anche su mappa interattiva, grazie al servizio cartografico GEOPOI® sviluppato da Sogei, che permette di individuare con precisione la zona e la tipologia immobiliare di interesse.

Dati storici dal 2004 a oggi

Accedendo all’area riservata del portale è possibile scaricare le quotazioni non solo dell’ultimo semestre, ma anche di tutti i periodi precedenti a partire dal 2004, per ricostruire l’evoluzione storica dei valori immobiliari e condurre analisi comparative su base pluriennale.

Sicuramente uno strumento che favorisce la trasparenza del settore edilizio e immobiliare, supportando professionisti e amministrazioni nella definizione di valori coerenti con le dinamiche territoriali e di mercato.