Con il provvedimento del 23 ottobre 2026, prot. n. 296141, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità e i termini di adesione al ravvedimento speciale collegato al concordato preventivo biennale (CPB), consentendo ai contribuenti che possiedono i requisiti previsti dalla normativa di regolarizzare una o più annualità comprese tra il 2020 e il 2023 mediante il versamento di imposte sostitutive.

La misura, introdotta dall’art. 29 del D.Lgs. n. 148/2026, è riservata a chi ha aderito al CPB 2024-2025 e rinnova l’adesione per il 2026-2027, mentre restano esclusi i contribuenti che entrano nel concordato per la prima volta. L’opzione potrà essere esercitata dal 1° gennaio al 15 marzo 2027, scegliendo anche singole annualità e con la possibilità di dilazionare il pagamento fino a dieci rate mensili, fermo restando che il ravvedimento si perfeziona soltanto con il versamento integrale delle imposte dovute.

Prima di aderire sarà quindi necessario verificare, per ogni annualità, le condizioni relative agli ISA, i dati dichiarativi e gli importi da versare, oltre all’eventuale presenza di atti notificati dall’Amministrazione finanziaria che possano impedire il perfezionamento del ravvedimento.

Ravvedimento speciale CPB 2026-2027: modalità di adesione, scadenze e versamenti

Il ravvedimento speciale riguarda i periodi d’imposta dal 2020 al 2023 e consente, alle condizioni previste dalla legge, di regolarizzare la propria posizione attraverso il pagamento di imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP.

Oltre al rinnovo del concordato preventivo biennale, disciplinato dal D.Lgs. n. 13/2024, è necessario che il contribuente, nelle annualità interessate, abbia applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) oppure abbia dichiarato una delle specifiche cause di esclusione ammesse, tra cui quelle collegate alla pandemia da COVID-19, il non normale svolgimento dell’attività e l’esercizio di più attività d’impresa non comprese nel medesimo ISA, quando i ricavi delle attività non considerate dall’indice relativo all’attività prevalente superano il 30% dei ricavi complessivamente dichiarati.

L’esclusione dagli ISA, quindi, non impedisce necessariamente l’accesso al ravvedimento, purché rientri nelle ipotesi individuate dalla normativa.

Annualità 2020-2023: scelta dei periodi e calcolo delle imposte sostitutive

Il contribuente può scegliere quali annualità regolarizzare tra il 2020 e il 2023, senza dover comprendere l’intero quadriennio: è possibile, ad esempio, esercitare l’opzione soltanto per il 2021 e il 2023, considerando che il ravvedimento opera autonomamente per ciascun periodo d’imposta.

Una limitazione riguarda chi, nella stessa annualità, ha conseguito sia redditi d’impresa sia redditi di lavoro autonomo, poiché in questo caso l’opzione deve comprendere entrambe le categorie reddituali, senza possibilità di regolarizzarne soltanto una.

Le imposte sostitutive sono determinate secondo i criteri dell’art. 29 del D.Lgs. n. 148/2026, che per i contribuenti soggetti agli ISA collega la maggiore base imponibile al livello di affidabilità fiscale conseguito, mentre prevede regole specifiche per le cause di esclusione ammesse.

Per il calcolo devono essere utilizzati i dati delle dichiarazioni presentate entro il 12 agosto 2026, data di entrata in vigore del decreto, facendo riferimento ai campi dei modelli Redditi e IRAP individuati nell’Allegato 1 al provvedimento. Le informazioni necessarie sono disponibili nel Cassetto fiscale del contribuente, consultabile anche dagli intermediari delegati.

Adesione tramite F24: scadenza del 15 marzo 2027 e rateazione

L’adesione non richiede una domanda separata, ma avviene mediante la presentazione del modello F24 relativo al versamento in unica soluzione oppure della prima rata delle imposte sostitutive, indicando l’annualità interessata e, in caso di rateazione, il numero della rata e quello complessivo delle rate previste.

I codici tributo saranno istituiti con una successiva risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, mentre il provvedimento stabilisce che il primo o unico versamento dovrà essere effettuato tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027.

Il pagamento potrà essere suddiviso in un massimo di dieci rate mensili di pari importo, maggiorate degli interessi al tasso legale decorrenti dal 16 marzo 2027, tenendo presente che, in caso di rateazione, il ravvedimento si perfeziona soltanto con il versamento di tutte le somme dovute.

Il pagamento tardivo di una rata successiva alla prima non comporta la decadenza dalla rateazione se effettuato entro la scadenza della rata seguente; qualora invece il ravvedimento non si perfezioni, la decadenza riguarda esclusivamente l’annualità interessata, senza compromettere quelle per le quali i versamenti siano stati regolarmente completati.

Società e soci: chi versa le imposte sostitutive e come si esercita l’opzione

Per le società e associazioni indicate dall’art. 5 del d.P.R. n. 917/1986 e per le società in regime di trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 dello stesso testo unico, il provvedimento distingue il versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRAP, effettuato dalla società o associazione, da quello delle imposte sostitutive sui redditi, dovute dai soci o associati.

Queste ultime possono essere versate anche direttamente dalla società, ma l’opzione si considera esercitata soltanto quando risultano presentati tutti i modelli F24 relativi alla prima o unica rata delle imposte complessivamente dovute, rendendo necessario coordinare i pagamenti dei diversi soggetti coinvolti.

Ravvedimento speciale: gli atti fiscali che impediscono il perfezionamento

Oltre al rispetto delle scadenze, il provvedimento stabilisce che il ravvedimento non si perfeziona quando il versamento in unica soluzione o della prima rata avviene dopo la notifica di processi verbali di constatazione, schemi di atto di accertamento previsti dall’art. 6-bis della Legge n. 212/2000 oppure atti di recupero di crediti inesistenti.

La verifica degli eventuali atti già notificati si aggiunge quindi a quella dei requisiti di accesso e dei dati dichiarativi, che dovrà precedere il versamento delle imposte sostitutive.

La possibilità di scegliere le singole annualità permette infatti di valutare separatamente la propria posizione fiscale, tenendo conto non soltanto degli importi da pagare, ma anche delle condizioni necessarie affinché il ravvedimento produca i suoi effetti.