mapei istituzionale
mapei istituzionale
made expo Acquista il tuo biglietto d’ingresso
sun ballast strutture per pannelli fotovoltaici su tetto piano

Quotazioni immobiliari: pubblicati i dati OMI del primo semestre 2025

Pubblicate dall’Agenzia delle Entrate le quotazioni immobiliari OMI relative alla prima metà dell'anno. Dati consultabili online e su app per abitazioni, uffici, negozi e capannoni

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 17/10/2025

Sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate le nuove quotazioni immobiliari dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) relative al periodo gennaio–giugno 2025.

Si tratta di uno strumento prezioso per chi, a vario titolo, opera nel mercato edilizio e immobiliare: tecnici, periti, imprese, amministratori e cittadini che necessitano di un riferimento aggiornato e attendibile sui valori al metro quadro nelle diverse aree del Paese.

Quotazioni immobiliari: pubblicati i dati OMI del primo semestre 2025

I dati riguardano tutte le principali tipologie di immobili - abitazioni, box, negozi, uffici e capannoni - e sono articolati per Provincia, Comune, zona e destinazione d’uso.

L’aggiornamento semestrale consente di monitorare l’andamento del mercato con una granularità sempre maggiore, utile per chi deve redigere stime, perizie, relazioni tecniche o valutazioni di congruità economica in operazioni edilizie e immobiliari.

Per ogni area omogenea il sistema OMI fornisce un intervallo di valori minimi e massimi di mercato, riferiti a immobili in buono stato di conservazione, rappresentando quindi una base realistica per ogni analisi di settore.

Consultazione libera e strumenti digitali

Le quotazioni possono essere consultate liberamente:

  • sul portale dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione Osservatorio del Mercato Immobiliare > Banche dati > Quotazioni immobiliari;
  • tramite l’app gratuita OMI Mobile, disponibile per smartphone e tablet.

Entrambe le piattaforme consentono la ricerca anche su mappa interattiva, grazie al servizio cartografico GEOPOI® sviluppato da Sogei, che permette di individuare con precisione la zona e la tipologia immobiliare di interesse.

Dati storici dal 2004 a oggi

Accedendo all’area riservata del portale è possibile scaricare le quotazioni non solo dell’ultimo semestre, ma anche di tutti i periodi precedenti a partire dal 2004, per ricostruire l’evoluzione storica dei valori immobiliari e condurre analisi comparative su base pluriennale.

Sicuramente uno strumento che favorisce la trasparenza del settore edilizio e immobiliare, supportando professionisti e amministrazioni nella definizione di valori coerenti con le dinamiche territoriali e di mercato.

© Riproduzione riservata
Tag:
STIME E IMMOBILI Agenzia delle Entrate Compravendite immobiliari
sun ballast Sistema EasyWest

IL NOTIZIOMETRO

1
PROFESSIONE - 13/10/2025
Errore del tecnico: nessuna responsabilità se la materia è complessa
2
LAVORI PUBBLICI - 13/10/2025
Verifica DURC e subappaltatori: il MIT delimita l’obbligo dell’art. 119 del Codice dei contratti
3
EDILIZIA - 15/10/2025
Cambio di destinazione d’uso da magazzino a residenziale: serve il permesso di costruire
4
EDILIZIA - 17/10/2025
Terzo condono edilizio e vincolo paesaggistico: il Consiglio di Stato chiarisce i limiti della sanatoria
5
FISCO E TASSE - 14/10/2025
Bonus Casa 2026: confermate le detrazioni al 50% per le abitazioni principali
6
LAVORI PUBBLICI - 15/10/2025
Codice Appalti 2023: nuovo richiamo della Commissione UE