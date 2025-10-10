Saie La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti
Efficienza energetica: pubblicato il Rapporto ENEA 2025

Il 14° Rapporto Annuale ENEA sull’efficienza energetica registra risparmi pari a 4,5 Mtep/anno. In aumento Conto Termico e Bonus Casa, in calo i Certificati Bianchi. Cresce la consapevolezza tra cittadini e imprese

di Redazione tecnica - 10/10/2025

L’ENEA ha pubblicato la quattordicesima edizione del Rapporto Annuale sull’Efficienza Energetica (RAEE 2025), che fotografa l’andamento dei consumi e dei risparmi energetici conseguiti nel nostro Paese.

Il documento, redatto dal Dipartimento Unità Efficienza Energetica, conferma i progressi dell’Italia verso gli obiettivi fissati dal PNIEC e dalle direttive europee EED-III (2023/1791) ed EPBD-IV (2024/1275).

Efficienza energetica in Italia: il nuovo Rapporto ENEA con i dati 2024

Secondo il Rapporto, il risparmio energetico cumulato al 2024 è pari a 4,5 Mtep/anno, pari al 90% dell’obiettivo intermedio previsto dal PNIEC (5,04 Mtep). Un risultato che – sottolinea ENEA – dimostra la solidità del sistema nazionale delle misure di efficienza, fondato su detrazioni fiscali, certificati bianchi, conto termico, fondi di coesione e interventi sulla mobilità sostenibile.

Il 2024 conferma il ruolo trainante degli incentivi fiscali nel mix delle politiche di efficienza energetica. Le detrazioni (Superbonus, Ecobonus, Bonus Casa e Bonus Facciate) coprono circa il 55% dei risparmi totali.

  • SuperEcobonus: pur in fase di graduale esaurimento, ha prodotto nel 2024 un risparmio di 0,127 Mtep, con un totale cumulato di 1,36 Mtep dal 2021.
  • Ecobonus e Bonus Casa: in crescita rispettivamente del +10% e +112% rispetto al 2023, per un risparmio complessivo di 0,311 Mtep.
  • Certificati Bianchi (TEE): in calo del 42%, con un contributo di 0,121 Mtep, ma un dato cumulato di 0,716 Mtep, ancora superiore alle stime PNIEC.
  • Conto Termico: nel 2024 ha generato 0,100 Mtep di nuovi risparmi, portando a 0,345 Mtep il totale dal 2013.
  • Mobilità sostenibile: 0,430 Mtep (+7%), grazie in particolare al rinnovo dei mezzi del trasporto pubblico locale e agli incentivi per veicoli a basse emissioni.

Complessivamente, il sistema di misure volontarie e obbligatorie copre ormai oltre l’85% del percorso previsto al 2030, con una progressiva integrazione tra efficienza, decarbonizzazione e riduzione della povertà energetica.

Efficienza energetica: pubblicato il Rapporto ENEA 2025
2
Bonus edilizi: l’impatto delle detrazioni sulla riqualificazione
3
Conto Termico e Certificati Bianchi: strumenti ancora efficaci
4
Efficienza energetica e patrimonio edilizio
5
Formazione, territori e consapevolezza
6
Conclusioni
